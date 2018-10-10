Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Миронов объяснил проблемы с зарплатами в "Справедливой России" отказом от президентских выборов в пользу Путина

Опубликовано 10.10.2018 в разделе комментариев 2

Миронов объяснил проблемы с зарплатами в "Справедливой России" отказом от президентских выборов в пользу Путина

"Справедливая Россия" столкнулась с серьезными финансовыми проблемами после того, как решила поддержать главу государства на выборах 2018 года, заявил лидер партии Сергей Миронов.

"Мы поддержали президента (на выборах главы государства в 2018 году), и за это ничего не получили, КПРФ выдвинула своего "лёлика" и получила больше миллиарда рублей, Жириновский за свое участие получил 600 млн рублей, а наша партия ничего не получила - это правда", - цитирует Миронова агентство Интерфакс.

По его словам, в партии "есть проблемы с выплатой зарплаты - такие проблемы иногда возникают, но ничего катастрофического здесь нет".

Ранее о финансовых проблемах в партии сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на несколько высокопоставленных партийцев. По словам одного из них, проблемы с деньгами начались «где-то с июня» и сказались на региональных отделениях. При этом он отметил, что руководство резко снизило их финансирование, что в отдельных случаях уже привело к сокращениям аппарата «в несколько раз».

«В центральном аппарате есть задержки по два-три месяца, в зависимости от направления, на котором работает сотрудник. Многие уходят на сокращенный день, ищут подработки. Даже не совсем в шутку рассматривают подработку курьерами и в такси», - отметил другой собеседник издания.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Финни написал 10.10.2018 13:37
Всякое дерьмо типа КПРФ папы Зю ,которое занималось исключительно канализацией протеста,теперь само сливается в унитаз."Разделяй и стравливай" уже не канает.Социальная революция неизбежна.Долой диктатуру изменников Советской Родины!!!Вся власть Народу!!!
Ответить
(без названия)
фыва-32 написал 10.10.2018 13:25
ЕР, КПРФ, ЛДПР и СР - паразиты присосавшиеся в бюджетной кормушке.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к повышению возраста продажи алкоголя?:
Результаты
Интернет-ТВ
На Украине опять взорвались склады с боеприпасами
На Украине опять взорвались склады с боеприпасами
09.10.2018
Максим Калашников о задачах Комитета национального спасения
Максим Калашников о задачах Комитета национального...
10.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Миронов объяснил проблемы с зарплатами в "Справедливой России" отказом от президентских выборов в пользу Путина (2)
МИД РФ объявил Запад врагом России (10)
В Саратове 28-летняя девушка-диабетик умерла, не дождавшись льготных лекарств (1)
В России подорожает полис ОСАГО (2)
Откуда доходы в Москве? Насосали?.. (11)
Медведев заявил о нехватке миллиона чиновников (4)
45% россиян и 50% украинцев высказались за открытые границы без виз (6)
Становиться винтиком в капиталистической машине угнетения рабочего класса? Нет, без меня (5)
Полицейщина испугалась огласки (5)
Комиссию послали на кладбище (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Сады Пекина
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Откуда сосет Москва?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Перенести столицу в Пхеньян
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Жизнь живущим
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss