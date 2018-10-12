Россия оказалась на уровне Папуа-Новой Гвинеи по показателю выживаемости взрослого населения

Россия оказалась в наихудшей группе стран по выживаемости взрослого населения. Как сообщает ОБК со ссылкой на данные Всемирного банка, доля 15-летних подростков, которые доживут до 60 лет, в России ниже, чем в Казахстане, Монголии, Эфиопии, Камбодже, Сенегале и во всех странах Южной Америки (за исключением Боливии, Венесуэлы и Суринама, по которым у ВБ нет данных). На одном уровне с РФ оказались Афганистан, Судан, Папуа Новая Гвинея и Йемен.

Эксперты Всемирного банка рассчитали Индекс человеческого капитала (ИЧК) - показатель, отражающий уровень производительности труда молодых людей "в сравнении с эталонным уровнем полного образования и полноценного здоровья". Одним из составляющих индекса стала выживаемость.

По этому показателю Россия занимает 122 место в списке из 157 стран. "Этот статистический показатель служит косвенным индикатором, характеризующим диапазон летальных и нелетальных исходов, с которыми может столкнуться ребенок, родившийся сегодня, во взрослом возрасте при существующих условиях", - отмечается в исследовании.

По этому индикатору (0,78) Россия находится в наихудшей группе стран — только 78% 15-летних по статистике доживают до 60-летнего возраста.

Для сравнения, в США выживаемость взрослых, по оценке Всемирного банка, составляет 0,9, в Китае — 0,92, в Германии — 0,93. Один из лучших результатов (0,95) — у таких стран, как Исландия, Швейцария, Италия и т.д.