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Московский листок

В Саратове 28-летняя девушка-диабетик умерла, не дождавшись льготных лекарств

Опубликовано 10.10.2018 в разделе комментариев 1

В Саратове 28-летняя девушка-диабетик умерла, не дождавшись льготных лекарств

В Саратове 28-летняя девушка, страдающая сахарным диабетом, скончалась из-за того, что в аптеках не было необходимых льготных лекарств, сообщает сайт региональной прокуратуры

Она нуждалась в постоянном приеме лекарств — препаратов железа и "Эпоэтина" для предотвращения проблем с почками. Но с января по май 2018 года врачи районной поликлиники № 20, где она наблюдалась, не выписали ей льготные рецепты на эти медикаменты, потому что их не было в аптеках в необходимом количестве.

По данным областной прокуратуры, аукцион на поставку лекарств для диабетиков, объявленный в мае 2018 года, региональный Минздрав признал несостоявшимся. Повторные торги были проведены через месяц, а госконтракт заключен лишь в августе 2018 года. "До заключения контракта Минздрав области давал районным поликлиникам негласные указания о невыписке рецептов", - говорится в сообщении.

В итоге родственники девушки вынуждены были покупать лекарства за свои деньги но в меньшем количестве, чем ей требовалось. В результате у больной развилось осложнение.

По результатам прокурорской проверки три человека привлечены к дисциплинарной ответственности. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья (часть 1 статьи 238 УК).

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
La Terrible написал 10.10.2018 12:21
Вот она - цена жизни при капитализме. Фактически фашизм: уничожение всех "неполноценных", но только из среды народа. Богачи своих ублюдков холют и лелеют, несмотря ни на что.
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