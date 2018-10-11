Умственно отсталый болгарин признал себя насильником и убийцей Виктории Мариновой

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве болгарской журналистки признал свою вину. Напомним, в Германии был задержан 21-летний Северин Красимиров, которого подозревают в скандальном убийстве тележурналистки Виктории Мариновой в болгарском городе Руса.

Мать задержанного Надежда Красимирова рассказала телеканалу NOVA, что Красимиров признал свою вину и хотел бы отбывать наказание в ФРГ, потому что опасается расправы на родине.

Европейский ордер на арест Красимирова был выдан после того, как экспертиза доказала, что ДНК подозреваемого обнаружено на теле жертвы. В настоящее время он ожидает решения суда о выдаче его властям Болгарии. Красимиров рассказал матери, что во время совершения преступления был в состоянии алкогольного опьянения.

"Он признался, что сделал это на пьяную голову. Сказал мне, что ничего не помнит, начал плакать передо мной. Он не такой человек", — рассказала мать задержанного.

Она добавила, что у ее сына умственная отсталость, и ему необходимы специальные лекарства, которое он перестал принимать некоторое время назад.

Напомним, глава и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова была убита 6 октября в городе Русе на севере Болгарии. Следствие рассматривает версию убийства Мариновой в связи с профессиональной деятельностью.

Преступление было совершено через несколько дней после выхода в эфир последней телепрограммы из серии, в которой Маринова рассказала о коррупционных схемах, раскрытых ее коллегами по делу о махинациях со средствами Евросоюза.

В программе "Детектор" на телеканале TVN 30 сентября приняли участие журналисты болгарского издания "Биволъ" ("Буйвол") Димитар Стоянов и Аттила Биро. Они сообщили, что видели, как вывозятся документы из офисов компании-консультанта, специализирующейся на выборе подрядчиков для реализации европейских проектов.

10 сентября "Биволъ" опубликовал статью о масштабной коррупции при распределении средств по проектам ЕС. По данным издания, в коррупционных схемах участвовали местные бизнесмены, политики и, в том числе, российские олигархи. В частности, в расследовании упоминалось имя бывшего первого вице-президента нефтяной компании "Лукойл" и экс-члена Совета Федерации Ралифа Сафина.

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