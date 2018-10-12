Саратовского министра, заявившую о возможности прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, уволили

Министр труда и социального развития Саратовской области Наталья Соколова отправлена в отставку после ее заявления о возможности прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Нину Попову.

"Соколова уволена со своей должности", - сказала Попова.

Напомним, что ранее в Сети появилось видео разговора министра с дпутатом облдумы от КПРФ Николаем Бондаренко о возможности прожить на деньги, составляющие прожиточный минимум в регионе.

Парламентарий предложил чиновнице попытаться прожить на прожиточный минимум в 3,5 тысячи рублей. Чиновница заявила, что сама не готова попробовать прожить на эту сумму, так как "статус министра этого не позволит", отметив при этом, что это вполне посильная задача. "Если использовать наши сезонные овощи и фрукты. Макарошки стоят всегда одинаково. А кефир? Все равно это очень дешево!", - заявила Соколова.

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