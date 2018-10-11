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Московский листок

"Вертикаль" продолжает сыпаться: губернатор Курский досрочно ушёл на шикарную пенсию

Опубликовано 11.10.2018 в разделе комментариев 1

коррупция регионы кризис силовигархия вертикаль
"Вертикаль" продолжает сыпаться: губернатор Курский досрочно ушёл на шикарную пенсию

Губернатор Курской области Александр Михайлов досрочно сложил полномочия, говорится на официальном сайте региональной администрации. "Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе, и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!" - говорится в обращении главы. 

Михайлов не уточнил, кого имеет в виду под молодым преемником. СМИ прочат на его место 39-летнего замглавы Минстроя РФ Андрея Чибиса. В частности, об этом 3 октября сообщил источник РИА "Новости", знакомый с ситуацией. 5 октября об этом писал и РБК со ссылкой на источники, близкие к региональным властям. 

Чибис в этом году приезжал в Курск как куратор программы капитального ремонта жилого фонда и устроил разнос региональным чиновникам, ответственным за эту сферу. Он назвал Курскую область регионом с худшим уровнем выполнения программы капремонта в 2017 году и пригрозил приехать еще раз, в случае чего "кому-то придется уехать". 

Перед самым уходом в отставку, 10 октября, губернатор Курской области подписал постановление о дополнительных гарантиях главе региона в связи с прекращением полномочий. Их опубликованного на сайте областной администрации документа следует, что "лицу, замещавшему должность два и более срока подряд, достигшему пенсионного возраста и не работающему или потерявшему трудоспособность в период осуществления им полномочий губернатора", положены дополнительные гарантии на три года после отставки. 

В их числе указаны бесплатный проезд до Москвы и обратно с супругой два раза в год на железнодорожном или авиационном транспорте, внеочередной прием губернатором Курской области, сохранение поста охраны по месту постоянного проживания сроком на один год, транспортное обслуживание областным казенным учреждением в течение 8 часов, а также расходы на погребение. 

67-летний Александр Михайлов возглавлял регион с 2000 года. По итогам второго тура выборов тогда он набрал 55,5% голосов. В 2005-м и 2010 годах утверждался в должности по представлению президента РФ. В мае 2014 года в соответствии с указом президента Владимира Путина Михайлов досрочно прекратил полномочия главы региона и приступил к временному исполнению обязанностей губернатора Курской области. 14 снтября сентября того же года был вновь избран губернатором сроком на пять лет с результатом 66,8% голосов. 

Отставка "долгожителя" Михайлова была ожидаемой. В конце сентября, когда началась волна перестановок в регионах, "Ведомости" называли главу Курской области в числе первых претендентов на отсев - именно из-за того, что он слишком засиделся на своем посту. В рейтинге избираемости, составленном Центром электоральных практик, Михайлов получил двойку с минусом. 

Напомним, 11 октября об уходе в отставку также сообщила глава Забайкалья Наталья Жданова, рейтинг избираемости которой оценен еще ниже - в единицу. 

"Хочу отметить, что это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня", - отметила Жданова. По словам губернатора, принятое решение обусловлено ее "внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают "новый, не менее интересный и ответственный период" в жизни. 

Жданова поблагодарила всех земляков - прежде всего, тех, "кто подставлял все это время плечо, поддерживал". "Спасибо и тем, кто был по противоположную сторону и преподнес мне уроки мужества и стойкости. Это бесценный опыт, который непременно пригодится мне в будущем", - говорится в ее обращении.

С конца сентября свои посты также покинули губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, главы Липецкой и Курганской областей Олег Королев и Алексей Кокорин, мэр Ярославля Владимир Слепцов. Об уходе также неожиданно заявил мэр Владивостока Виталий Веркеенко.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1219 написал 11.10.2018 18:35
после уравнивания разведчиков и проституток, на сортирного Карлика будут работать только дебилы типа Героев - Баширова и Петрова?
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