Падение российского ВВП немного скрасило падение индекса Dow Jones

Американские фондовые индексы завершили торги в среду резким падением на фоне роста доходности US Treasuries. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял в среду 800 пунктов. Для Standard & Poor's 500 падение стало рекордным с февраля, для Nasdaq Composite - с начала года.

Особенно резкое снижение наблюдалось в высокотехнологичном секторе - бумаги Amazon подешевели на 6,2%, Netflix - на 8,4%, Facebook - на 4,1%, Alphabet - на 4,6%, Microsoft -на 5,4%.

Тем временем главный инвестиционный директор Commonwealth Financial Network Брэд Макмиллан отметил, что снижение индексов стало следствием обычной волатильности и что откат на фондовых рынках назревал давно.

"Думаю, что непосредственным поводом стали процентные ставки. Когда ставки так сильно растут, реакция неизбежно последует. Ставки доходности US Treasuries лежат в основе всех финансовых активов, и когда они повышаются, последствия ощущаются повсеместно".

Доходность 10-летних US Treasuries в среду поднялась на 1,8 базисного пункта, до 3,23%. Показатель держится на максимальном уровне с 2011 года.

Увеличение доходности приводит к росту стоимости заимствований для инвесторов и компаний, а также к пересмотру стоимости активов. Кроме того, подъем доходности облигаций, бумаг со сравнительно невысоким риском, может заставить инвесторов переключиться на них за счет продажи более рисковых акций.

Отметим, что как на Уолл-стрит, так и в Центробанке сейчас аналитики формируют всё более пессимистичные прогнозы-сценарии.

В случае масштабного расширения санкций ВВП России по итогам 2019 года может упасть на 2,5%, а курс доллара в среднем за год может составить 83 рублей, сообщает РБК со ссылкой на прогноз Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

По мнению экспертов, в пессимистичном сценарии инфляция на конец года может подняться до восьми процентов, что вдвое больше прогноза ЦБ, а ключевая ставка вырасти до 12 процентов.

"В моменте этот сценарий кажется очень похожим [...] на сценарий, который реализовался в 2014 году, хотя там была одна причина — падение цен на нефть. Здесь же — комплекс причин и что-то очень похожее [в качестве результатов]", - пояснил эксперт группы исследований и прогнозирования Дмитрий Куликов.

В базовом же сценарии АКРА экономический рост в 2019 году составит 1,4%, средний курс доллара — 64 руб., а инфляция — 4,6%. Ключевая ставка на конец следующего года будет находиться на том же уровне, что и сейчас, — 7,5%.

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