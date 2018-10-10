МИД РФ объявил Запад врагом россии

Россия рассматривает Запад как противника и не видит необходимости заботиться об имидже страны в его глазах, заявил в среду заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете Financial Times.
"Мы не считаем, что Запад, в его широком понимании, является нашим другом. Напротив, мы рассматриваем Запад в качестве противника, который действует на подрыв позиций России и перспектив ее нормального развития… Тогда почему нас должно так сильно заботить то, как мы выглядим в глазах противников? ", - сказал Рябков.
Говоря о российско-американских отношений замглавы МИД РФ заявил, что в настоящий момент страны находятся в ситуации, которая гораздо хуже "самых горячих, а скорее и самых холодных моментов прошлого".
По его словам, надежды на просвет в отношениях Москвы и Вашингтона после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки быстро исчезли. "Даже самые первичные, рудиментарные признаки перспективы налаживания непрерывного диалога были незамедлительно торпедированы теми, кто не верит в какое-либо будущее российско-американских отношений", - заключил Рябков.
Чукча написал 10.10.2018 14:02
стоик1219 написал 10.10.2018 13:37
Почему сортирного Карлика ненавидят русские?
Может потому, что он моральный урод?
макробий4-5 написал 10.10.2018 13:30
Литвиненко и моча на олимпиаде, отравление скрипалей, гонка вооружений, помощь мраз ям в Приднестровье, ЛДНР, КНДР, Венесуэле, кубе....
Любое г о в н о!
Решать вопрос, токмо. Окончательно и в город Шахты в пустые шахты на вечно с детьми и родителями. И пусть под землей с рут Баранов на Черного, кучеренка на жену черного, Олин на детей баранова - нормальная жизнь большевиков ленинцев.
Только с глаз долой из сердца вон. А приводить свой убогий опыт в пример глупо просто потому, что вы лузер и неудачник. Малограмотный и малоинтересный субъект. Это как сантехник ныряет в го в н о и говорит стажерам, учитесь салаги , а то всю жизнь будете только ключи подавать!
Прожил жизнь зря, так не мешай молодым, ни стыда не совести, убожество.
А рассуждения про наркоту!
Вообще не сравнинмые легальная продажа и нелегалка кокса из Колумбии с герычем из Афгана. Нельзя сравнивать почки с печенью, крысу с щукой, масло с медом. А марихуана безвредна.
Как изменилось все вокруг : в самолете не курят, на улицах не пьют, в метро не ругаются матом.
Люди гуляют по паркам с детьми, смотрят русские фильмы в кино, наслаждаются исскуством в театрах Калягина, Безрукова, Машкова, Джигарханяна. Читают цитаты Владимира Владимировича Путина и Солженицына.
Главное это то, что Россия живет по закону. Порядок в стране. А вы хотите хаоса и ловить рыбку в мутной воде.
Светослав>> написал 10.10.2018 13:21
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straus написал 10.10.2018 13:18
Напротив, мы рассматриваем Запад в качестве противника, который действует на подрыв позиций России и перспектив ее нормального развития=======
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Все правильно. Но тут надо уточнить, кто является главным геополитическим врагом. Таким врагом с самых дальних времен являются англосаксы - США и Британия. Как писал военный историк начала ХХ века, Антон Керсновский: "Имя западного врага было и остается одним - англичанин. Враг жестокий и изуверский, беспринципный и бесчеловечный, коварный и беспощадный, надменный и вероломный. Враг, который не раз ради своей выгоды вступал в союз с Россией и всякий раз продавал и предавал ее".
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Это очень точное определение. Лучше не скажешь.
А хорошо-то как, робяты!... написал 10.10.2018 13:08
Финни написал 10.10.2018 12:49
стоик1219 написал 10.10.2018 12:48
Почему сортирного Карлика ненавидят русские?
Может потому, что он моральный урод?
патриот совсем истинный написал 10.10.2018 12:38
Понты корявые написал 10.10.2018 12:37
Следующим должно стать военное (полувоенное, "мобилизационное") положение, где "шаг влево, шаг вправо - расстрел на месте".
Что еще можно ждать от госпидорасов?