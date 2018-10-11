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Московский листок

Генерал-братэлло Золотов и его гвардия хотят украсть у москвичей дорогу

Опубликовано 11.10.2018 автором Александра Андреева в разделе комментариев 6

беспредел собянин росгвардия лефортово
Генерал-братэлло Золотов и его гвардия хотят украсть у москвичей дорогу

В прошлый раз Росгвардия хотела украсть у жителей Лефортово сквер на 1-ом Краснокурсантском проезде под застройку. Сквер мы отбили. Теперь Росгвардия бывшего охранника Ельцина, миллионера Золотова хочет украсть у нас дорогу. 

На публичные слушания вынесен проект планировки, по которому проезд между 1-м Краснокурсантским проездом и территорией Росгвардии (Красноказарменная, 9а, Энергетическая, 2а) перестает быть дорогой и превращается в земельный участок Росгвардии.

Заодно «защитники Родины» захватывают и земельный участок многоквартирного жилого дома Красноказарменная, 9 – то есть банально воруют чужую частную собственность. Но ни Росгвардию, которая подала идею, ни Собянина, который оплатил проект планировки из бюджетных денег – то есть из наших с вами денег, денег налогоплательщиков – это не смущает. 

То, что представлено на слушания, нельзя назвать проектом – это жалкий набор из нескольких разнозненных листочков. На слушания не представлен не то что полный проект – не представлена даже половина. 

Если на слушаниях нет полного проект, они должны быть автоматически отменены. Но этого придется добиваться. 

Собянин считает, что дорожная ситуация в Лефортово прекрасная, одну из дорог можно забрать у граждан и передать бретеру Золотову. А то капусты по завышенным в 2 раза ценам ему мало, нужна еще наша земля. 

Пробок на Красноказарменной улице Собянин не видит. Массовую жилую застройку ("Серп и молот" и другие), которая увеличит население района в 2 раза, - тоже. 

Спасли сквер – спасем и дорогу. 

Приходите на слушания и требуйте отменить слушания и сохранить дорогу. 

Собрание участников публичных слушаний состоится сегодня 11 октября, в 19-00, в школе по адресу ул. Авиамоторная, д. 1 (около Спутника). Да, специально сделали подальше, чтобы пришло поменьше людей. По возможности лучше прийти пораньше.

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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
киргуду написал 11.10.2018 17:06
жители,а вы им перчатки в морды швыряйте.куча трусов а не хвартия ....
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Re: Официальное разъяснение
Прихадите написал 11.10.2018 16:27
Прилетит вдруг волшебник
В голубом е б а лете
И внезапно отвесит п и зды
Хорошо бл
День рождения
Только раз в году
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саранча набьет живот
все взаимосвязано написал 11.10.2018 16:21
ненасытными они стали - саранча набьет живот -
но не на пользу им это.
чем больше нахапают - тем короче аура жизни..
второй жизни у них не будет - а в этой столько грехов что их все только ненавидят...
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Re: Официальное разъяснение
А.Каммерер написал 11.10.2018 16:05
Вона как оперативно работает пресс-служба генерала-уголовника и путинского холуя: я не я и лошадь не моя, да и капуста тоже. Не верится, однако. Когда отхватят территорию -будет поздно. Так что лучше -прийти на слушания.
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Официальное разъяснение
пресс-служба Росгвардии написал 11.10.2018 15:59
Данная публикация не соответствует действительности и дезинформируют общественность, так как проезд между зданиями Росгвардии по адресам - г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 9/А, ул. Энергетическая, д. 2 и сквером используется войсками с 1948 года и является внутренней территорией, которая огорожена забором уже не один десяток лет в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности.
До недавнего времени эта территория находилась в собственности города Москвы и использовалась Росгвардией по договорам безвозмездного пользования. В настоящее время для приведения документации в соответствии с законодательством происходит законная процедура переоформления данного участка в собственность Российской Федерации.
Никаких новых проектов по застройке прилегающих территорий или оформлении их в собственность Росгвардия не предлагала и не предлагает.
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Долой ОПГ"Путин"!!!
Финни написал 11.10.2018 15:33
Вся власть Народу!!!
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