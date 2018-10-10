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Московский листок

Столицу Дальнего Востока перенесут из Хабаровска во Владивосток

Опубликовано 10.10.2018 в разделе комментариев 1

столица границы округ
Столицу Дальнего Востока перенесут из Хабаровска во Владивосток

Предложение президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность придания Владивостоку статуса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) подготовят до конца года, сообщил в интервью ТАСС полномочный представитель главы государства на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев. Он отметил, что с такой идеей к нему обратился врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, и, по мнению вице-премьера, "у Приморья есть существенные основания, чтобы такой вопрос ставить". 

По мнению полпреда президента, основанием для такого предложения является то, что в части инвестиционной привлекательности и возможностей развития Приморье "уже сегодня реально является столицей Дальнего Востока".

***

В принципе, с Трутневым даже и спорить нечего - Владик получше Хабаровска будет. К тому же во Владивостоке климат почти курортный, зима недолгая и относительно теплая, лето длинное. В Хабаровске и зима холодней, и лето короче.

А так - по населению одинаковые города, по 600 тысяч. Ну и потом - Владивосток порт, а Хабаровск нет.

В общем, вопрос, похоже, решенный. 

Однако идея какая-то бескрылая, креатива не хватает явно.

А что б не перенести столицу округа в Южно-Курильск? И оттуда грозить японцам - мол, никуда не уйдем с Курил, не надейтесь. А будете возмущаться - перенесем столицу вообще в Саппоро.

Второй вариант - перенести столицу в Пхеньян, предварительно оформив с Кимом Союзное государство, как с Лукашенко.

Третий вариант - столица на Аляске, с переименованием Ситки обратно в Новоархангельск.

Вот это был бы креатив. А так... 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ол39 написал 10.10.2018 02:53
А как же стратегическое положение, равноудаленность от окраин, статус свободного порта-вольницы Владивостока? Или только чтоб жопы греть?
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