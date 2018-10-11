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Московский листок

Гибель города Рудного при кассирах Назарбаева

Опубликовано 11.10.2018 в разделе комментариев 1

Гибель города Рудного при кассирах Назарбаева

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

В редакцию пришло письмо от инициативной группы рабочих предприятий города Рудного, которые обслуживали основное производство АО «ССГПО» (фабричный комплекс, горные подразделения, ТЭЦ и другие объекты), принадлежащего кассирам Елбасы олигархам Машкевичу, Шодиеву и Ибрагимову из «Евразийской промышленной группы». В результате деятельности олигархов и их приказчиков закрыты многие предприятия города, что ведет к деградации города Рудного и к оттоку населения. Публикуем это письмо, и дальше будем публиковать материалы о деятельности придворных кассиров Назарбаева.

Рудный – катастрофа не за горами.

За последние несколько лет, начиная с 2015г., в городе Рудный Костанайской области Казахстана складывается катастрофическая ситуации на рынке производственных работ и труда.

Данная ситуация случилась из-за позиции руководства АО «ССГПО», во взаимоотношениях со своими Подрядчиками. С 2015г. была фактически объявлена негласная «война» руководства АО «ССГПО» по отношению к Подрядным организациям, десятки лет обслуживающим, производственные площади АО «ССГПО» (фабричный комплекс, горные подразделения, ТЭЦ и другие объекты).

Не известно, имеет ли к этому отношение руководство «Евразийской Группы» ERG г. Астана, но кажется абсурдной ситуация, когда, градообразующее предприятие, целенаправленно уничтожает мощнейшие производственно-ремонтные предприятия города.

Описание ситуации до 2015г. и после, по Подрядным организациям:

  • ТОО «Рудрем-1» г. Рудный— численность работающих на период 2015 г. около 600 человек,
  • Бывшее подразделение Союзной организации «Уралдомнаремонт» (СССР), обслуживало фабричный комплекс (всю систему вентиляции фабрик, горно-добычной комплекс), ремонт экскаваторов (сборка, разборка).
  • С 2015г. занесено в так называемый «черный список», далее простой, увольнение рабочих и ИТР, — реальной замены нет, на сегодня банкрот !
  • ТОО «Рудрем-3» г. Рудный — численность работающих на 2015 г., около 300 человек,
  • Бывшее подразделение Союзной организации «Уралдомнаремонт» (СССР), обслуживало фабричный комплекс (ремонт обжиговых машин, другие участки фабричного комплекса) – самое мощное предприятие на территории РК по ремонту обжиговых машин ,аглофабрик, доменных печей.
  • С 1999г. – 8 (восемь) капитальных ремонтов обжиговых машин на АО «ССГПО», капитальные ремонты секций и конвейеров на АО «ССГПО», строительство 17-й секции на фабричном комплексе.
  • Участвовали в ремонте доменных печей в странах —  Венгрия (2004г.), Египет (2008г.), Алжир (2014г.).
  • С 2015г. занесено в «черный» список по работам на АО «ССГПО», далее простой, увольнение рабочих и ИТР (инженерно-технические работники) – реальной замены нет.
  • На сегодня предприятие имеет полностью простаивающую техническую базу, станки, оборудование, численность работающих 10человек. Практически не работает.
  •  
  • ТОО «Агрогазстрой» г. Рудный — численность работающих на 2015 г. — 700 человек, более 100 единиц техники (самосвалы, экскаваторы, погрузчики), оборот до 9 млрд. тенге в год,
  • Работы –экскавация и вывоз горной массы на карьерах АО «ССГПО». Самая мощная и современная производственно-техническая база на территории Костанайской области.
  • С 2015г. практически без работы, падение объемов в 20 раз. Реальной замены нет. Количество работающих на сегодня 180 человек, фирма на реабилитации.
  •  
  • ТОО «РМФ-Имсталькон» г. Рудный — производство и монтаж стальныхметаллоконструкций ,ремонт зданий, сооружений, системы конвейеров, ремонт галерей  опыт работы более 40 лет, со времен СССР, численность работающих на 2015г. – 280 чел.

— 2018г. – банкрот, идет распродажа имущества, все уволены.
 

  • ЗАО «Теплосеть-Холдинг» г. г. Рудный, Костанай — все ремонтные работы по ТЭЦ, численность работающих на 2015г. – 450 чел., ремонты котлов.

Сокращение – 350 чел., продана в счет погашения кредитов производственная база,
Работающих на 2018г. – около 80-90 чел.
Итого сокращено и уволено более 2 000 человек в 2015г.-2016г.г. (и это только по 5-ти фирмам)– фактически ликвидирована ремонтная база Подрядных организаций.
Пример работы: ТОО «Рудрем-3» (ранее) — капитальный ремонт обжиговой машины – 1 месяц.

На сегодня капитальные ремонты – срок от полугода до нескольких лет (нет людей), ремонт обжиговой машины № 7 (цех по производству окатышей АО «ССГПО») идет около 3-х лет, сделано не более 20 % от необходимого объёма работ???

Потеря по налогам на пять вышеперечисленных предприятий, в сравнении с 2014г. – на 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге меньше, чем в 2018 г.

По данным, полученным из торговых организаций (продукты питания) – чек на 1 покупку за последние три года упал с 10 000 тенге, до 2000-3000 тенге (у людей элементарно нет денег).

В это же время в газете «Хорошее дело» выходит интервью Президента АО «ССГПО» Мухаметкалиева Б.С., в котором он в красочных тонах описывает свои достижения – говорит о впечатляющих результатах работы комбината. Забыв при этом упомянуть о том, что это он и его команда впрямую создали катастрофическую ситуацию, способствовали увольнению тысяч людей подрядных организаций, замены которым нет и не будет. Город наводнили люди из Караганды, Алматы, которые начали замещать местные фирмы, соответственно все налоги от деятельности варягов уходят из города и области, работу местных фирм они сделать не смогут, т.к. не обладают ни людскими ресурсами, ни опытом работы в этих отраслях.

Местные власти хранят гордое молчание, да откуда им взять слова, если аким г-н Гаязов, в городе не живет, а лишь изредка удостаивает его своим посещением для сопровождения высокопоставленных гостей, жизнь города его не интересует. А история с осуждением его заместителя вообще событие из-ряда вон выходящее. И после всех этих художеств Аким все ещё по посту ? А это ли его место?

Ситуация с бизнесом в городе ничуть не лучше, чем в комбинате. Надо лишь проехать с экскурсией по промзоне, вокруг комбината. 90 % пустующих баз, некогда (ещё несколько лет назад) процветающих производственных предприятий, лишь стаи собак и сторожа. Все базы продаются – нет только покупателей!!! Хозяева мечтают продать и свалить подальше с этого гиблого ныне места, под гордым ранее названием г. Рудный, недвижимость жителей города падает в цене, но массовое движение в сторону отъезда из города только нарастает.

Замена такому количеству специалистов найти невозможно, утерянные мощности можно восстановить не ранее чем через 3-5 лет, и только при определенных условиях (зарплаты, условия труда, постоянная работа).

В это время власти области и города развлекаются постройкой парков культуры (за дворцом «Горняк») за 350 000 000 тенге, теперь на месте парка очередное развлечение в виде «Чертова колеса» за 330 000 000 тенге. В городе некуда девать деньги?

Массовая миграция молодежи в Россию, треть города имеет российские паспорта, остальные имеют желание их получить в скором времени.

Инициативная группа рабочих предприятий города Рудного



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Всего комментариев к статье: 1
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Как женился дурачок - Женка бесновата! Развели огонь под стрехой - Загорелась хата!
!!!TOBOGTODAJAVASHBOG!!!&& написал 11.10.2018 01:08
"Инициативная группа рабочих предприятий города Рудного"
- Ибонех было тупым, вечнопьяным роботам-матаголикам пропивать Коммунизм и СССР вместе Алкашом Мордатым - то таки да!
Вы, б-ди, Союз пропили - он мертв и это уже необратимо! Это очень плохо, но это - факт! Таки поэтому идите со своими "инициативами" нах или в -зду или еще куда ничто вам уже не поможет стать гегемонами - вы мечтали в курилках работать на хазяина и таки на себя, а не на камунизьм и гасударство, жидь, как у польше, и шоп была вотка в магазине - таки выбрали судьбу ублюдков и холуев - ими и будете до конца света! 3,1416-здец! То таки да...
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