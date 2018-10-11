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Московский листок

75-летний Зорькин начал крестовый поход против Конституции

Опубликовано 11.10.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 8

суд закон провокация
75-летний Зорькин начал крестовый поход против Конституции

Говорят, молодая Советская власть была не очень искушенной и просвещенной. Она была по-революционному напористой, решительной, но многого не знала. И даже не умела порой перевести царские договора с иностранными державами. Чтобы потом отказаться от долгов «Николая Кровавого».

Но дураков там не было. За дураками рабочие и крестьяне бы не пошли. И если новая власть установила пенсионный возраст 55/60 - значит, были веские причины.

Значит, как сейчас говорят, «было понимание», что за этим порогом у многих деятелей умственного труда, например, начинается старческий маразм. Она же деменеция.

Ленину на момент Октябрьской революции было всего 47 лет. Он умер в 54, но почему-то его называют «дедушка Ленин».

А нынче посмотри в окно. Какие добры молодцы кучкуются вокруг 66-летнего загребного, который считается вечно молодым и даже бессмертным.

Матвиенке - 69, Золотову 64, Зюганову 74, Нарышкину 64, Патрушеву 67, Чайке 67, Шойге 63, Лебедеву с Зорькиным по 75 годков.

И все они, безусловно, являются светочами разума и пребывают в самом расцвете творческих сил. Попробуй кого-нибудь выставить на заслуженный отдых. Назови их «старыми маразматиками» - обидятся еще. На дуэль вызовут.

Правда, у Владимира Ильича в ПСС 55 томов, а эти старцы на всех не сочинили и одной брошюры. Даже о ловле блох. Чего же так? Даже на газетные статейки ума не хватает.

И вот вчера бессменный шеф Конституционного суда г-н Зорькин выступил в правительственном листке с большим полотном, в котором подверг критике… нет, не нарушителей Конституции, а ее саму, родимую. И это ему не так, и то, и третье.

Нет, вы представляете? 15 лет сидючи в своем престижном кресле, помалкивал, а тут его прорвало. Обалдеть просто. Маразм или деменеция?

Это я как крайне безответственный публицист начал «размазывать» ее проект еще до принятия в 1993 г. Потому что это была Конституция другого - буржуазного государства. И для правдистов она была в 1000 раз хуже советской Конституции РСФСР, которую Ельцин расстрелял из танков вместе с защитниками.

Но раз вы эту свою «Конституцию на крови» протащили - так извольте выполнять. Оттого и главная задача КС - следить за ее исполнением всеми-превсеми - от чиновника мэрии до президента, как бы это ни было мучительно больно. А не шельмовать, как левая нога захочет.

Кто вообще дал право г-ну Зорькину нападать на Основной закон страны? Нет у него такого права. Почему он свою вкусовщину и «хотелки» выдает за истину в последней инстанции? Значит, «за зубцами» подсказали: пора. Провели со старичком разъяснительную беседу.

Он получает почти 13 млн. руб. в год, то есть по 1 млн. в месяц. И это все последние годы делает его особенно понятливым.

А потому и не получилась 7 лет назад у депутата Госдумы Нины Останиной «достучаться до его ума и сердца».

В Открытом письме к нему она перечислила вопиющие, на ее взгляд, нарушения Конституции, на которые ее главный страж почему-то закрывает глаза.

Перечислю некоторые, поскольку они сегодня взывают к совести заслуженного юриста РФ профессора Зорькина.

«Это и Жилищный кодекс, отнявший у граждан страны конституционное право на жилище. Это и сама жилищная «реформа», означавшая спихивание содержания жилищного хозяйства с плеч государства на самих жильцов и давшая старт безудержному росту квартплаты.

 Это и людоедский закон о конфискации («монетизации») у людей потом и кровью заработанных льгот, который явился самым настоящим антиконституционным переворотом.

Какое уж тут «социальное государство», если в стране проводится политика геноцида, при которой население вымирает?!

Часть. 2 ст. 55 Конституции провозглашает: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». А сколько таких законов протолкнули в последние годы депутаты «Единой России» с подачи правительства при вашем благодушном молчании?

Отобрали у этого самого «человека и гражданина» право на референдум, право выбора глав регионов, изъяли из избирательного бюллетеня графу «против всех» и т.п.»

Написано будто вчера. А вот и вердикт: «Вы можете войти в историю постсоветской России как «похоронщик Конституционного суда», при котором он станет послушным придатком вертикали власти, какими уже стали Генпрокуратура, Верховный суд и даже РПЦ» (https://kprf.ru/dep/99258.html).

В ответ глава КС разразился ругательной статьей в «РГ». Ее смысл - как служил режиму, так и буду служить. И не какому-то депутату мне указывать.

Подтверждение тому - многомесячное молчание по поводу путинского пенсионного госпереворота. Вся страна бурлила, и только этот барин молчал. А вчера вообще «крестовый поход» против их же Конституции объявил.

При этом лукаво начал толковать о «точечных изменениях» в ней. Но это все болтовня. Многие политики и комментаторы Сети раскусили главный замысел кастрации: наделить Путина полномочиями некого бессрочного «верховного правителя».

А президентом, то есть мальчиком на побегушках при нем может стать гуттаперчевый, во всем послушный министр-шоумен Шойгу…



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Всего комментариев к статье: 8
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Участь бы-ла - незавидна! Будет бы-дло хсосать! Демакратии хатели, А пришлаЕ-б-енам-ать!
!!!TOBOGTO---DA JA VASHBOG!!!& написал 11.10.2018 01:45
"Говорят, молодая Советская власть была не очень искушенной и просвещенной. "
- Брехня! Таки у Великого Ленина было самое образованное в мире правительство! Другое дело, что и задачи ему пришлось решать таки грандиозные - то таки да!
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Поправлю автора
Сов ОК написал 11.10.2018 01:42
Ленину на момент смерти было 53 года.
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Re: Путин и Димону до Сталина как до луны
!!!TOBOGTO---DA JAVASHBOG!!!& написал 11.10.2018 01:41
"И вот вчера бессменный шеф Конституционного суда г-н Зорькин выступил в правительственном листке с большим полотном, в котором подверг критике&#8230; нет, не нарушителей Конституции, а ее саму, родимую. И это ему не так, и то, и третье."
- Таки чему удивляться - эта "конституция" была написаан безумными вчонкиными, бесноватыми гав-ноликами, хсосами и де-генератами под диктовку империалистических фашиков из амеропитекии - то таки да...
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Путин и Димону до Сталина как до луны
А. Головенко, автор написал 11.10.2018 01:27
Путин и Медведев всегда ищут случай, чтобы пнуть Сталина.
На то они и пигмеи. Но даже в труднейшие военные и послевоенные годы Сталину в голову не пришло поднимать пенсионный возраст.
А у вас, пигмеи, что за беда стряслась на 27-м году "живительных реформ"?
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а что с вами еще нада сделать?
Виктор Николаевич написал 11.10.2018 01:02
С вами что ни делай, вы все равно начальству жопы лижите.
Голод будет, будет людоедство, но на работу ходить будете. Чтобы не уволили. И мигрантов будете обожать, и чеченов с чюрбанами бояться.
Гордитесь, имперское сознание.
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(без названия)
бабушка-одуванчик написал 11.10.2018 00:42
Он получает почти 13 млн. руб. в год, то есть по 1 млн. в месяц. И это все последние годы делает его особенно понятливым.
=====================================
...ну, то есть, ежели ему лично подать иск о материальном возмещении всяческого вреда, то... у него есть, чем заплатить?...
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Re: Конституция нелегитимна
хаха написал 11.10.2018 00:32
Вот, учитель чему писать пришел!
Ну так сейчас тебе Зорькин эту твою проблему и исправит - примет другую конституцию. По которой твой паспорт вообще будет пригоден только засунуть тебе же в задницу!
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Конституция нелегитимна
Ночной гвоздь написал 11.10.2018 00:20
А писать-то надо о другом, афтар. О том, что эта "Конституция на крови" вообще нелегитимна. На декабрь 1993 г все имели паспорта граждан СССР, а их заставили голосовать за какую-то Российскую федерацию. За государство, к которому они не имели никакого отношения
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