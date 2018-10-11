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Московский листок

По убийствам журналистов нынешний год пугающе превосходит предыдущий

Опубликовано 11.10.2018 в разделе комментариев 1

убийства криминал журналистика
По убийствам журналистов нынешний год пугающе превосходит предыдущий

В мире с начала 2018 года убито 56 журналистов из-за их профессиональной деятельности, сообщили в международной организации "Репортеры без границ" (RSF). Таким образом, этот показатель уже сейчас выше, чем число убитых журналистов за весь 2017 год - 55 человек. Как сообщается на сайте организации, 29 из них погибли в зонах военных конфликтов. 

С начала этого года больше всего журналистов было убито в Афганистане (13 человек), Йемене (5 человек), США (6 человек) и Мексике (6 человек). 30 апреля 2018 года в Афганистане погибло сразу 10 журналистов: девять из них, включая фотографа агентства "Франс-Пресс" Ша Мараи Фези, погибли в результате двойной бомбежки в Кабуле. Этот день стал днем самой массовой гибели журналистов с момента падения талибов в 2001 году. Через несколько часов в Хосте был застрелен десятый журналист Ахмад Шах, который работал на BBC. 

Второй самой смертоносной страной для журналистов стал Йемен: отмечается, что в этой стране журналисты становятся не только жертвами военных действий, но и жертвами тюремного заключения. Также в материале упоминается гибель журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, убитых в Центральноафриканской республике в ходе расследования деятельности наемников ЧВК Вагнера, известной своей деятельностью в Сирии. 

По словам генерального секретаря "Репортеров без границ" Кристофа Делуара, статистика указывает на острую необходимость принятия мер для защиты журналистов. В частности, Делуар призвал учредить должность спецпредставителя генсека ООН, который будет заниматься этим вопросом. Он отметил, что эту инициативу поддерживает все больше правительств в мире и более ста СМИ, организаций и союзов журналистов по всему миру. 

RSF также расследует случаи исчезновения журналистов. Напомним, 2 октября в Стамбуле бесследно исчез саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашогги, который отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, но из здания так и не вышел. 6 октября стало известно, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании генконсульства. В розыск объявлен черный фургон с затемненными окнами, в котором могли перевозить останки журналиста. 

По данным турецких СМИ, в день исчезновения Хашогги в Стамбул из Саудовской Аравии прибыла группа из 15 человек, один из которых является экспертом-криминалистом и занимается обучением специалистов по осмотру мест преступления. В правительстве Саудовской Аравии причастность к исчезновению журналиста отрицают. 

6 октября в города Русе на севере Германии было найдено тело журналистки и исполнительного директора местного частного телеканала TVN Виктории Мариновой со следами удушения и ударов по голове. Как было установлено, 30-летнюю женщину изнасиловали и убили. Преступление было совершено через несколько дней после выхода в эфир последней телепрограммы из серии, в которой Маринова рассказала о коррупционных схемах, раскрытых ее коллегами по делу о махинациях со средствами Евросоюза. 

В программе "Детектор" на телеканале TVN 30 сентября приняли участие журналисты болгарского издания "Биволъ" ("Буйвол") Димитар Стоянов и Аттила Биро. Они сообщили, что видели, как вывозятся документы из офисов компании-консультанта, специализирующейся на выборе подрядчиков для реализации европейских проектов. 

10 сентября "Биволъ" опубликовал статью о масштабной коррупции при распределении средств по проектам ЕС. По данным издания, в коррупционных схемах участвовали местные бизнесмены, политики и, в том числе, российские олигархи. В частности, в расследовании упоминалось имя бывшего первого вице-президента нефтяной компании "Лукойл" и экс-члена Совета Федерации Ралифа Сафина. 

Журналисты "Биволъ" получили бухгалтерские документы нескольких болгарских компаний, из которых выяснилась схема отмывания средств, выделяемых из государственного бюджета и в рамках дотационных программ Евросоюза, в основном на строительные проекты. Крупные девелоперы нанимали консультантов, которые помогали нужным фирмам выиграть тендеры и разрабатывали аналитические документы, за которые выплачивались огромные суммы. 

Кроме того, Виктория Маринова планировала 9 октября обнародовать результаты собственного расследования, связанного с коррупцией в ходе восстановления села Хитрино, пострадавшего несколько лет назад от взрыва состава с химикатами. Как отмечает радио "Свобода", только убийство Мариновой заставило болгарскую прокуратуру объявить о начале досудебного производства на основании данных, обнаруженных болгарскими журналистами.

А в РФ, как и в ЦАР до сих пор расследуется и вряд ли будет расследовано убийство съёмочной группы Расторгуева, в которой был и Орхан Джемаль. Убитые граждане РФ прибыли в ЦАР как туристы, но работали над совместным с Центром управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского расследованием, посвященным деятельности наемников из РФ в Африке. В частности, журналисты собирались посетить территорию поместья Беренго, где, по данным прессы, может находиться база частной военной компании Вагнера. В столицу ЦАР Банги съемочная группа прибыла 28 июля, затем россияне хотели поехать в поместье Беренго, но там потребовали аккредитацию Минобороны ЦАР. У них переписали данные и пообещали дать им пропуск через пять дней. 

30 июля съемочная группа выехала к помогающему журналистам консультанту из миссии ООН по имени Мартин, путь должен был занять около полутора дней. Но поздно вечером россияне попали в засаду, их автомобиль обстреляли неизвестные. Мэр города Сибю Анри Депеле заявил, что мотивом убийства стало ограбление. Известно, что у россиян с собой было около девяти тысяч долларов и ценная аппаратура. Впоследствии жандармы обнаружили ноутбук, жесткие диски и мобильный телефон, принадлежавшие журналистам.

Это было самое массовое убийство в цепи всех убийств журналистов за 9 месяцев текущего года.  

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Всего комментариев к статье: 1
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Работа журналиста
от Кукса написал 11.10.2018 19:39
С "лейкой" и блокнотом,
а то и с пулеметом,
журналист готовит репортаж!
.
А иначе журналисту на войне делать нечего - он просто не выживет !
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