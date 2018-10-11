90 р/литр бензина: петля не только для Путина Как взлетят цены на бензин в 2019 году и какой удар ожидает экономику? Таки снова «плохие бояре»? На вопросы Максима Калашникова отвечает д.э.н., директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.



Рейтинг: 1.00, Голосов: 1 Поделиться читайте нас в Я.Новости