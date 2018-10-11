Генерал-братэлло Золотов и его гвардия хотят украсть у москвичей дорогу

В прошлый раз Росгвардия хотела украсть у жителей Лефортово сквер на 1-ом Краснокурсантском проезде под застройку. Сквер мы отбили. Теперь Росгвардия бывшего охранника Ельцина, миллионера Золотова хочет украсть у нас дорогу.
На публичные слушания вынесен проект планировки, по которому проезд между 1-м Краснокурсантским проездом и территорией Росгвардии (Красноказарменная, 9а, Энергетическая, 2а) перестает быть дорогой и превращается в земельный участок Росгвардии.
Заодно «защитники Родины» захватывают и земельный участок многоквартирного жилого дома Красноказарменная, 9 – то есть банально воруют чужую частную собственность. Но ни Росгвардию, которая подала идею, ни Собянина, который оплатил проект планировки из бюджетных денег – то есть из наших с вами денег, денег налогоплательщиков – это не смущает.
То, что представлено на слушания, нельзя назвать проектом – это жалкий набор из нескольких разнозненных листочков. На слушания не представлен не то что полный проект – не представлена даже половина.
Если на слушаниях нет полного проект, они должны быть автоматически отменены. Но этого придется добиваться.
Собянин считает, что дорожная ситуация в Лефортово прекрасная, одну из дорог можно забрать у граждан и передать бретеру Золотову. А то капусты по завышенным в 2 раза ценам ему мало, нужна еще наша земля.
Пробок на Красноказарменной улице Собянин не видит. Массовую жилую застройку ("Серп и молот" и другие), которая увеличит население района в 2 раза, - тоже.
Спасли сквер – спасем и дорогу.
Приходите на слушания и требуйте отменить слушания и сохранить дорогу.
Собрание участников публичных слушаний состоится сегодня 11 октября, в 19-00, в школе по адресу ул. Авиамоторная, д. 1 (около Спутника). Да, специально сделали подальше, чтобы пришло поменьше людей. По возможности лучше прийти пораньше.
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киргуду написал 11.10.2018 17:06
Прихадите написал 11.10.2018 16:27
В голубом е б а лете
И внезапно отвесит п и зды
Хорошо бл
День рождения
Только раз в году
все взаимосвязано написал 11.10.2018 16:21
но не на пользу им это.
чем больше нахапают - тем короче аура жизни..
второй жизни у них не будет - а в этой столько грехов что их все только ненавидят...
А.Каммерер написал 11.10.2018 16:05
пресс-служба Росгвардии написал 11.10.2018 15:59
До недавнего времени эта территория находилась в собственности города Москвы и использовалась Росгвардией по договорам безвозмездного пользования. В настоящее время для приведения документации в соответствии с законодательством происходит законная процедура переоформления данного участка в собственность Российской Федерации.
Никаких новых проектов по застройке прилегающих территорий или оформлении их в собственность Росгвардия не предлагала и не предлагает.
Финни написал 11.10.2018 15:33