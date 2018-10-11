Рухнувший мост как символ рушащегося капитализма

Реставрация капитализма в России обернулась бесчисленными катастрофами: пожары, обвалы и аварии происходят ежедневно. Этой теме еще посвящаются целые издания и телепередачи, рассаживающие о ЧП за день или неделю, хотя наличие карманных камер (например, в телефонах) и открытые видеоплощадки (Youtube и подобные ей) сильно сократили их аудиторию. Обыватель настолько свыкся с горящими рельсами в метро, выбросами смертельных химикатов и прочими происшествиями, которые всегда могут обернутся множеством жертв, что перестал обращать на них внимание. Поэтому в буржуазных СМИ публикуются только наиболее масштабные происшествия.

Так, например, 9 октября много писалось и говорилось (http://ria.ru/incidents/20181009/1530239753.html) об обрушении автомобильного моста в Амурской области. Действительно, как же промолчать? Рухнул мост, да еще и не куда-нибудь, а прямо на главный путь Транссиба! По счастливой случайности, все живы, что также способствует распространению информации в буржуазных СМИ (когда мы имеем дело с большим числом погибших, буржуазные СМИ стараются это замалчивать или перевирать события, опасаясь акций пролетарской солидарности по всей России, которые угрожают свержением правящему в момент катастрофы клану крупной буржуазии). Информационные дельцы зарабатывают, интерес рабочих к произошедшему, для них лишь повод поднять расценки на стоимость рекламы.

Но именно стремление к наживе – порождает все катастрофы!

Почему рухнул конкретный мост? – Потому что предприятие, его обслуживающее (частное или муниципальное – не важно), снижало так называемые «издержки». Капиталисты, которые извлекали прибыль из строительно-монтажных работ по обслуживанию моста экономили на нас! В момент обращения моста под ним мог ехать пассажирский поезд или по мосту мог ехать пассажирский транспорт; даже водитель грузовика, такой же как и мы наемный работник, мог погибнуть только из-за того, что капиталисты извлекали прибыль, ради их и без того роскошной жизни на нашем труде. Жизнь человека труда приравнивается к шмоткам, украшениям, устрицам, элитным проституткам и т.д. Причем последнее буржуи ценят выше наше жизни, которую они совершенно не ценят!

Аналогично и все другие катастрофы, которые уже произошли и еще произойдут в капитализме. За каждой такой катастрофой всегда будет скрываться пухлый карман того или иного буржуя.

Поэтому капитализм сегодня очень похож на этот обрушившийся мост: общество основное на диктатуре социальных паразитов, озабоченных набиванием карманов, -долго не продержится. Оно обречено рухнуть! И капиталистический строй в России, и во всех прочих буржуазных республиках, непременно рухнет! Но только от нас, пролетариев, зависит количество жертв капитализма. Только мы можем, и должны, помочь капиталистическому строю в нашей стране рухнуть как можно скорее. Чтобы как можно скорее прекратили падать мосты на железные дороги, перестали как спички полыхать торговые центры, а наши дети больше не умирали в мучениях от онкологии, вызванной выбросами отходов предприятий.

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Либеральная пресса любит толковать данные события как глупость или воровство, мол, «не подумали» или «разворовали». Но это не так: капиталистами движет именно их классовый интерес. Поэтому, например, все в том же дальневосточном регионе России капиталисты не забыли проводить антикоммунистическую фашистскую пропаганду; на эту пропаганду также были выделены деньги, которые не были украдены, а пошли на реализацию классовых интересов буржуазии.

Вот один из примеров, школьные уроки: Вклад Николая Кровавого в победу в Великой Отечественной войне (https://hermiona2.livejournal.com/520862.html). Всю эту мерзость произвести, обучить ей учителей и т.д. – стоит денег, причем денег не малых, как думают обыватели. И таких мерзостей в буржуазных республиках всегда в изобилии. Поэтому буржуазия целенаправленно реализует именно свои классовые интересы, а не «глупит» и просто «ворует». Буржуи грабят рабочих и вкладываются в свою пропаганду, чтобы грабеж рабочих продолжался как можно дольше. А на наши интересы, включая нашу безопасность, - буржуям плевать. Только мы, пролетарии, должны самостоятельно о себе позаботиться, покончив с капитализмом и утвердив наш социалистический строй, где в основе будут лежать уже наши потребности, а не их карманы.