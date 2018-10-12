В Роскосмосе рассказали о причине аварии "Союза"

Авария ракеты-носителя "Союз-ФГ", запущенной к МКС с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" связана с разрушением нижней части второй ступени, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

"Версий, на самом деле, пока окончательных нет. Понятна непосредственная причина - она связана с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении фактически первой и второй ступеней произошло соприкосновение. Не исключено, что произошло, во-первых, отклонение от штатной траектории, и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени", - цитирует Крикалева Интерфакс.

Он пояснил, что авария произошла из-за столкновения элемента первой ступени со второй ступенью, но детальные причины ещё будут устанавливаться.

"Из того, что мы знаем сейчас, это произошло из-за столкновения элемента первой ступени со второй ступенью. Причина тому может быть неработа штатной системы разделения, которая должна была сработать. Детальные причины - в чем там причина: в кабеле, в патроне каком-нибудь, гайке - будем сейчас смотреть и анализировать. Нам нужно немного больше данных", - сказал Крикалев.

По его словам, результаты работы госкомиссии по расследованию причин аварии будут известны к 20-м числам октября.