Министершу уволили, а прожиточный минимум в 7241 рубль - остался

Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова уволена с должности после высказываний о том, что можно купить на прожиточный минимум.

На российскую пенсию можно только голодать!

"Соколова Н. Ю. уволена с должности министра занятости, труда и миграции Саратовской области. Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие", — цитирует пресс-служба Валерия Радаева.

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Тетку-то уволили, а прожиточный минимум в 7241 рубль - остался. Я бы предпочел наоборот - вполне годная гражданка, выглядит хорошо, явно не на 7 тысяч в месяц, конечно.

И что такого она сказала? Они ж там все такие! И думают точно также, только что не говорят прилюдно. Тут да, прокололась.

А с другой стороны, мы сами, без помощи министра, не знаем, что можно купить на 7 тысяч, а чего нельзя?

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Вообще, конечно, есть "философский" вопрос - почему мы живем по-скотски, а чиновники, которые по идее и должны обеспечивать нам человеческие условия существования, живут на порядок лучше нас, простых граждан?

Было бы справедливо, чтобы благосостояние чиновника целиком зависело от успеха или неуспеха его деятельности. Живут граждане вверенной министру Соколовой территории на 7 тысяч? Очень хорошо, и зарплата министра пусть семь тысяч будет. Ну или четырнадцать, за сложность работы. Но не 70 и тем более не 700!

Наталья Соколова в прошлом году задекларировала годовой доход в 2,3 млн рублей (в 2016 году - 1,8 млн рублей). Она владеет жилым домом 171,9 кв.м. и приусадебным участком 338 кв.м., а также пользуется квартирой 46,5 кв.м. То есть надо понимать, где-то 200 тысяч в месяц гражданка получает.

Там в саратовском правительстве примерно у всех так - министр соцразвития Лариса Колязина в 2017 году заработала 2,4 млн рублей. Министр культуры Татьяна Гаранина задекларировала доход в 2,3 млн рублей. В Саратове вообще много женщин-руководителей. Все довольно-таки ничего себе и неплохо зарабатывают... Переехать, что ли, в Саратов?

Но если ты не женщина красивая и не министр, то минимум в 7 тысяч. Нет, не поеду...

Анатолий Баранов