Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Саратовского министра, заявившую о возможности прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, уволили

Опубликовано 12.10.2018 в разделе комментариев 2

Министр труда и социального развития Саратовской области Наталья Соколова отправлена в отставку после ее заявления о возможности прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Нину Попову.

"Соколова уволена со своей должности", - сказала Попова.

Напомним, что ранее в Сети появилось видео разговора министра с дпутатом облдумы от КПРФ Николаем Бондаренко о возможности прожить на деньги, составляющие прожиточный минимум в регионе.

Парламентарий предложил чиновнице попытаться прожить на прожиточный минимум в 3,5 тысячи рублей. Чиновница заявила, что сама не готова попробовать прожить на эту сумму, так как "статус министра этого не позволит", отметив при этом, что это вполне посильная задача. "Если использовать наши сезонные овощи и фрукты. Макарошки стоят всегда одинаково. А кефир? Все равно это очень дешево!", - заявила Соколова.

На российскую пенсию можно только голодать!

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(18) написал 12.10.2018 13:49
Ее уволили и отправят на повышение. А слабо ей несколько месяцев... или более конкретно: тот срок, что она занимала министерский пост, назначить ей пособие размером 3,5 тысячи и следить, чтобы сердобольные старушки ее с рук не прикармливали. Если не выдержит испытание, то на тот же срок ее определить на более усиленное питание, научно-обоснованный режим дня и питания, под систематический присмотр, под бдительную охрану в какое-нибудь учреждение УФСИН.
.
А вообще геноцид, пропагандой и оправданием которого она занималась - тягчайшее преступление, предусматривающее смертную казнь.
Ответить
(без названия)
стоик1219 написал 12.10.2018 13:30
сортирный Карлик уже вручил Соколовой звезду Героя?
у сортирного Карлика - Герои только Сердюковы, Васильевы, Кадыровы и Башировы с Петровыми?
Остальным зарплата и пенсии , чтобы подохли скорее?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к повышению возраста продажи алкоголя?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вечер "25 лет Чёрнoму Oктябрю"
Вечер "25 лет Чёрнoму Oктябрю"
11.10.2018
1993
1993
12.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Министершу уволили, а прожиточный минимум в 7241 рубль - остался (7)
Саратовского министра, заявившую о возможности прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, уволили (2)
В Роскосмосе рассказали о причине аварии "Союза" (9)
Россия оказалась на уровне Папуа-Новой Гвинеи по показателю выживаемости взрослого населения (7)
Средний чек россиян за сентябрь вырос почти на 5% из-за роста цен (0)
Путин исключил Рогозина из состава Государственный антинаркотический комитет (3)
Проблема безработицы и попытки её решения в Казахстане (0)
Мы стали жертвами кoррупции, недoстатка сoлидарнoсти и дружбы (5)
На российскую пенсию можно только голодать! (14)
Железняка "ушли" из руководства "ЕдРа" за несогласие с пенсионным грабежом (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Но если ты не женщина красивая и не министр, то минимум в 7 тысяч
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Большая путаница в умах
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Системная коррупция расшатывает основы российского государства!
Дарья Митина Дарья Митина: АААААаааааааааааааааааа
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss