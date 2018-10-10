Ученые в России еще попадаются, а вот науки уже нет

С 25 сентября в топе новостей появилась новость: «Президент Украины Петр Порошенко на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, случайно зашел в переговорную комнату российской делегации, где находился министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК. Порошенко пробыл в этой комнате около 15 секунд, после чего вышел из нее и направился в зал заседаний».

Ё-моё, вот это новость так новость! Что может быть ещё интереснее и злободневнее?

И в Рашке все стали эту новость обсуждать, обсуждать. Лавров вспомнил свои проблемы и высказал мнение, что Порошенко искал туалет, и все СМИ загомонили про туалет, и даже через три дня 28 сентября эта новость не могла затихнуть: «Мне кажется, что Порошенко ошибся дверью не в 2018 году, а года четыре назад, судя по тому, что сейчас происходит на Украине», — сказала Захарова в эфире программы «60 минут»».

Для страны, в которой проживает 140 миллионов человек, находящейся в мире, в котором живут почти 8 миллиардов человек, это то, что можно назвать новостью?! Средствам массовой информации Рашки нечего сообщить обитателям Рашки ничего интереснее, кроме того, что кто-то ошибся дверью?

Конечно, в основе таких «новостей» лежит дебильность журналистов и корреспондентов СМИ Рашки, которые просто не способны сами искать информацию. При очень низком уровне культуры журналистов Рашки, они не способны сами понять информации ни о России, ни о мире, даже если им эту информацию предоставлять. И массовые СМИ Рашки вынуждены ретранслировать то, что предлагают им считать новостями влиятельные информагентства - те, кто готовит мировые новости, и кто этим, одновременно, цензурирует их.

Так вот, на фоне этой «выдающейся» новости про Порошенко, я сам увидел новость, которая меня обозлила, посему решил эту новость не просто передать вам, а привести её в сравнении с аналогичной новостью.

Если вас это интересовало и вы можете вспомнить, то почти 10 лет назад обсуждалась новость о том, что российский математик Г.Я. Перельман доказал теорему Пуанкаре. Не было желания вникать в математическую муть теоремы Пуанкаре, чтобы передать её вам, но по некоторым признакам теорема Пуанкаре утверждает, что если взять резиновый надутый мешок и растягивать его в определённых местах, сжимая в других, то в итоге получится шар. Не знаю, кому это может понадобиться, но дело не в этом. Это ведь теорема.

А для теоремы не имеет никакого практического значения, доказана она или нет. Я, к примеру, часто пользуюсь теоремой Пифагора, но, честно говоря, не заглядывая в Интернет, её уже не докажу. Ну и что? Я же всё равно, если нужно узнать размер стороны треугольника, из квадрата гипотенузы вычту квадрат катета и извлеку квадратный корень. То есть, для практики, для использования открытий математики в жизни, доказательство теоремы - это не более, чем развлечение математика. Если теорема в практике используется, то теорема работает и без этого развлечения – без доказательства.

Итак, Григорий Яковлевич Перельман развлёкся и доказал гипотезу (теперь уже ставшую теоремой) Пуанкаре. Замечательно! И о Перельмане СМИ долго гудели, особенно о том, что он отказался от премии в миллион долларов. С тех пор мы о Перельмане в Википедии можем узнать все подробности - от того, когда он родился, до того, когда его папа эмигрировал в Израиль.

Всё это хорошо и правильно, вот только нельзя было Перельману от премии отказываться и этим делать Россию на миллион долларов беднее. С моей точки зрения это говорит не в пользу умственных способностей Григория Яковлевича.

Итак, в 2010 году информагентства, из которых черпают новости все СМИ, раскрутило новость о математическом подвиге Перельмана, и СМИ Рашки эту новость подхватили и несколько дней жевали.

Теперь немного о проблемах математики с точки зрения её использования. Когда в ходе научных исследований или инженерных расчётов строят математические модели объектов и явлений, то эти модели имеют вид уравнений. Таким образом, в отличие от доказательств теорем, способы решения уравнений имеют сугубо практическое значение. Это не развлечения математиков, это нам нужно для жизни.

А с уравнениями (я этого и не знал) положение таково. Как найти корни квадратного уравнения догадались ещё в древнем Египте. Как найти корни кубического уравнения и уравнения четвёртой степени, нашли в шестнадцатом веке, а вот найти корни уравнения пятой степени до 2016 года не могли. А пытались далеко не простые люди.

В шестнадцатом веке найти корни уравнения пятой степени пытался основоположник символической алгебры Франсуа Виет, в девятнадцатом веке это пытался сделать основатель современной высшей алгебры французский математик Эварист Галуа, после него найти корни уравнений пятой степени пробовал норвежский математик Нильс Хенрик Абель, который, в конце концов, сдался и доказал невозможность решения уравнения пятой степени в общем виде.

Читаем в Википедии о заслугах Абеля: «Абель закончил блестящее исследование древней проблемы: доказал невозможность решить в общем виде (в радикалах) уравнение 5-й степени… В алгебре Абель нашёл необходимое условие для того, чтобы корень уравнения выражался «в радикалах» через коэффициенты этого уравнения. Достаточное условие вскоре открыл Галуа, чьи достижения опирались на труды Абеля. Абель привёл конкретные примеры уравнения 5-й степени, чьи корни нельзя выразить в радикалах, и тем самым в значительной степени закрыл древнюю проблему».

Как видите, если теорему Пуанкаре доказать пытались всё время и Перельман оказался удачливее остальных математиков, то после Абеля за уравнения пятой степени математики и не брались.

А в 2014 году математик из Томска Сергей Зайков, о котором по фото можно судить, что он уже в годах, а по данным из статьи о нём, что он выпускник факультета прикладной математики и кибернетики Томского государственного университета, в ходе своей работы получил уравнения пятой степени. Тупик? Да, тупик! Но Сергей Зайков взялся его проломить.

И в 2016 году он нашёл способы решений уравнений пятой степени в общем виде! Сделал то, невозможность чего доказали математики Галау и Абель.

Я попытался найти сведения о Сергее Зайкове в Википедии, но хрен вам! О математике Сергее Зайкове, и о нахождении им решения уравнений пятой степени, сведений нет!

Ни СМИ, ни сборищу паразитов, сидящих в Академии наук РФ, это выдающееся математическое открытие и нафик не надо! Друг Зайкова нашёл деньги на усечённый вариант брошюры об этом решении уравнений пятой степени, брошюрку отпечатали… И на сегодня это всё!

Пикантность делу придаёт и то, что для математиков существует аналог Нобелевской премии - Абелевская премия (Нобель запретил давать премию математикам и теперь её дают за математические испражнения, называя их «физикой»). Эта математическая премия в честь того самого Абеля, который доказал невозможность того, что сделал Зайков. Однако, самовыдвижение на эту премию не допускается. А Зайков математик-одиночка и нет никаких организаций, которые могли бы предложить его кандидатуру на соискание этой премии.

Правда у нас есть Академия наук, но ведь там академики сидят не для развития математики, а «бабло пилить». Кому там нужен этот Зайков?

Ну а для новостных агентств Зайков - это вам не Перельман! Посему открытие Зайкова для СМИ - это не сенсация.

Вот то, что Порошенко дверью ошибся - это да! Это настоящая сенсация!