Средний чек россиян за сентябрь вырос почти на 5% из-за роста цен

Размер среднего чека россиянина за один поход в магазин в сентябре вырос на 4,8% или на 24 руб. по сравнению с августом, до 519 рублей, показал регулярный мониторинг холдинга "Ромир". Эксперты отмечают, что рост показателя произошел после пяти месяцев снижения - с апреля по август. "В сентябре индекс среднего чека вырос сразу на 4,8% относительно августовского значения и поднялся до отметки в 519 рублей. Правда, годового роста, увы, не получилось. По сравнению с сентябрем прошлого года средний чек потерял 1%, снизившись с 524 рублей", — говорится в исследовании.

В частности, в сентябре средний чек вырос во всех восьми федеральных округах, кроме Дальневосточного. Наиболее заметный рост произошел в Южном округе — на 14,8% (504 руб.). На второй строчке оказалась Центральная Россия, где средний чек подорожал на 8,7% (627 руб.). Тройку лидеров по этому показателю замыкает Сибирь, где рост составил 6,3% (423 руб.). Менее всего средний чек подорожал на Урале — на 0,6% (474 руб.). В Москве сумма среднего чека поднялась на 6,7% (720 руб.), а в Санкт-Петербурге - на 3,1% (668 руб.).

Рост повседневных расходов россиян эксперты связывают с ростом цен. "Доля продуктов в общей корзине затрат в сентябре снизилась до 50,2% с 51% в августе", - говорится в исследовании.