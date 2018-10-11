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Московский листок

Железняка "ушли" из руководства "ЕдРа" за несогласие с пенсионным грабежом

Опубликовано 11.10.2018 в разделе комментариев 0

едро госдура пенсреформа
Железняка "ушли" из руководства "ЕдРа" за несогласие с пенсионным грабежом

Сергей Железняк освобожден от должности заместителя секретаря генерального совета партии и обязанностей председателя комиссии президиума генсовета "Единой России" по международной деятельности. Он написал заявление об отставке по собственному желанию 17 июля. 

Президиум генсовета партии освободил Железняка от должности куратора международной деятельности партии и назначил на этот пост сенатора Андрея Климова. 

"В президиум генерального совета партии поступило заявление Сергея Владимировича Железняка с просьбой об освобождении его от должности заместителя секретаря генерального совета партии и от обязанностей председателя комиссии президиума генерального совета партии по международной деятельности", - сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак журналистам. 

Одновременно президиум утвердил на пост председателя международной комиссии Климова. "Направление работы очень важное для нашей партии. Буквально в ближайшее время в Москве состоится десятая Конференция Азиатских политических партий, есть целый ряд других вопросов международной повестки межпартийного сотрудничества", - сказал Турчак. 

Он отметил, что Климов является заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам, возглавляет комиссию верхней палаты парламента по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. 

"Это наш давний партийный товарищ, все вы знаете его как ответственного, профессионального и пользующегося высоким авторитетом члена нашей партии. Предлагаю утвердить председателем комиссии Андрея Аркадьевича с последующим утверждением съездом партии в качестве члена Генсовета и назначением его заместителем секретаря по международной деятельности", - сказал Турчак.

Отметим, что показательное смещение с партийной должности одного из главных телеспикеров "ЕдРа" проходит на фоне падения рейтинга самой партии. 

Как показал опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ), если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, "Единая Россия" набрала бы 31% голосов. Это самый низкий показатель с 2008 года, когда ФОМ начал проводить исследование, сообщается на сайте фонда. 

С июля, после объявления правительством о повышении пенсионного возраста, рейтинг партии власти упал с 40% до 35% и колебался на уровне 34-35%. До присоединения Крыма, в 2013 году, за единороссов выражали готовность проголосовать 39% граждан, максимум был в 2015 году - 55%.  

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