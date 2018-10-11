Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Третий за день губернатор отставился торжественно - в день Башкирии

Опубликовано 11.10.2018 в разделе комментариев 1

регионы едро вертикаль башкирия
Третий за день губернатор отставился торжественно - в день Башкирии

Глава республики Рустэм Хамитов заявил о своей досрочной отставке в День республики. По его словам решение он принял самостоятельно. Об отставке в этот день в России заявили еще двое губернаторов. В конце сентября федеральные СМИ заявляли о предстоящем «губернаторопаде». Среди 10 глав регионов был и Рустэм Хамитов. 

Участие в выборах 2019 года не планируется, несмотря на такую возможность. По словам главы республики руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение и уходить достойно. 

Рустэм Хамитов руководит регионом с 2010 года. В последнее время Хамитов оказывался в конце рейтинга Медиологии. 

- Завершается моя работа в должности Главы Республики Башкортостан. Мною направлено обращение Президенту Российской Федерации с просьбой принять мою отставку, - рассказал Рустэм Хамитов. - Это моё личное решение. Оно выверено во всех смыслах.

Отметим, что за сегодняшний день это уже третья самовольная досрочная отставка губернатора. Если это запланированный кадровый манёвр, то проихсодит он всё равно как-то уж слишком быстро - и крайне интересно теперь, какие кадры придут на смену беглецам. Охранников Путина явно на все вакантные места не хватит - может, уже резерв из президентской конюшни вводить?

Новости по теме:

Путинская "вертикаль" разбегается "по собственному желанию" - теперь и в Забайкалье 

"Вертикаль" продолжает сыпаться: губернатор Курский досрочно ушёл на шикарную пенсию



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик1219 написал 11.10.2018 19:01
после уравнивания разведчиков и проституток, на сортирного Карлика будут работать только дебилы типа Героев - Баширова и Петрова?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к повышению возраста продажи алкоголя?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вечер "25 лет Чёрнoму Oктябрю"
Вечер "25 лет Чёрнoму Oктябрю"
11.10.2018
90 р/литр бензина: петля не только для Путина
90 р/литр бензина: петля не только для Путина
11.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Лучшие люди РФ", среди которых и племянница Керимова, купили гражданство Мальты (2)
Умственно отсталый болгарин признал себя насильником и убийцей Виктории Мариновой (2)
Третий за день губернатор отставился торжественно - в день Башкирии (1)
По убийствам журналистов нынешний год пугающе превосходит предыдущий (1)
"Вертикаль" продолжает сыпаться: губернатор Курский досрочно ушёл на шикарную пенсию (1)
Генерал-братэлло Золотов и его гвардия хотят украсть у москвичей дорогу (7)
Падение российского ВВП немного скрасило падение индекса Dow Jones (0)
Пермский визуальный оптимизм подкорректировали под пенсионную реформу (1)
И снова космический позор: "Союз" из Путинской России не летает, экипаж хоть выжил... (14)
Молодому кандидату-коммунисту в Хакасии буквоеды пытаются закрыть путь во власть (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Последний русский шанс
Максим Калашников Максим Калашников: Дезорганизация на марше. М.Калашников, И.Стрелков, АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Близится светлый день нашегo 100-летия!
Дарья Митина Дарья Митина: Слуцкий скoлачивает здoрoвую альтернативу ПАСЕ
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss