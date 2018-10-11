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Московский листок

90 р/литр бензина: петля не только для Путина

Опубликовано 11.10.2018 в разделе комментариев 0

Как взлетят цены на бензин в 2019 году и какой удар ожидает экономику? Таки снова «плохие бояре»? На вопросы Максима Калашникова отвечает д.э.н., директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.



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90 р/литр бензина: петля не только для Путина
90 р/литр бензина: петля не только для Путина
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