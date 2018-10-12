Проблема безработицы и попытки её решения в Казахстане

По некоторым данным, реальная безработица в Казахстане может достигать 15-35% и более. Государство предлагает программы трудоустройства безработного населения через центры занятости. Но насколько они эффективны? Хотят ли власти ликвидировать безработицу? Уровень организации работы в этом плане очень низкий. Основная функция центров занятости сводится к сбору информации об имеющихся в населенных пунктах вакансий и подбору подходящих вакансий для безработных. То есть своего рода агентство по трудоустройству. Часто безработным просто предлагают искать работу через сайты вакансий, а именно государственный сайт, на котором собирают информацию из различных источников об имеющихся вакансиях.

Также государство выплачивает на время поиска работы пособие. Но оно мизерное, прожить на него невозможно и две недели. Ещё один важный фактор — это низкие зарплаты, которые предлагают работодатели и государство, которые организуют также так называемые «общественные работы» и «социальные рабочие места», куда направляют безработных; эти формы занятости являются к тому же временными, 6 месяцев и год. Операторы, принимающие посетителей в отделах занятости, работают очень некачественно, чтобы пришедшему получить какую-то более или менее полную информацию о чём-либо, необходимо вытаскивать её клещами, но и это не даёт результата, так как даже начальники отделов занятости и социальных программ не владеют информацией, касающейся их работы, в полной мере.

В целом, как и везде в стране, в работе ЦЗ царит хаос. По имеющейся информации, многих безработных, которые хотят пойти на курсы по направлению ЦЗ, вероятно для статистики регистрируют как самостоятельно занятых. Чтобы все думали, что у нас в стране 2,5 миллиона бизнесменов, а столько по статистике самозанятых, и потом обвинять их в том, что они не платят налоги. В то же время большинство «самозанятых» на самом деле являются безработными, получающими микроскопические доходы, и ставших таковыми по причине ликвидации предприятий в 1990-х годах после развала СССР. При том состоит на учёте в ЦЗ лишь очень небольшой процент безработных. Таким образом, можно сделать вывод, что реальное количество безработных в Казахстане может превышать 2 миллиона человек.

Другая возможная причина этой практики в низком уровне работы чиновников и госслужащих министерств государственных доходов и труда и социальных программ, которые, например, судя по всему, могут быть не в состоянии понять, или адекватно оценить, что не всякий человек, стоящий на налоговом учёте, при этом официально ныне не работающий, является самозанятым (например, выиграл в лотерею), а отмечены случаи, когда у человека были небольшие отчисления много лет назад, с тех пор он не имеет официальной работы, но при этом он до сих пор числится как самозанятый, в итоге ему отказывают в регистрации в качестве безработного, и он вынужден бегать по городу, доказывая, что не является индивидуальным предпринимателем, а ведь это может быть человек пожилого возраста, инвалид.

И при этом компетентность госслужащих оставляет желать лучшего, и всё это напоминает психиатрическую клинику. Кстати, если инвалид хочет получить статус безработного, то он должен иметь индивидуальную программу реабилитации. В целях получить эти формальные документы инвалиды должны ездить по городу иногда не один месяц. Эта бюрократия не способствует улучшению ситуации в плане занятости населения. Предлагаются учебные курсы для получения новой специальности с последующим возможным трудоустройством. Но реально мало кто из обучившихся трудоустраивается. Качество организации обучения и самого обучения очень низкое. На многих курсах почти ничему реально не учат, а в основном формально, нет практики, которая должна быть после обучения, и выпускники в основном не нужны работодателям.

Курсы проводятся частными фирмами, единственная реальная цель которых — получить деньги за обучение безработных от государства, а также иногда привлечь клиентов из числа безработных на платные курсы. Единственный гарантированный плюс от курсов — это стипендия, которую платят за каждый месяц обучения, а продолжительность обучения — 2-3 месяца, но всех этих денег вместе взятых за весь курс, опять же не хватит и на еду на месяц. При этом большинство учащихся почему-то на самом деле не такие уж безработные. Реальных безработных там почти нет, в основном это просто временно не работающие граждане, пожелавшие воспользоваться курсами с целью обучения, трудоустройства или получения стипендии.

В прочем, ЦЗ регистрируют официально не в статусе безработного, а в статусе лица, ищущего работу, в том числе часть из них как безработных. Если же у человека есть образование, то шансы найти работу по специальности почти нулевые. Всем в основном предлагают различные места с низкой квалификацией, не требующие образования, такие, как курьеры, дворники и т. д. Анализируя эту практику, можно сделать вывод, что в планы правящего режима не входит ликвидация безработицы, а всё это делается лишь для видимости.

Причины и следствия безработицы в Казахстане.

Безработица в Казахстане приводит к таким последствиям, как повышение уровня преступности, высокой смертности и заболеваемости, низкой рождаемости и увеличению количества разводов. Около 8% населения страдает сердечно-сосудистыми болезнями, около 3000 человек в год совершают самоубийства. В политическом плане безработица приводит к росту оппозиционных настроений в обществе, а также к таким явлениям, как национализм, так как некоторые начинают искать причину своего плохого материального и социального положения в других национальностях.

Одна из причин массовой безработицы в Казахстане — нежелание работодателей принимать на работу отдельные категории людей, например старше 40 лет, или младше определённого возраста, также по признаку пола или даже национальности. Либерализм же предполагает невмешательство государства в бизнес, поэтому государство не может влиять на работодателей и заставить их исполнять законы и не нарушать конституционное право на труд. Часть населения не может официально трудоустроиться из-за отсутствия городской прописки, которая актуальна для многих людей в связи с отсутствием жилья.

Реальной программы в плане реального сокращения безработицы в Казахстане нет и не предвидится, так как это не является целью либеральной экономической политики, цель которой одна — обогащение сверхбогатых, а об остальных заботиться у правительства времени и энергии нет, они должны как-то сами о себе думать, считают власти и те, кто им служит, а мы лишь будем делать вид, что помогаем. Иначе говоря, это называется «капитализм». Перехода к социализму олигархия не планирует, понятное дело. Для исправления положения необходимо менять всю систему, прежде всего через изменение законов, например обязать учебные заведения и предприятия предоставлять всем выпускникам и не имеющим работы рабочие места.

Но в этом случае также следует изменить систему образования, так как невозможно обеспечить работой всех студентов по специальности юриста или экономиста. Если же больше людей обучать по специальностям, связанным с производством, то для этого необходимо наличие самого производства, то же самое касается туризма и прочих отраслей. Что, опять же, при нынешней системе, утопия. Необходимо повышать качество образования, чтобы студент, окончивший учебное заведение, мог найти работу по специальности. Однако либеральная власть Казахстана доказала свою неспособность справиться не только с задачей повышения качества образования, но и с значительным его понижением в сравнении с советским уровнем.

Низкий уровень оплаты труда в Казахстане приводит к тому, что лишь очень небольшой процент населения имеет возможность достойно существовать, потому что зарплаты хватает только, чтобы прожить в течение месяца и с трудом оплатить кредиты.

Безработица, капитализм и социализм. Казахстан и другие страны.

Казахстан значительно отстал в отношении решения проблемы безработицы не только от СССР периода НЭПа в 20-х годах прошлого века, но и от таких развитых капиталистических стран, как Германия, где существует высокоразвитая система профессионального обучения, профессионально ориентированных школ и подготовки непосредственно на рабочих местах, которая сокращает до минимума период безработицы в начале трудовой жизни человека.

Шведская модель социального государства исходит из того положения, что рыночная экономика наиболее эффективна, поэтому государство придерживается невмешательства в собственно производственную деятельность предприятий и компаний; а негативные социальные издержки рынка — в частности, безработицу и сильное неравенство — можно побороть при помощи активной деятельности государства на рынке труда, перераспределения части прибыли через налогообложение и использование госсектора.

И очевидно, что Казахстан далёк от провозглашённого в его конституции социального государства, которое, как и другие идеалы, провозглашаемые всеми конституциями мира, на самом деле невозможно осуществить при капитализме, это утопия, которая может стать реальностью только при социализме. При этом развитые буржуазные страны гораздо ближе к социальному государству, чем такие страны третьего мира или периферийного капитализма, в бывшем СССР и во всём мире, как Казахстан, Украина, Грузия, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и другие, из которых многие едут работать в более богатые страны.

Хотя население Казахстана и большинства подобных государств невелико, а территория и количество ресурсов в Казахстане огромны, что при элементарно правильной политике абсолютно исключало бы возможность наличия безработицы! Всеобщая и полная занятость является важнейшим условием и вместе с тем одним из показателей неуклонного роста народного благосостояния. Именно в отсутствии безработицы и обеспечении всеобщей занятости населения в общественном производстве состоит одно из главных социальных преимуществ социализма по отношению к капитализму.

Всемирно известный экономист Иммануил Валлерстайн заявил, что проблему безработицы невозможно решить, равно как и выйти из фундаментального структурного кризиса, до тех пор, пока не будет создана новая система. Ранее Валлерстайн уже говорил, что капитализм близок к исчерпанию своих возможностей. Даже в эпоху застоя в СССР не было безработицы. Теперь после восстановления капитализма она есть. Что означает отсутствие работы – объяснять не надо. Нищета. Голод. Болезни. Психические расстройства. Бунт. Революция. 1:0 в пользу социализма.

В этом вопросе мы опять упираемся в необходимость коренных социалистических изменений всего общества и экономики в целом с плановым ведением народного обобществленного хозяйства. Иного не дано!

Т.К.