Медведев заявил о нехватке миллиона чиновников

Для цифровой трансформации российской экономики потребует не менее 1 млн чиновников, пишет премьер-министр Дмитрий Медведев в статье "Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития» в журнале "Вопросы экономики".

"Лидерский потенциал России в цифровой трансформации, и не только в ней, вряд ли можно реализовать, если не будет развиваться цифровизация госуправления, не появятся в достаточном количестве государственные и муниципальные служащие, руководители госучреждений с соответствующими компетенциями. По некоторым оценкам, таких работников только в госсекторе должно быть не менее 1 млн. Предстоит переобучить чиновников не только на федеральном, но и на региональном уровне, а затем в таких отраслях, как транспорт, строительство, здравоохранение, ЖКХ. Этот процесс должен затронуть и судебный корпус, и законодательные органы", - пишет глава кабмина.

При этом он отмечает, что внедрение цифровых технологий неизбежно приведет к сокращению рабочих мест.

"При реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» предстоит ответить на вопрос о судьбе потенциально высвобождающихся работников. Конечно, повышение эффективности экономики выгодно обществу в целом. Однако социальные последствия цифровой трансформации необходимо серьезно обсуждать. Ясно, что она открывает новые возможности на рынке труда, предъявляет новый спрос. Но при этом практически неизбежно возникает разрыв между структурой спроса и структурой предложения. Избежать решения указанной проблемы можно, лишь пытаясь избежать самой цифровизации. Такой одход означал бы для нас нарастающее отставание от стран-лидеров, закреплял бы существующий разрыв в уровне эффективности экономики", - отмечает премьер.