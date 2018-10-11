Дядя Сэм помогает вернуть газпромовский газ на российские заводы?..

Американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи представили законопроект, который поможет Вашингтону «разрушить контроль» России над Европой. Об этом сообщает Sputnik International. Согласно инициативе, США выделят миллиард долларов на финансирование европейских энергетических проектов. «Мы инвестировали миллиарды в укрепление военной обороны в Восточной Европе, но давайте не будем забывать об опасных последствиях энергетического удушья России», — отметил Мерфи.

По словам сенатора, законопроект поможет также создать рабочие места в США.

В конце сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас ответил на обвинения американского президента Дональда Трампа в том, что страна может попасть в энергетическую зависимость от России из-за «Северного потока-2». По его словам, строительство газопровода — экономический проект, а не политический.

«Северный поток-2» должен быть построен к концу 2019 года. В это же время истечет срок соглашения «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» о транзите газа через территорию этой страны.

От редакции: В удивительные времена живём, товарищи. Собянин, мэр столицы сырьевой империи - счастливо лыбится, узнав о том, что москвичи стали меньше потреблять газа, а главгазпромовский мультимиллиардер Миллер, наоборот, каждые полгода рапортует стране: всё больше газа даём Европе-матушке! План перевыполняем! Вот на кого работает всё российское правительство и правящий олигархат - силовигархия...

Что такое поставки газа в ЕС? Это стимулирование развития её и так безнадёжно обогнавшей нашу индустрии - этот же самый газ после "обработки", в видоизменённом, товарном виде мы получаем в машинах немецкого производства, например. Конечно, можно было бы питать этим же российским газом былые заводы, тут же, в Москве (которая стала меньше газа потреблять именно из-за деиндустриализации) расположенные - но где они? ЗИЛ, АЗЛК...

Сейчас я вам их покажу - тот же АЗЛК, который убит, а небольшая часть его работает с начала 90-х фактически как филиал Renault - то есть и в ЕС не надо ехать, прямо тут и газ и труд российских рабочих востребован, чтобы автомобилисты РФ получали машины "европейского качества", своё собственное производить даже не пытаемся - боимся, печать "отсталости" плановой экономики на машинах наших...

Что США пытаются вывести ЕС из зоны экономических интересов силовигархии, котрая присвоила весь российский газ себе, - скорее, хорошо, чем плохо. Эти (кремлёвские) паразиты часто после 2014-го твердят об импортозамещении - ну, вот и пусть пскают газ в родную индустрию. Цеха остались - пустые, но их можно наполнить и новыми прозвоственными цепочками, и рабочими, была бы воля государства. Однако пока воля государства - только в распродаже газа и нефти зарубежным "недругам"...

Дядюшка Сэм, сделай, пожалуйста, то, чего не могут или, скорее, не хотят сделать наши нетфегазовые власти! Возроди наш завод "Москвич" (АЗЛК) - верни в него российский газ, а за ним и производство!

Д.Ч.

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