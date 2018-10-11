Война православных церквей: анафема летает как мячик

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал «огромным торжеством справедливости» снятие анафемы с главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета. Об этом заместитель украинского премьер-министра написал на своей странице в Twitter. Синод Константинопольского патриархата 11 октября снял анафему с патриарха Филарета, а также с митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария. Кроме того, принято решение предоставить обеим этим церквям статус каноничных.

Филарет был подвержен анафеме со стороны РПЦ в 2008 году. После этого ни одна из православных церквей не поддерживала с ним общения. До 1991 года Филарет возглавлял Украинскую православную церковь, но был смещен со своей должности из-за того, что выступил за предоставление ей автокефалии. В конце сентября глава Константинопольской патриархии Варфоломей заявил, что Украинская православная церковь в скором времени сможет достигнуть независимости от РПЦ и имеет на это право. После такой позиции Русская православная церковь прекратила взаимоотношения с Константинопольским патриархатом. За ней такое решение приняли УПЦ Московского патриархата и Русская православная церковь за рубежом.

От редакции: Битвы жаб с гадюками, конечно, очень интересный вид спорта - особенно в свете увлечения верхов кровавыми видами спорта... Однако, нам, людям здравым умом и в загробную жизнь не верющим, интересно то, как вопросы внутриконфессиональные становятся не просто политическими, а ещё и внешнеполитическими - причём те самые пацаны "питерские", которые в Кремле увлеклись кровавыми видами спорта, наблюдают за войнами попов, затаив дыхание: ведь они-то сделали ставку на формулу "80% русских - православные", и именно по этому "мостику" безуспешно налаживали дружбу и с народом Укарины. Теперь они пожинают плоды этой утопической внешней политики, а нам почему-то слышится не просто эпизод из фильма "Жизнь Клима Самгина", а весь тот колоритный поп, который пропел в пьяной компании буржуазии "ОООнннааафема!" - кажется, Гапону... Ну, вот пусть их "ооннафема" на оба дома падёт. Помолимся за это, братия.

Д.Ч.