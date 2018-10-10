Столицу Дальнего Востока перенесут из Хабаровска во Владивосток

Предложение президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность придания Владивостоку статуса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) подготовят до конца года, сообщил в интервью ТАСС полномочный представитель главы государства на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев. Он отметил, что с такой идеей к нему обратился врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, и, по мнению вице-премьера, "у Приморья есть существенные основания, чтобы такой вопрос ставить".

По мнению полпреда президента, основанием для такого предложения является то, что в части инвестиционной привлекательности и возможностей развития Приморье "уже сегодня реально является столицей Дальнего Востока".

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В принципе, с Трутневым даже и спорить нечего - Владик получше Хабаровска будет. К тому же во Владивостоке климат почти курортный, зима недолгая и относительно теплая, лето длинное. В Хабаровске и зима холодней, и лето короче.

А так - по населению одинаковые города, по 600 тысяч. Ну и потом - Владивосток порт, а Хабаровск нет.

В общем, вопрос, похоже, решенный.

Однако идея какая-то бескрылая, креатива не хватает явно.

А что б не перенести столицу округа в Южно-Курильск? И оттуда грозить японцам - мол, никуда не уйдем с Курил, не надейтесь. А будете возмущаться - перенесем столицу вообще в Саппоро.

Второй вариант - перенести столицу в Пхеньян, предварительно оформив с Кимом Союзное государство, как с Лукашенко.

Третий вариант - столица на Аляске, с переименованием Ситки обратно в Новоархангельск.

Вот это был бы креатив. А так...

А.Б.