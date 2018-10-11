Третий за день губернатор отставился торжественно - в день Башкирии

Глава республики Рустэм Хамитов заявил о своей досрочной отставке в День республики. По его словам решение он принял самостоятельно. Об отставке в этот день в России заявили еще двое губернаторов. В конце сентября федеральные СМИ заявляли о предстоящем «губернаторопаде». Среди 10 глав регионов был и Рустэм Хамитов.

Участие в выборах 2019 года не планируется, несмотря на такую возможность. По словам главы республики руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение и уходить достойно.

Рустэм Хамитов руководит регионом с 2010 года. В последнее время Хамитов оказывался в конце рейтинга Медиологии.

- Завершается моя работа в должности Главы Республики Башкортостан. Мною направлено обращение Президенту Российской Федерации с просьбой принять мою отставку, - рассказал Рустэм Хамитов. - Это моё личное решение. Оно выверено во всех смыслах.

Отметим, что за сегодняшний день это уже третья самовольная досрочная отставка губернатора. Если это запланированный кадровый манёвр, то проихсодит он всё равно как-то уж слишком быстро - и крайне интересно теперь, какие кадры придут на смену беглецам. Охранников Путина явно на все вакантные места не хватит - может, уже резерв из президентской конюшни вводить?

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