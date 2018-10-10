В России подорожает полис ОСАГО

Финальные поправки Минфина в закон об ОСАГО предполагают поэтапную отмену коэффициента мощности и регионального коэффициента, а также дают право страховщикам устанавливать стоимость полиса на 40% выше базовых тарифов регулятора, сообщают "Ведомости".

Согласно документу, с 1 сентября 2019 года страховщики смогут устанавливать стоимость ОСАГО на 30% выше или ниже базовых тарифов Банка России, с 1 сентября 2020 года этот показатель увеличится до 40%. При этом максимальная цена ОСАГО не должна превышать трехкратного максимального базового тарифа регулятора.

Кроме того, поправки Минфина предусматривают поэтапную отмену коэффициента мощности — с 1 сентября 2019 года и регионального коэффициента — с 1 сентября 2020 года. Чтобы сгладить последствия отмены, Минфин и предлагает ввести 30%-ное, а затем 40%-ное отклонение в обе стороны итоговой цены полиса от тарифов ЦБ. На данный момент коридор базового тарифа ОСАГО составляет 3432–4118 руб, а вскоре его расширят до 2746-4942 рублей.

Кроме того, Минфин предлагает ввести новые коэффициенты, учитывающие стиль вождения -частота нарушения правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины и тп. Фиксировать эти параметры планируется телематическими устройствами.

В финальной версии поправок осталось и еще одно прежнее предложение министерства – переход на разные типы полисов ОСАГО с разными лимитами выплат. В документе перечисляются три варианта: нынешний, т. е. 400 000 руб. за вред имуществу и 500 000 руб. – жизни и здоровью; или оба максимума – по 1 млн руб.; или оба максимума – по 2 млн руб. Но оформить полис с большими выплатами можно только с согласия страховщика.