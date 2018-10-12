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Московский листок

Россия оказалась на уровне Папуа-Новой Гвинеи по показателю выживаемости взрослого населения

Опубликовано 12.10.2018 в разделе комментариев 4

Россия оказалась на уровне Папуа-Новой Гвинеи по показателю выживаемости взрослого населения

Россия оказалась в наихудшей группе стран по выживаемости взрослого населения. Как сообщает ОБК со ссылкой на данные Всемирного банка, доля 15-летних подростков, которые доживут до 60 лет, в России ниже, чем в Казахстане, Монголии, Эфиопии, Камбодже, Сенегале и во всех странах Южной Америки (за исключением Боливии, Венесуэлы и Суринама, по которым у ВБ нет данных). На одном уровне с РФ оказались Афганистан, Судан, Папуа Новая Гвинея и Йемен.

Эксперты Всемирного банка рассчитали Индекс человеческого капитала (ИЧК) - показатель, отражающий уровень производительности труда молодых людей "в сравнении с эталонным уровнем полного образования и полноценного здоровья". Одним из составляющих индекса стала выживаемость.

По этому показателю Россия занимает 122 место в списке из 157 стран. "Этот статистический показатель служит косвенным индикатором, характеризующим диапазон летальных и нелетальных исходов, с которыми может столкнуться ребенок, родившийся сегодня, во взрослом возрасте при существующих условиях", - отмечается в исследовании.

По этому индикатору (0,78) Россия находится в наихудшей группе стран — только 78% 15-летних по статистике доживают до 60-летнего возраста.

Для сравнения, в США выживаемость взрослых, по оценке Всемирного банка, составляет 0,9, в Китае — 0,92, в Германии — 0,93. Один из лучших результатов (0,95) — у таких стран, как Исландия, Швейцария, Италия и т.д.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Дмитрий г.Запороджье.+,,, написал 12.10.2018 13:16
Пить меньше надо.
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(без названия)
старик написал 12.10.2018 13:00
Кпсс наковала кадров. В конце 80х можно было брать любого освобожденного комсомольского секретаря,партийного секретаря, кгбшника, райисполкомовца и т.д. и почти любой из них оказался бы таким же мерзавцем как путин, потому что к власти порядочные люди уже не допускали.
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Путинпуа Новая Гвинея
это прорыв написал 12.10.2018 12:21
это невиданный,
грандиозный
УСПЕХ
хромой уточки!
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(без названия)
стоик1219 написал 12.10.2018 12:21
Жаль, что сортирный Карлик выжил ...сдох бы в утробе матери лучше?
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