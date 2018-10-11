Молодому кандидату-коммунисту в Хакасии буквоеды пытаются закрыть путь во власть

Избирательная комиссия Хакасии готовит иск об отмене регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалова на выборах главы республики из-за неправильно оформленных документов. «Поступило представление прокуратуры. При подаче документов от КПРФ было неверно указано наименование отделения партии. Комиссия рассмотрела представление и приняла решение подать в суд иск об отмене регистрации кандидата Коновалова. Сейчас иск готовится»,— сообщили «РИА Новости» в республиканском избиркоме.

ЦИК России отслеживает ситуацию с выборами главы Хакасии, сообщил его член Евгений Шевченко. «ЦИК России запросил все соответствующие материалы и отслеживает ситуацию. В любом случае решение остается за Верховным судом республики Хакасия»,— сказал он. Господин Шевченко подтвердил, что избирком Хакасии на основании представления прокуратуры принял решение обратиться в Верховный суд республики. Заявление должно быть рассмотрено в течение пяти дней.

В Юридической службе ЦК КПРФ готовы «бороться за проведение честных и достойных выборов» в Хакасии, заявил бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов...

От редакции: Не смотря на то, что с ЦК КПРФ у нас давно, с 2007-го, никаких отношений, кроме отрицательных, тут нельзя не заметить оторопь правящего клана и его же буквоедство. Неверно казано отделение - так поправить долго ли? Вот если бы кандидат в этом отделении не состоял или вообще состоял в другой партии - это был бы повод его снять за ложь. К тому же, если сравнить данные опечатки с тем, как нагло Путин, Медведев и Собянин агитировали в Москве за кандидата Собянина в День тишины (о чём мы писали своевременно) - это не просто не повод для представления прокуратуры, это и ЦИК смешно показывать как нарушение. Любопытно, подавал ли кто-либо из этой же самой разгневанной Юридической службы ЦК КПРФ в МГИК, прокуратуру и ЦИК на вопиющее нарушение партии "Единая Россия" и первых лиц государства в День тишины? Что-то из опыта работы в здании ЦК КПРФ подсказывает мне - нет, не подавали, своего кандидата по Москве нисколько не поддерживали "с воздуха". Лишний раз осудить президента-работодателя - стрёмно...

Д.Ч.

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