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Московский листок

В Роскосмосе рассказали о причине аварии "Союза"

Опубликовано 12.10.2018 в разделе комментариев 4

В Роскосмосе рассказали о причине аварии "Союза"

Авария ракеты-носителя "Союз-ФГ", запущенной к МКС с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" связана с разрушением нижней части второй ступени, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

"Версий, на самом деле, пока окончательных нет. Понятна непосредственная причина - она связана с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении фактически первой и второй ступеней произошло соприкосновение. Не исключено, что произошло, во-первых, отклонение от штатной траектории, и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени", - цитирует Крикалева Интерфакс.

Он пояснил, что авария произошла из-за столкновения элемента первой ступени со второй ступенью, но детальные причины ещё будут устанавливаться.

"Из того, что мы знаем сейчас, это произошло из-за столкновения элемента первой ступени со второй ступенью. Причина тому может быть неработа штатной системы разделения, которая должна была сработать. Детальные причины - в чем там причина: в кабеле, в патроне каком-нибудь, гайке - будем сейчас смотреть и анализировать. Нам нужно немного больше данных", - сказал Крикалев.

По его словам, результаты работы госкомиссии по расследованию причин аварии будут известны к 20-м числам октября.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Чукча написал 12.10.2018 13:20
Коловороты прятать надо!
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Может Рогозина кинуть на Совет Федерации?
Света Орлова написал 12.10.2018 13:20
А почему нет -парень "свой"?
А Вальку кинуть на космос вместе с сельхозом? Она всем может...
Патрушева-меньшего кинуть на Антинаркот-папка ,небось,опыт пярдал.
Митьку надо бросить на специально созданное под него Минвиноградхоз
совместно с Мининдел.
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я понял!
насрать! написал 12.10.2018 12:38
Причина одна - Рогозин не Берия, Путин не Сталин.
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Рогозина походу об аварии бесполезно спрашивать
kerg написал 12.10.2018 12:25
ибо он в космонавтике нихрена не соображает
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