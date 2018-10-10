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Московский листок

45% россиян и 50% украинцев высказались за открытые границы без виз

Опубликовано 10.10.2018 в разделе комментариев 2

45% россиян и 50% украинцев высказались за открытые границы без виз

45% россиян и 50% украинцев считают, что оба государства должны быть независимыми, но дружественными государствами — с открытыми границами, без виз и таможен, передает Интерфакс со ссылкой на исследования Левада-центра и Киевского международного института социологии (КМИС).

При этом, 16% респондентов в РФ считают, что Россия и Украина должны объединиться. Среди украинцев такого мнения придерживаются только 4%, тогда как десять лет назад за объединенное государство высказывался каждый пятый украинец.

За закрытие границ, введение таможен и виз высказались 32% россиян и 39% украинцев.

По данным социологов, треть (33%) россиян в целом хорошо относятся к Украине ("очень хорошо" - 3% и 30% - "в основном хорошо"). В марте 2014 года удельный вес таких респондентов в РФ составлял 52%. Противоположной точки зрения придерживаются более половины российских респондентов (55%).

По данным КМИС, «очень хорошо» и «в основном хорошо» к России относятся 48% украинцев. Шесть лет назад украинцев, положительно относившихся к России, было подавляющее большинство - 83%.

32% украинцев относятся «в основном плохо» и «очень плохо». В сентябре 2012 года удельный вес таких украинских респондентов составлял 11%, а в апреле 2014 года - 42%.

В РФ опрос был проведен 20-26 сентября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектах РФ. На Украине КМИС проводил опрос с 8 по 23 сентября среди 2026 респондентов.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
и еще пара слов написал 10.10.2018 10:34
Как могут украинцы, нацеленные на интеграцию с Европой и, шире, цивилизованным миром, хотеть объединяться с путлерастами? Право, не понимаю! Явно какой-то фейк. Или это вброс под видом "соцопросов"? С Левадой понятно. А кто финансирует Киевский международный институт социологии - это что контора? Не гундяевская ли конторка проплатила этот "соцопрос" в связи с тем, что ФСБэшным гундяевским попам украинцы дают пинка?
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Долой фашистскую хунту Путина-Порошенко!!!
Финни написал 10.10.2018 10:24
Вся власть многонациональному Советскому Народу!!!
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