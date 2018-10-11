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Московский листок

В Москве решили стимулировать "золотые свадьбы"

Опубликовано 11.10.2018 в разделе комментариев 0

выборы собянин бюджет доходы
В Москве решили стимулировать "золотые свадьбы"

Оказывать материальную помощь и поддержку москвичам, прожившим в браке 50 и более лет, предложили в Мосгордуме. С соответствующей инициативой выступила заместитель председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениями Татьяна Батышева. 

Она пояснила, что под материальной помощью в данном случае может пониматься и помощь в проведении праздничного вечера в честь юбилея супружеской жизни пары, награды и сувенирная продукция.  

Ранее стало известно, что в Москве удвоят выплаты парам, прожившим в браке 50 лет. На золотую свадьбу со следующего года москвичам будут вручать единовременное пособие в 20 тысяч рублей. Пока такой подарок составляет 10 тысяч рублей. 

Пары, которые прожили в браке 55 лет, получают на юбилей 11 тысяч рублей, и так далее − по одной тысяче за каждую брачную "пятилетку". 

***

Конечно, спасибо мэрии Москвы за ее адресную социальную политику - по 1 тысяче рублей прибавки на каждую пятилетку в браке после "золотой свадьбы" это сильный стимул сохранить семью. Особенно с учетом средней продолжительности жизни - вероятность прожить вместе 55 лет подсчитайте сами, не забыв умножить продолжительность жизни на 2, ведь вероятность смерти одного из супругов лишает второго этой замечательной выплаты!

14,5 тысячи супружеских пар в столице отпраздновали 50 и более лет совместной жизни в браке. При населении в 12,5 миллионов. То есть чуть больше 0,1 процента. 55 лет – всего 4 тысячи 506 пар... На 4,5 миллиона рублей раскошелился город для стимулирования этих людей продолжать брак. Щедрость, конечно, впечатляющая. 60 лет протянула всего 1 тысяча 869 пар. Вот вам и градиент смертности в преклонном возрасте...  

***

А должен ли город стимулировать сохранение брака вообще? 

У города нет каких-то особых денег - это общие средства всех горожан. И почему мои деньги тратят на всякую хреновню, пусть и копеечную в даном случае?

Ну прожили люди вместе 50 лет - замечательно! Завидки берут. Но какое до этого дело городской администрации?

У нас каждый второй брак расторгается в течение 5 лет после его заключения. Как повлияет на эту статистику 1 тысяча рублей, выданная городской казной старичкам, прожившим вместе 55 лет?

А это действительно социальная проблема - мать-одиночка, воспитывающая ребенка без отца, практически всегда балансирует на грани нищеты. По сути, такая политика - это социальная стерилизация целого поколения, которое просто не может позволить себе заводить детей.

Проблема же пожилых семей - совершенно другая, никак с этим не связанная.

Кстати, минимальный размер пенсии для москвичей - 17,5 тысячи рублей. Никто не задумывался, как на такие деньги прожить в Москве 50 лет в законном браке? На 500 рублей в день, включая сюда квартплату и коммунальные платежи?

Анатолий Баранов



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