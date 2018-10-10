Миронов объяснил проблемы с зарплатами в "Справедливой России" отказом от президентских выборов в пользу Путина

"Справедливая Россия" столкнулась с серьезными финансовыми проблемами после того, как решила поддержать главу государства на выборах 2018 года, заявил лидер партии Сергей Миронов.

"Мы поддержали президента (на выборах главы государства в 2018 году), и за это ничего не получили, КПРФ выдвинула своего "лёлика" и получила больше миллиарда рублей, Жириновский за свое участие получил 600 млн рублей, а наша партия ничего не получила - это правда", - цитирует Миронова агентство Интерфакс.

По его словам, в партии "есть проблемы с выплатой зарплаты - такие проблемы иногда возникают, но ничего катастрофического здесь нет".

Ранее о финансовых проблемах в партии сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на несколько высокопоставленных партийцев. По словам одного из них, проблемы с деньгами начались «где-то с июня» и сказались на региональных отделениях. При этом он отметил, что руководство резко снизило их финансирование, что в отдельных случаях уже привело к сокращениям аппарата «в несколько раз».

«В центральном аппарате есть задержки по два-три месяца, в зависимости от направления, на котором работает сотрудник. Многие уходят на сокращенный день, ищут подработки. Даже не совсем в шутку рассматривают подработку курьерами и в такси», - отметил другой собеседник издания.