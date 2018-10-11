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Московский листок

Рухнувший мост как символ рушащегося капитализма

Опубликовано 11.10.2018 автором Максим Красный в разделе комментариев 5

капитализм рабство
Рухнувший мост как символ рушащегося капитализма

Реставрация капитализма в России обернулась бесчисленными катастрофами: пожары, обвалы и аварии происходят ежедневно. Этой теме еще посвящаются целые издания и телепередачи, рассаживающие о ЧП за день или неделю, хотя наличие карманных камер (например, в телефонах) и открытые видеоплощадки (Youtube и подобные ей) сильно сократили их аудиторию. Обыватель настолько свыкся с горящими рельсами в метро, выбросами смертельных химикатов и прочими происшествиями, которые всегда могут обернутся множеством жертв, что перестал обращать на них внимание. Поэтому в буржуазных СМИ публикуются только наиболее масштабные происшествия. 

Так, например, 9 октября много писалось и говорилось (http://ria.ru/incidents/20181009/1530239753.html) об обрушении автомобильного моста в Амурской области. Действительно, как же промолчать? Рухнул мост, да еще и не куда-нибудь, а прямо на главный путь Транссиба! По счастливой случайности, все живы, что также способствует распространению информации в буржуазных СМИ (когда мы имеем дело с большим числом погибших, буржуазные СМИ стараются это замалчивать или перевирать события, опасаясь акций пролетарской солидарности по всей России, которые угрожают свержением правящему в момент катастрофы клану крупной буржуазии). Информационные дельцы зарабатывают, интерес рабочих к произошедшему, для них лишь повод поднять расценки на стоимость рекламы. 

Но именно стремление к наживе – порождает все катастрофы!

Почему рухнул конкретный мост? – Потому что предприятие, его обслуживающее (частное или муниципальное – не важно), снижало так называемые «издержки». Капиталисты, которые извлекали прибыль из строительно-монтажных работ по обслуживанию моста экономили на нас! В момент обращения моста под ним мог ехать пассажирский поезд или по мосту мог ехать пассажирский транспорт; даже водитель грузовика, такой же как и мы наемный работник, мог погибнуть только из-за того, что капиталисты извлекали прибыль, ради их и без того роскошной жизни на нашем труде. Жизнь человека труда приравнивается к шмоткам, украшениям, устрицам, элитным проституткам и т.д. Причем последнее буржуи ценят выше наше жизни, которую они совершенно не ценят!

Аналогично и все другие катастрофы, которые уже произошли и еще произойдут в капитализме. За каждой такой катастрофой всегда будет скрываться пухлый карман того или иного буржуя. 

Поэтому капитализм сегодня очень похож на этот обрушившийся мост: общество основное на диктатуре социальных паразитов, озабоченных набиванием карманов, -долго не продержится. Оно обречено рухнуть! И капиталистический строй в России, и во всех прочих буржуазных республиках, непременно рухнет! Но только от нас, пролетариев, зависит количество жертв капитализма. Только мы можем, и должны, помочь капиталистическому строю в нашей стране рухнуть как можно скорее. Чтобы как можно скорее прекратили падать мосты на железные дороги, перестали как спички полыхать торговые центры, а наши дети больше не умирали в мучениях от онкологии, вызванной выбросами отходов предприятий. 

***

Либеральная пресса любит толковать данные события как глупость или воровство, мол, «не подумали» или «разворовали». Но это не так: капиталистами движет именно их классовый интерес. Поэтому, например, все в том же дальневосточном регионе России капиталисты не забыли проводить антикоммунистическую фашистскую пропаганду; на эту пропаганду также были выделены деньги, которые не были украдены, а пошли на реализацию классовых интересов буржуазии.

Вот один из примеров, школьные уроки: Вклад Николая Кровавого в победу в Великой Отечественной войне (https://hermiona2.livejournal.com/520862.html). Всю эту мерзость произвести, обучить ей учителей и т.д. – стоит денег, причем денег не малых, как думают обыватели. И таких мерзостей в буржуазных республиках всегда в изобилии. Поэтому буржуазия целенаправленно реализует именно свои классовые интересы, а не «глупит» и просто «ворует». Буржуи грабят рабочих и вкладываются в свою пропаганду, чтобы грабеж рабочих продолжался как можно дольше. А на наши интересы, включая нашу безопасность, - буржуям плевать. Только мы, пролетарии, должны самостоятельно о себе позаботиться, покончив с капитализмом и утвердив наш социалистический строй, где в основе будут лежать уже наши потребности, а не их карманы.



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Обрушившийся путепровод был построен и введен в эксплуатацию в 1980 году
М.Ш. написал 11.10.2018 10:11
1980, а сейчас 2018. По-вашему, он без обслуживания мало простоял? Если бы был плохо построен, то и рухнул бы сразу. Сейчас капитализм, и за обслуживание инфраструктуры несут ответственность капиталисты, но они предпочли яхты и проституток нашей безопасности. Защищая их, тролль, помни, что твоя квартира или офис где ты все это строчишь тоже может рухнуть по тем же самым причинам: капиталистам плевать на тебя.
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(без названия)
Чукча написал 11.10.2018 09:55
Жадность
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(без названия)
Политпрос написал 11.10.2018 09:51
Дебилы штампованые! Дело не в капитализме, а в очередной победе "Шариковых"( воро-чекистов)над Россией. Криминальной Банде Пу нормальный капитализм не нужен( душат самый креативный мелкий и средний бизнес, который на спасал от дефицита и голода)) а для сохранения преступной власти нужно полуфеодальное общество, хотя бы "имитация": с "Царем", колокольным звоном "ФСБ-православия", чиновничей вертикалью,иерархией назначенных воров и Кретинов, с монопольной,примитивной экономикой: "купи-продай- распили- отожми - распредели между своими ", бесправным, беззащитным, малочисленным, послушным населением "Зомби"!. И это вы называете капитализмом! Здесь больше от "Совковости" и фашизма!
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Как хорошо быть гражданином Великой России
Максим Красный написал 11.10.2018 09:50
Как, как... что, в первый раз, что ли?
А.Б.
Как, как... что, в первый раз, что ли?
А.Б.
Как, как... что, в первый раз, что ли?
А.Б.
Зачем нам Европпа, если у нас такие светочи , как авторы этого форума?
Кто придумал Новороссию?
Анатолий Баранов, Кучеренка, Мишка Делягин, Мухин, Олин, Зимбиовский, Полуэ, Эйдман, Эйдман, Пионтковский, Майсурян, Морозова Даша, Ихлов Женька, красный . Все авторы гении! Да нам закрытся и под управлением ФСБ, ГРУ, рпц и лично товарища Путина к неназваным свершениям.
КНДР отправили человека на Солнце уже!
Приднестровье живет счастливо как в СССР!
Венесуэла уже живет при коммунизме!
И вот в это вот рай нас ведут именитые форумчане.
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Обрушившийся путепровод был построен и введен в эксплуатацию в 1980 году
Для сведения написал 11.10.2018 09:48
В его конструкции использованы ТИПОВЫЕ несущие элементы, утвержденные соответствующими инстанциями СССР.
Хочется добавить: автор - МУ...АК!
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