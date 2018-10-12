На российскую пенсию можно только голодать!

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей» на заседании рабочей группы комитета по социальной политике в областной думе.

Местный депутат Николай Бондаренко предложил ей в качестве эксперимента попробовать прожить на прожиточный минимум, составляющий в области 7241 рубль.

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное, но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!» — заявила глава ведомства.

«А то вообще не есть 40 дней поста, и все только становятся здоровее!» — поведала чиновница.

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Это точно, на 7241 рубль вполне можно позволить себе голодать 40 дней.

Но проблема в том, что люди живут на эти деньги не один месяц, а месяцы и годы, и вот голодать не сорок дней, а год пока что никому не удавалось.

И потом - разве пенсия дается по достижени определенного возраста, чтобы человек голодал?

Наверно, надо поблагодарить министра Соколову за официальное признание факта, что пенсии человеку в России хватает, только чтобы жить впроголодь!

Анатолий Баранов