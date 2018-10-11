И снова космический позор: "Союз" из Путинской России не летает, экипаж хоть выжил...

Аварийное отключение двигателей второй ступени произошло при запуске корабля "Союз МС-10" к Международной космической станции (МКС), сообщил "Интерфаксу" источник на Байконуре. "Произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Экипаж жив и аварийно приземляется в Казахстане", - сказал источник.

При запуске корабля "Союз МС-10" с космодрома Байконур произошла авария. Во время трансляции запуска на YouTube прозвучало сообщение, что технические сложности обнаружились в работе последней ступени ракеты "Союз-ФГ". По другим данным, причиной аварии могло стать плохое крепление боковых блоков первой ступени ракетоносителя. По информации NASA, технические сложности возникли уже после того, как первая и вторая ступени ракеты отделились.

Как заявил "Интерфаксу" один из экспертов, к аварии ракеты-носителя могла привести ошибка, допущенная либо при производстве носителя в РКЦ "Прогресс", либо при его сборке в "пакет" на космодроме. "Могли допустить ошибку на заводе, могли ее сделать на космодроме при крепеже бокового блока к центральному", - считает он.

Эксперт отметил "блестящую работу" системы аварийного спасения и подверг сомнению версию о том, что авария произошла при отделении боковой ступени, которая якобы ударила по центральному блоку. "Хотя такое ранее было лет 40 назад в Плесецке, сейчас это маловероятно. По имеющимся данным, САС сработала на 160-й секунде полета, а боковые блоки должны отделяться примерно на сотой секунде полета", - сказал он.

По предварительным данным, авария на корабле "Союз МС-10" произошла при отделении первой и второй ступени. "На 123-ей секунде произошло срабатывание аварийной системы спасения, она отработала штатно, позволила раскрыть парашют, отделилась капсула от ракетоносителя, экипаж благополучно приземлился на Землю", - заявил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, пилотируемые пуски будут прекращены до разбора всей ситуации, чтобы обеспечить дальнейшую безопасность полетов.

Он также сообщил, что такие ситуации берутся на особый контроль, и он в качестве курирующего эту отрасль вице-премьера будет докладывать руководству страны обо всех деталях и ходе рассмотрения причин аварии. "Сначала нужно установить причину. Если в этой аварийной ситуации будут выявлены конкретные виновные - конечно, будут приняты соответствующие кадровые решения", - сказал вице-премьер, комментируя вопрос о возможных кадровых решениях, в том числе в отношении руководства "Роскосмоса".

"Я думаю, что американская сторона с пониманием отнесется к этой ситуации. Мы, естественно, не будем скрывать причины, это не принято в таких ситуациях. Конечно, они обязаны знать, мы доведем до них всю необходимую информацию, которая привела к аварии", - сказал Борисов.

В то же время представитель Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) заявил, что фирма не будет комментировать аварию, пока не будут расшифрованы данные телеметрии. Для выяснения причин аварии создана государственная комиссия.

"По данным телеметристов, корабль сел в степи Казахстана, экипаж вышел на связь. С ними все в порядке", - сказал собеседник агентства. В Кремле подтвердили, что экипаж аварийного пилотируемого корабля "Союз МС-10" жив, сработали системы безопасности и сам экипаж. "Слава Богу, космонавты живы. Хорошо, что должным образом сработали системы безопасности и сам экипаж", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Надеюсь, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - хоть освятили "Союз" как подобает народу православному? Везде водицей святой обрызгали-то? Может, пропустили какой важный участок? Ритуал был соблюдён в полной точности, а может всё-таки "что-то пошло не так"? Надо внимательно пересмотреть обряд - и продемонстрировать его "американским коллегам" в качестве отчёта. А вот как крепились ступени - это уж дело двадцатое, это в богопротивном СССР проверяли всё заорганизованно, а уж после победы над тоталитаризмом и свержения станции "Мир" при Путине, зажили мы куда более благообразно, "православный Ватикан" вон строим в Загорске, индустрию свою изживаем по мере обретения благодати... Рогозин, наверное, сегодня с Путиным и Песковым в Кремле испанского винца выпьют на радостях, что всё "слава Богу", что хоть выжили космонавты, что душ рабов божьих не повредила эта неверная советская наследная техника. Ох, пора переходить на "Шаттлы", говорили же святые отцы ещё в 90-х...

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