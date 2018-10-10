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Московский листок

Комиссию послали на кладбище

Опубликовано 10.10.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

власть жилье
Комиссию послали на кладбище

9 октября 2018 года в бывшем общежитии на Ставропольской пыталась провести проверку выездная комиссия от Росимущества. Проверка дома не состоялась в связи с тем, что комиссия не смогла показать жильцам документы на проверку данного дома. Были документы только на проверку нежилых помещений по улице Ставропольской. Жильцы сказали, что Ставропольская 17 - это не нежилое помещение, а жилой дом, а нежилые помещения дальше по улице, там где кладбище. По мнению жителей и их защитника - комиссия проводилась для того, чтобы сфабриковать новые документы на отселение дома в связи с пожарной опасностью или ещё чем-нибудь.

В пятницу, 12 октября, в 14-00 во дворе дома пройдёт открытая пресс-конференция жильцов. Люди хотят рассказать о своей долгой и тяжёлой борьбе за крышу над головой. О том, как их самыми разными методами пытаются лишить честно заработанного жилья.

Напоминаем, вопреки законам РФ данный дом не был переведён в муниципальный жилой фонд. В настоящее время Росимущество и «МИРЭА» хотят сделать из него гостиницу. Судьба строителей Москвы, долгим трудом на благо города зарабатывавшим это жильё, эффективных менеджеров не волнует. Людей постоянно пытаются выкинуть на улицу. Им периодически отрубают коммуникации. На них натравливают судей, приставов, бандитов в масках и прочих преступников.

 

Телефон инициативной группы: 8 903 709 19 09



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