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Московский листок

Откуда доходы в Москве? Насосали?..

Опубликовано 10.10.2018 автором в разделе комментариев 4

выборы собянин бюджет доходы
Откуда доходы в Москве? Насосали?..

Проект закона «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» одобрен на заседании президиума правительства Москвы. В скором времени он будет внесен в Мосгордуму.

Обзор проекта бюджета предоставлен на всеобщее обозрение - разумеется, в адаптированном виде, для дебилов, каковыми в глазах городских властей и являются в большинстве своем москвичи и гости столицы.

Сергей Собянин: Бюджет Москвы на 2019 год — инвестиционный и социально ориентированный

В общем, у властей есть основания считать горожан дебилами. Бюджет - это основной документ, по которому живет город. А вы когда-нибудь видели  его содержательное обсуждение гражданами, активистами, депутатами? Это не говоря уже, скажем, об акциях протеста с требованием изменить тот или иной пункт бюджета?

Расскажите Навальному - он посмеется... А потом мы удивляемся, что так нелепо живем и так рано и бестолково умираем.

Вот, черным по белому написано: «Бюджет Москвы, как и прежде, является социальным бюджетом. Более половины всех средств будут направлены на образование, здравоохранение, социальную защиту москвичей, культуру, развитие спорта — то есть на все те сферы, которые являются очень значимыми и определяющими в жизни москвичей», — сказал Сергей Собянин.

Вы понимаете, что это бред? Что так не бывает?

Представьте себе завод, который более половины своих доходов тратит на спортплощадки, медсанчасть, премии и дворец культуры, а обратно в производство, то есть в закупки сырья, ремонт и обновление станков, зарплаты работникам и так далее, возвращает лишь меньше половины своих доходов. Долго такой завод протянет? А город - это, по сути, и есть огромное многопрофильное предприятие, которое зарабатывает себе на жизнь и дальнейее существование исключительно собственным трудом.

Если этого не происходит - город умирает. Проедает сам себя.

А за счет чего живет Москва? Что такого суперценного и суперприбыльного она производит, чтобы позволять себе жить на широкую ногу и удивлять роскошью весь окружающий мир?

«Безусловно, для того чтобы бюджет пополнялся, необходимо уделять внимание и развитию экономики, и малому и среднему бизнесу, и поддержке промышленности, науки и инноваций. Все эти параметры в бюджете заложены», — отметил Мэр Москвы.

И есть даже показатели эффективности: "...экономика города растет в устойчивом темпе на уровне двух-трех процентов в год. Кроме того, ожидается, что по итогам 2018-го рост доходов бюджета составит более восьми процентов. В 2019–2021 годах планируется стабильное увеличение доходов на уровне пяти и более процентов ежегодно".

Везде в России кризис, а в Москве - устойчивый рост! Причем экономика растет на 2-3 процента в год, а доходы от нее - более 8 процентов!

Как не поверить после этого в библейскую притчу про то, как Иисус накормил тысячи людей пятью хлебами, когда Собянин ежегодно делает это в плановом порядке?

А хотелось бы, кстати, посмотреть на эту "экономику города" - на заводы и фабрики, на прибыльные НИИ и другие инновации. Где заводы? Пока только на месте ЗИЛа построен новый жилой район, а на месте легендарной Трехгорки - элитный квартал с лофтами и лучшими в городе кабаками.

С чего доходы?

Вот, читайте, как это чудо объясняется.

"Сегодня в столице нет бюджетообразующих отраслей экономики. Стабильность доходов обеспечена разнообразием видов деятельности, от каждого из которых идут поступления в бюджет. Кроме того, ежегодно увеличивается вклад отраслей, развитие которых обусловлено эффектом агломерации и качеством человеческого капитала. К ним относятся финансово-кредитная деятельность, информационные технологии и связь, научные исследования, торговля и другие отрасли. 

Для сравнения: еще восемь лет назад наибольший вклад в городской бюджет вносили налогоплательщики нефтегазового сектора, дававшего около трети поступлений от налога на прибыль. В сумме это было более 18 процентов от общего объема поступивших в бюджет доходов. Сегодня поступления от нефтегазового сектора не превышают пяти процентов доходов".

То есть самая первая фраза в переводе на русский обыденный означает - мы не можем в точности сказать, откуда берутся деньги в бюджете. Вот как расходуются - мы вам расскажем в подробностях, а "откуда дровишки"?.. Из лесу, вестимо - от разнообразия деятельности и человеческого капитала.

Получается, горожане оказывают друг другу разные услуги, а доходы от этого позволяют строить метро и менять плиточку в центре по два раза в год. И у всего этого великолепия есть простое объяснение - насосали!

Но так не бывает!

Есть в проектном документе некоторое объяснение.

"В проекте бюджета на 2019 год дефицит составляет 276 миллиардов рублей, или 12 процентов к общему объему доходов".

12 процентов дефицита бюджета - это солидно. Это очень много. Но даже это не объясняет, откуда в этом бюджете берутся остальные 88 процентов?

Москва не печатает деньги, и не является вечным двигателем, который может жить за счет внутренних процессов. Чтобы получать доход извне, надо вовне что-то такое отдавать, продавать, производить. И это не могут быть одни лишь услуги.

Но кто об этом думает?

#Дебилыбля...



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Всего комментариев к статье: 4
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В Москве зарегистрированы как Российские (и платят налоги!) огромное количество Китайских
Абориген Хренов написал 10.10.2018 12:01
предприятий самых разнообразных отраслей производства, и миллионы Китайских пролетариев своим ударным трудом обеспечивают благополучие московских обывателей. А так же, хоть и уступая по масштабам китайскому ''нашествию'', (кто сомневается - почитайте на упаковках) московские юридические адреса имеют многочисленные предприятия, разбросанные по непроходимым просторам глухой Российской ''провинции'', и выпускающие мясные и молочные продукты, овощные и рыбные консервы, товары ХБН и пр. И тоже налоги платят...
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Неплохо бы сравнить...
В.Н. Еремеев написал 10.10.2018 12:01
...Например, с Нью-Йорком или Лондоном. В этих столицах тоже бюджет зиждется на деятельности заводов? Или как? Так или иначе, а ЗИЛ с АЗЛК в Москве - нах, нах, уже проходили.
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американская шестерка-ставленник Абрамьвича и Мамута,старик С.Раков-гауляйтер МосквабАДА
просто написал 10.10.2018 11:52
выкачивают бабло из бюджета колонии РФ,разрушая экономику,это кагаловый план Ротшильдов и Рокфеллеров
"БАРБАРОССА-2.0",который не смог завершить кошерный Адольф Гитлер-русский народ помешал.
Теперь русского народа нет-есть зомби,моджахеды из ср-ной азии,басмачи и горно-копытные россияне,кошерная пятая колонна
и прочие биомусорные жители колонии.
С.Раков уничтожает бывшую столицу СССР -сверхдержавы,превратив ее в кишлак-кагаломерацию.
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Откуда доходы я не знаю
а вот мэр написал 10.10.2018 11:34
Из Когалыма
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