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Московский листок

Путин исключил Рогозина из состава Государственный антинаркотический комитет

Опубликовано 12.10.2018 в разделе комментариев 0

Путин исключил Рогозина из состава Государственный антинаркотический комитет

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава Государственного антинаркотического комитета (ГАК), исключив из него должность главы Роскосмоса. Как передает ТАСС, его место в комитете займет руководитель Росмолодежи.

"Внести в состав Государственного антинаркотического комитета по должностям <…> следующие изменения: <…> дополнить словами "Руководитель Росмолодежи"; слова "Руководитель Роскосмоса" исключить", - говорится, в частности, в указе.

Государственный антинаркотический комитет был создан в 2007 году для координации деятельности органов власти разных уровней по противодействию незаконному обороту наркотиков, а также совершенствования государственного управления в данной сфере. Всего в его состав включены более 30 должностей - руководители ряда министерств и ведомств, представители парламента и администрации президента.

 



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