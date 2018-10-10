МИД РФ объявил Запад врагом россии

Россия рассматривает Запад как противника и не видит необходимости заботиться об имидже страны в его глазах, заявил в среду заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете Financial Times.

"Мы не считаем, что Запад, в его широком понимании, является нашим другом. Напротив, мы рассматриваем Запад в качестве противника, который действует на подрыв позиций России и перспектив ее нормального развития… Тогда почему нас должно так сильно заботить то, как мы выглядим в глазах противников? ", - сказал Рябков.

Говоря о российско-американских отношений замглавы МИД РФ заявил, что в настоящий момент страны находятся в ситуации, которая гораздо хуже "самых горячих, а скорее и самых холодных моментов прошлого".

По его словам, надежды на просвет в отношениях Москвы и Вашингтона после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки быстро исчезли. "Даже самые первичные, рудиментарные признаки перспективы налаживания непрерывного диалога были незамедлительно торпедированы теми, кто не верит в какое-либо будущее российско-американских отношений", - заключил Рябков.