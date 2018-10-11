Генерал-братэлло Золотов и его гвардия хотят украсть у москвичей дорогу

В прошлый раз Росгвардия хотела украсть у жителей Лефортово сквер на 1-ом Краснокурсантском проезде под застройку. Сквер мы отбили. Теперь Росгвардия бывшего охранника Ельцина, миллионера Золотова хочет украсть у нас дорогу.

На публичные слушания вынесен проект планировки, по которому проезд между 1-м Краснокурсантским проездом и территорией Росгвардии (Красноказарменная, 9а, Энергетическая, 2а) перестает быть дорогой и превращается в земельный участок Росгвардии.

Заодно «защитники Родины» захватывают и земельный участок многоквартирного жилого дома Красноказарменная, 9 – то есть банально воруют чужую частную собственность. Но ни Росгвардию, которая подала идею, ни Собянина, который оплатил проект планировки из бюджетных денег – то есть из наших с вами денег, денег налогоплательщиков – это не смущает.

То, что представлено на слушания, нельзя назвать проектом – это жалкий набор из нескольких разнозненных листочков. На слушания не представлен не то что полный проект – не представлена даже половина.

Если на слушаниях нет полного проект, они должны быть автоматически отменены. Но этого придется добиваться.

Собянин считает, что дорожная ситуация в Лефортово прекрасная, одну из дорог можно забрать у граждан и передать бретеру Золотову. А то капусты по завышенным в 2 раза ценам ему мало, нужна еще наша земля.

Пробок на Красноказарменной улице Собянин не видит. Массовую жилую застройку ("Серп и молот" и другие), которая увеличит население района в 2 раза, - тоже.

Спасли сквер – спасем и дорогу.

Приходите на слушания и требуйте отменить слушания и сохранить дорогу.

Собрание участников публичных слушаний состоится сегодня 11 октября, в 19-00, в школе по адресу ул. Авиамоторная, д. 1 (около Спутника). Да, специально сделали подальше, чтобы пришло поменьше людей. По возможности лучше прийти пораньше.

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