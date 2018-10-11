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Московский листок

Россию готовятся исключить из Совета Европы

Опубликовано 11.10.2018 в разделе комментариев 1

европа пасе совет
Россию готовятся исключить из Совета Европы

Россия может быть исключена из участия в Совете Европы, если Москва не возобновит платежи в бюджет организации в следующем году, заявил Генеральный секретарь СЕ Торбьерн Ягланд, выступая на дебатах о европейском будущем.

Накануне в ПАСЕ автор доклада по полномочиям делегаций, бельгийский депутат Петра де Суттер предложила вернуть документ в профильный комитет, заметив, что он расколол ассамблею. В ходе голосования предложение поддержали 99 депутатов, против высказались 79, воздержались 16.

Представителей России в 2014 году лишили ряда полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016-го не направляет документы для аккредитации членов делегации. В июне 2017 года Россия сообщила, что приостанавливает часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не восстановят в полном объеме.

***

Скорее всего, полномочия российской делегации в ближайшем будущем не восстановят.

Россия не станет платить взносы в СЕ, потому что уже объявила - заплатят не раньше, чем вернут полномочия.

Видимо, в первой половине будущего года СЕ поставит вопрос об исключении РФ из организации за неуплату.

И что? Дело в том, что России в ее существующем на сегодня формате членство в СЕ совершенно ни к чему! Нет, гражданам неплохо иметь, скажем, защиту от произвола судебной системы в европейском суде или что-то еще. Но администрации Путина и всему тому, что мы называем "Путинской Россией" Совет Европы совершенно ни к чему. То есть вместо наказания получается сильное облегчение - власть в РФ сможет вести себя уж совершенно по-азиатски...

С другой стороны - что такое Совет Европы без России?

Достаточно взглянуть на карту: аккурат половина Европы - это Россия, вдобавок с Крымом. Имеет ли смысл "совет полуевропы"?

Кто в итоге наказан, если европейские структуры добровольно откажутся от влияния на половине континента? Конечно, при Путине и так не очень получается влиять, но все же...

Вот девушку Савченко в свое время из-под приговора отпустили. Правда, потом она оказалась уже в украинской, сугубо европейской тюрьме, и по куда более вздорному обвинению, но что-то пока ПАСЕ ничего не выражает по этому поводу. Возможно, потому что Украина тоже не платит?

А Сенцову повезло куда меньше - фактически ПАСЕ оставляет его и ему подобных "на усмотрение" российской стороны. И то, что Сенцов до сих пор жив, целиком и полностью любезность путинской системы. Совет Европы умывает руки.

И таких примеров - во множестве.

Как нам, простым русским людям, относиться к этому предательству Европы? Как, как... что, в первый раз, что ли?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Как женился дурачок - Женка бесновата! Развели огонь под стрехой - Загорелась хата!
!!!TOBOGTO---DAJAVASHBOG!!!& написал 11.10.2018 01:37
"Россия может быть исключена из участия в Совете Европы, если Москва не возобновит платежи в бюджет организации в следующем году, заявил Генеральный секретарь СЕ Торбьерн Ягланд, выступая на дебатах о европейском будущем."
- Таки а вот это уе-б-ище, в ником "Торбьерн Ягланд" к какой таки "гендерной группе" таки принадлежит? Таки Мне, как Зоо-психологу, нужно это таки знать - то таки да!
\\\/\/\/\\/&#8470;Кто в итоге наказан, если европейские структуры добровольно откажутся от влияния на половине континента? Конечно, при Путине и так не очень получается влиять, но все же..."
- Таки Ибонех еуро-3,1416-доркам и криптофашикам таки совать нос в то, что делается в РФ - То таки да! Таки пусть себе танцуют "Летку-Еньку" и таки далее - а сюда им ходу нет!
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