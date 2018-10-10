45% россиян и 50% украинцев высказались за открытые границы без виз

45% россиян и 50% украинцев считают, что оба государства должны быть независимыми, но дружественными государствами — с открытыми границами, без виз и таможен, передает Интерфакс со ссылкой на исследования Левада-центра и Киевского международного института социологии (КМИС).

При этом, 16% респондентов в РФ считают, что Россия и Украина должны объединиться. Среди украинцев такого мнения придерживаются только 4%, тогда как десять лет назад за объединенное государство высказывался каждый пятый украинец.

За закрытие границ, введение таможен и виз высказались 32% россиян и 39% украинцев.

По данным социологов, треть (33%) россиян в целом хорошо относятся к Украине ("очень хорошо" - 3% и 30% - "в основном хорошо"). В марте 2014 года удельный вес таких респондентов в РФ составлял 52%. Противоположной точки зрения придерживаются более половины российских респондентов (55%).

По данным КМИС, «очень хорошо» и «в основном хорошо» к России относятся 48% украинцев. Шесть лет назад украинцев, положительно относившихся к России, было подавляющее большинство - 83%.

32% украинцев относятся «в основном плохо» и «очень плохо». В сентябре 2012 года удельный вес таких украинских респондентов составлял 11%, а в апреле 2014 года - 42%.

В РФ опрос был проведен 20-26 сентября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектах РФ. На Украине КМИС проводил опрос с 8 по 23 сентября среди 2026 респондентов.