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Московский листок

Путинская "вертикаль" разбегается "по собственному желанию" - теперь и в Забайкалье

Опубликовано 11.10.2018 в разделе комментариев 4

едро кризис вертикаль забайкалье
Путинская "вертикаль" разбегается "по собственному желанию" - теперь и в Забайкалье

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова в четверг, 11 октября, сообщила, что уходит с поста по собственному желанию. Об этом глава региона заявила в обращении к гражданам, опубликованном на официальном портале правительства региона. 

"Хочу отметить, что это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня", - отметила Жданова. По словам губернатора, принятое решение обусловлено ее "внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают "новый, не менее интересный и ответственный период" в жизни. 

Жданова поблагодарила всех земляков - прежде всего, тех, "кто подставлял все это время плечо, поддерживал". "Спасибо и тем, кто был по противоположную сторону и преподнес мне уроки мужества и стойкости. Это бесценный опыт, который непременно пригодится мне в будущем", - говорится в ее обращении. 

"Хочу сказать, что я работала честно, добросовестно и с полной отдачей все это время - каждый день. Я делала все возможное в исторически, и в существующих сегодня объективно непростых условиях Забайкалья", - подчеркнула губернатор. 

На официальной странице главы региона в Facebook размещено видеообращение Натальи Ждановой на эту же тему. В нем губернатор благодарит своих сторонников "за счастливое время совместной работы", президента, правительство РФ, своих коллег и земляков - за поддержку. 

"Могу сказать, что положила на алтарь Отечества все, и в исторически непростых условиях Забайкалья сделала все возможное", - отметила чиновница. "Простите меня, и я прощаю всех, кому должна. Добрых вам дел и благих начинаний", - подытожила она.

Источник в правительстве региона ранее сообщал, что фамилию человека, который ее заменит, Жданова не назвала, сказав, что об этом будет объявлено в скором времени, передает ТАСС. 

В начале октября о возможном уходе Ждановой с поста главы Забайкалья сообщал РБК. Источники называли причинами готовящейся отставки тяжелую социальную и экономическую ситуацию в регионе, а также низкий уровень поддержки главы региона среди местных жителей. А в рейтинге избираемости, составленном Центром электоральных практик, Жданова получила единицу. 

8 октября Жданова ушла в очередной отпуск. Исполняющим обязанности губернатора стал первый вице-премьер региона Александр Кулаков. В правительстве края "Интерфаксу" сообщили, что Кулаков сохранит приставку и.о. до назначения президентом РФ врио главы Забайкалья. 

Если президент примет отставку Ждановой, выборы главы региона, согласно закону о выборах губернаторов, пройдут во второе воскресенье сентября 2019 года в единый день голосования, сообщила председатель крайизбиркома Светлана Судакова. 

Накануне телеканал "Дождь" сообщил о планах "Единой России" поменять секретарей шести отделений в регионах, где выборы закончились для единороссов неудачно. В их числе оказался и Забайкальский край. На выборах в региональное законодательное собрание 9 сентября ЕР получила 28,31% голосов, потеряв более 10% по сравнению с предыдущим голосованием. 

Наталья Жданова родилась в Чите. Она начала свою карьеру как учительница китайского языка, вскоре стала завучем, затем директором средней школы, говорится в справке РБК. В 2001 году Жданова возглавила комитет образования администрации Читы. В 2008 году, получив второе образование в области госуправления, стала заместителем председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам. 

В 2013 году Жданова начала исполнять обязанности министра образования, науки и молодежной политики региона. Осенью того же года избрана председателем заксобрания края. 17 февраля 2016 года Жданова возглавила Забайкалье.

Отметим, что рейтинг "ЕдРа" вообще скатился после пенсионной реформы и последних губернаторских выборов  ниже некуда... Панические настроения среди региональных элит нарастают - Путину приходится назначать даже своих охранников и носителей зонтов на должности, требующие значительной практики и опыта руководства коллективами...

Как показал опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ), если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, "Единая Россия" набрала бы 31% голосов. Это самый низкий показатель с 2008 года, когда ФОМ начал проводить исследование, сообщается на сайте фонда. 

С июля, после объявления правительством о повышении пенсионного возраста, рейтинг партии власти упал с 40% до 35% и колебался на уровне 34-35%. До присоединения Крыма, в 2013 году, за единороссов выражали готовность проголосовать 39% граждан, максимум был в 2015 году - 55%.  

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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
стоик1219 написал 11.10.2018 13:34
после уравнивания разведчиков и проституток, на сортирного Карлика будут работать только дебилы типа Героев - Баширова и Петрова?
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Цуг
Александр Загонов*2 написал 11.10.2018 12:45
Как, как... что, в первый раз, что ли?
А.Б.
Как, как... что, в первый раз, что ли?
А.Б.
Как, как... что, в первый раз, что ли?
А.Б.
Зачем нам Европпа, если у нас такие светочи , как авторы этого форума?
Кто придумал Новороссию?
Анатолий Баранов, Кучеренка, Мишка Делягин, Мухин, Олин, Зимбиовский, Полуэ, Эйдман, Эйдман, Пионтковский, Майсурян, Морозова Даша, Ихлов Женька, красный . Все авторы гении! Да нам закрытся и под управлением ФСБ, ГРУ, рпц и лично товарища Путина к неназваным свершениям.
КНДР отправили человека на Солнце уже!
Приднестровье живет счастливо как в СССР!
Венесуэла уже живет при коммунизме!
И вот в это вот рай нас ведут именитые форумчане.
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(без названия)
О. написал 11.10.2018 12:32
"Хочу сказать, что я работала честно, добросовестно и с полной отдачей все это время - каждый день. Я делала все возможное в исторически, и в существующих сегодня объективно непростых условиях Забайкалья"
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Сама себя похвалила.
Берет пример с солнцеликого, который "работает так, как не работали ни один из руководителей СССР"
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(без названия)
киргуду написал 11.10.2018 12:12
еще и влупила тезис на последок ..:"я прощаю всех,кому должна".....заишибатто...ничо долг на родовую перейдет,хотя там пусто и так....
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