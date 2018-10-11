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Московский листок

Пермский визуальный оптимизм подкорректировали под пенсионную реформу

Опубликовано 11.10.2018 в разделе комментариев 0

арт пермь пенсионная реформа пессимизм
Пермский визуальный оптимизм подкорректировали под пенсионную реформу

В ночь с 10 на 11 октября вандалы испортили арт-объект «Счастье не за горами». Сегодня утром на набережной Камы появилась надпись «Смерть не за горами». 

В Городском центре охраны памятников Properm.ru сообщили, что поврежденная часть арт-объекта уже демонтирована и в ближайшее время надпись будет восстановлена в прежнем виде. «Мы настроены более оптимистично, чем люди, изменившие арт-объект. Так что счастью в городе быть», — сказали в центре охраны памятников. 

Пермское «счастье» уже не в первый раз стало объектом внимания вандалов. В прошлом году болельщики Спартака «украсили» арт-объект десятками наклеек с символикой клуба и фанатских группировок.

От редакции: В свете пенсионной реформы - актуальная поправка в "арт-объект". Правда, странновато этот металлолом называть арт-объектом, но уж пермским властям, которые знают, где счастье - наверное, виднее... Порядок букв, конечно, это очень важно - но вот на строй мысли современников он влияет слабо, если вообще влияет. Может, "арт-объект" - всего лишь стёб над советскими лозунгами?

Ну, тогда ему тем более грош - цена, и "вандализировать" его будут всё чаще и чаще, поскольку не нынешним властям и уж тем более "художникам" (от слова "худо") иронизировать на данную тему. Мельчает, конечно и современно искусство "позитива", и альтернативное ему. Акция-перестановка вписывается в концепцию ленинградской арт-группы "Родина" - патентованные пессимисты вряд ли возьмут на себя ответственность, но народная молва наверняка припишет им данное деяние (ниже - кейс оф эмэрджинси).

Д.Ч.

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