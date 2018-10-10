Путин – Хабибу: "Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется"

Президент Российской Федерации Владимир Путин в Ульяновске провёл встречу с абсолютным чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абулманапом. Глава государства поздравил спортсмена с победой над ирландцем Конором Макгрегором, отметив, что он выиграл бой "достойно и убедительно".

"Надеюсь, оценят не только мой прыжок, но и выступление. В отличие от его выходок и его неуважения к моей стране и родителям, я себя вел достойно. Но я тоже, конечно, не сконтролировал, что и во время боя тоже продолжались провокации ", - сказал Нурмагомедов.

Владимир Путин согласился с тем, что спортсмена намеренно выводили из себя. "Мы же понимаем, что делалось специально, чтобы вывести из себя, чтобы получить какие-то преимущества в ходе боя", - заявил он.

При этом президент отметил, что внутри страны, что бы ни происходило, нужно избегать крайностей и "избегать прыжков".

"Внутри страны я считаю, что мы одна большая семья. Здесь что бы ни происходило, нужно избегать крайностей и не допускать никаких прыжков. Конечно, в семье все бывает, но мы никогда не позволяем выходить себе за какие-то рамки. Но если на нас нападают извне, то не только ты — все мы можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить", - заявил президент Нурмагомедову.

Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором и защитил тем самым свой титул абсолютного чемпиона UFC 6 октября. Россиянин выиграл, применив удушающий прием в четвертом раунде. После боя в Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение и начал драку с членами команды ирландского бойца. В это время на ринге началась стычка Макгрегора с членами команды Нурмагомедова.