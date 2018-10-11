"Лучшие люди РФ", среди которых и племянница Керимова, купили гражданство Мальты

Организация Transparency International обнаружила в списке новоявленных граждан Мальты полных тезок племянницы российского сенатора Сулеймана Керимова, директора входящего в структуру госкорпорации "Ростех" АО "Московский завод Сапфир" Павла Гиндина и бывшего губернатора Амурской области Леонида Короткова.

Это перечень новых граждан Мальты, которые получили паспорта в том числе через скандально известную программу инвестиционного гражданства (IIP). По этой программе любой желающий мог получить мальтийский паспорт в обмен на инвестиции в экономику средиземноморского острова. Инвестиции разбиты на две части: первоначальный разовый платеж и долгосрочная часть программы, подразумевающая аренду жилья на острове или покупку недвижимости, напоминает Transparency International.

Гражданство входящей в Евросоюз Мальты для многих российских бизнесменов было своего рода "страховкой" от политического преследования или недружественного поглощения бизнеса, которое в РФ часто сопровождается уголовными делами. Если учесть, что получение мальтийских паспортов для всей семьи обходилось в среднем около миллиона долларов, предложение мальтийских властей становилось еще привлекательней, отмечается в публикации.

В упомянутом перечне фигурирует Kerimova Madlena Kerimovna. Именно так зовут племянницу члена Совета Федерации Сулеймана Керимова и родную сестру заместителя министра природных ресурсов и экологии России Мурада Керимовича Керимова.

Согласно данным французского реестра компаний, Мадлена Керимова вместе с человеком по имени Гаджи Шахшаев владеет домом в местечке Сье, во Франции, на берегу Женевского озера, на границе с Швейцарией. То, что Шахшаев может быть супругом Мадлены Керимовой, следует из данных того же реестра: они указывают один адрес регистрации - Tamanskya 7/7/5 RUE Moscou. В 2014 году супруги в равных долях основали некоммерческую организацию по управлению недвижимостью SCI MFS с капиталом в 2 000 евро.

Shakhshaev Gadzhi Kamilyevic также фигурирует в реестре лиц, получивших мальтийское гражданство. Человек с таким же именем и фамилией - Гаджи Шахшаев - и Мадлена Керимова в феврале 2016 года зарегистрировали на Мальте офшор GAAR Holdings Limited и указали общую недвижимость в местечке Saint Julians.

В швейцарском бизнес-реестре Мадлена Керимова упоминается как владелица компании MK Production GMBH, которая занимается продюсированием фильмов и анимационных картин. Там же упомянут Гаджи Шахшаев как совладелец этой компании. На ее сайте Мадлена Керимова обозначена как Мадлен Керри (Madlene Kerry), хотя в уставных документах MK Production она фигурирует как Керимова.

"Источники происхождения капитала для приобретения мальтийского гражданства, недвижимости во Франции и съемок фильмов в Швейцарии у племянницы Керимова и у ее мужа установить не удалось", - отмечает Transparency.

В числе новых мальтийцев также фигурирует Gindin Pavel Dmitrievich. Человек с такими же именем, отчеством и фамилией занимает пост директора ОАО "Швабе - Фотосистемы", ныне АО "Московский завод Сапфир", входящего в структуру госкорпорации "Ростехнологии".

В списке новых мальтийских граждан упомянута и Gindina Arina Konstantinovna. С большой долей вероятности это владелица школы имиджа и стиля R&ME индивидуальный предприниматель Арина Константиновна Гиндина, известная под псевдонимом Арина Смелая - предположительно, супруга директора "Сапфира".

Кроме того, новоявленными обладателями мальтийских паспортов стали Korotkov Leonid Viktorovich и Opalovskaia Tatiana Arkadievna. Полный тезка первого - Леонид Викторович Коротков - с 1993 по 2007 год занимал разные высокие должности в России: от депутата Государственной Думы до губернатора Амурской области. В 2007 году он был отправлен в отставку президентом Владимиром Путиным в связи с утратой доверия после возбужденного уголовного дела, по которому впоследствии был оправдан.

Татьяну Опаловскую в 2004 году "Российская газета" называла женой Короткова. Известно, что она занималась туристическим бизнесом. "Крупных источников дохода у семьи амурского экс-губернатора обнаружить не удалось", - замечает Transparency International.

Организация напоминает, что в России чиновникам законодательно запрещено иметь двойное гражданство, а некоторым должностным лицам (например, депутатам, сенаторам и федеральным министрам) запрещено иметь даже вид на жительство в другой стране.

"Наличие постоянно живущих за пределами страны родственников также ограничивает карьеру чиновника - в частности, его могут не допустить к государственной тайне, - отмечает Transparency. - За неуведомление гражданином России миграционных органов о наличии у него паспорта другой страны предусмотрена уголовная ответственность - штраф до 200 тысяч рублей либо до 400 часов обязательных работ. К действующим и бывшим чиновникам также возникает вопрос об источнике происхождения средств на покупку мальтийского паспорта".

Напомним, российский сенатор Сулейман Керимов, с которого 28 июня во Франции сняли обвинения в неуплате налогов, на следующий же день получил обратно свой паспорт и смог вернуться в Россию. Об этом сообщают агентства "Интерфакс" и ТАСС.

"В пятницу [29 июня] господину Керимову вернули паспорт, и он вернулся в Россию", - сообщили ТАСС в канцелярии РФ в городе Вильфранш-сюр-Мер (подразделение российского генконсульства в Марселе), которая оказывала консульскую поддержку Керимову.

Информированный источник "Интерфакса" уточнил, что сенатор уже находится в Москве. Другой собеседник агентства эту информацию подтвердил, уточнив, что французские власти пока не вернули Керимову залог, внесенный сенатором в декабре прошлого года во избежание помещения под арест. Его сумма составила 40 миллионов евро.

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