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Московский листок

Путин – Хабибу: "Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется"

Опубликовано 10.10.2018 в разделе комментариев 4

Путин &#8211; Хабибу: "Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется"

Президент Российской Федерации Владимир Путин в Ульяновске провёл встречу с абсолютным чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абулманапом. Глава государства поздравил спортсмена с победой над ирландцем Конором Макгрегором, отметив, что он выиграл бой "достойно и убедительно".

"Надеюсь, оценят не только мой прыжок, но и выступление. В отличие от его выходок и его неуважения к моей стране и родителям, я себя вел достойно. Но я тоже, конечно, не сконтролировал, что и во время боя тоже продолжались провокации ", - сказал Нурмагомедов.

Владимир Путин согласился с тем, что спортсмена намеренно выводили из себя. "Мы же понимаем, что делалось специально, чтобы вывести из себя, чтобы получить какие-то преимущества в ходе боя", - заявил он.

При этом президент отметил, что внутри страны, что бы ни происходило, нужно избегать крайностей и "избегать прыжков".

"Внутри страны я считаю, что мы одна большая семья. Здесь что бы ни происходило, нужно избегать крайностей и не допускать никаких прыжков. Конечно, в семье все бывает, но мы никогда не позволяем выходить себе за какие-то рамки. Но если на нас нападают извне, то не только ты — все мы можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить", - заявил президент Нурмагомедову.

Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором и защитил тем самым свой титул абсолютного чемпиона UFC 6 октября. Россиянин выиграл, применив удушающий прием в четвертом раунде. После боя в Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение и начал драку с членами команды ирландского бойца. В это время на ринге началась стычка Макгрегора с членами команды Нурмагомедова.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
стоик1215 написал 10.10.2018 22:02
сортирный арлик - моральный урод, даже жена его выгнала пинком под зад?
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(без названия)
Да ну написал 10.10.2018 21:57
Весь этот балаган был заранее постановлен и обыгран, а дурачки смотрят и думают что все это взаправду.
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(без названия)
неужели написал 10.10.2018 21:39
у пукина паранойя?
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У Володи путина
Buratino tattooed написал 10.10.2018 21:36
Явно что то с головой не так. .
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