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Московский листок

На российскую пенсию можно только голодать!

Опубликовано 12.10.2018 в разделе комментариев 3

правительство пенсионеры
На российскую пенсию можно только голодать!

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей» на заседании рабочей группы комитета по социальной политике в областной думе. 

Местный депутат Николай Бондаренко предложил ей в качестве эксперимента попробовать прожить на прожиточный минимум, составляющий в области 7241 рубль. 

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное, но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!» — заявила глава ведомства. 

«А то вообще не есть 40 дней поста, и все только становятся здоровее!» — поведала чиновница.

***

Это точно, на 7241 рубль вполне можно позволить себе голодать 40 дней.

Но проблема в том, что люди живут на эти деньги не один месяц, а месяцы и годы, и вот голодать не сорок дней, а год пока что никому не удавалось.

И потом - разве пенсия дается по достижени  определенного возраста, чтобы человек голодал?

Наверно, надо поблагодарить министра Соколову за официальное признание факта, что пенсии человеку в России хватает, только чтобы жить впроголодь!

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
киргуду написал 12.10.2018 00:55
физиологические потребности!?!?...это получил пенсию и сунув в карман не вывихнул руку...или чтоб грыжи небыло когда тащиш пенсию домой.
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а если у ботоксной гадины СОВЕСТЬ Господь пробудил?
Виктор Николаевич написал 12.10.2018 00:47
Если рассматривать повышение пенсионного возраста как убийство из милосердия?
Будем наблюдать, когда Гундяй причислит вована в угодники.
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не только голодать!
Виктор Николаевич написал 12.10.2018 00:40
Как видим, на нищенскую пенсию можно еще обожать карлика-кровопийцу и трепетать перед соплеменниками хабибы.
Правильно Мухин однажды писал, русские старики чаще всего желают, чтобы их дети не жили лучше, чем они! Этот феномен не объясним.
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