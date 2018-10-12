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Московский листок

Министершу уволили, а прожиточный минимум в 7241 рубль - остался

Опубликовано 12.10.2018 в разделе комментариев 7

правительство пенсионеры
Министершу уволили, а прожиточный минимум в 7241 рубль - остался

Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова уволена с должности после высказываний о том, что можно купить на прожиточный минимум. 

На российскую пенсию можно только голодать!

"Соколова Н. Ю. уволена с должности министра занятости, труда и миграции Саратовской области. Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие", — цитирует пресс-служба Валерия Радаева. 

***

Тетку-то уволили, а прожиточный минимум в 7241 рубль - остался. Я бы предпочел наоборот - вполне годная гражданка, выглядит хорошо, явно не на 7 тысяч в месяц, конечно.

И что такого она сказала? Они ж там все такие! И думают точно также, только что не говорят прилюдно. Тут да, прокололась.

А с другой стороны, мы сами, без помощи министра, не знаем, что можно купить на 7 тысяч, а чего нельзя?

***

Вообще, конечно, есть "философский" вопрос - почему мы живем по-скотски, а чиновники, которые по идее и должны обеспечивать нам человеческие условия существования, живут на порядок лучше нас, простых граждан?

Было бы справедливо, чтобы благосостояние чиновника целиком зависело от успеха или неуспеха его деятельности. Живут граждане вверенной министру Соколовой территории на 7 тысяч? Очень хорошо, и зарплата министра пусть семь тысяч будет. Ну или четырнадцать, за сложность работы. Но не 70 и тем более не 700!

Наталья Соколова в прошлом году задекларировала годовой доход в 2,3 млн рублей (в 2016 году - 1,8 млн рублей). Она владеет жилым домом 171,9 кв.м. и приусадебным участком 338 кв.м., а также пользуется квартирой 46,5 кв.м. То есть надо понимать, где-то 200 тысяч в месяц гражданка получает. 

Там в саратовском правительстве примерно у всех так - министр соцразвития Лариса Колязина в 2017 году заработала 2,4 млн рублей. Министр культуры Татьяна Гаранина задекларировала доход в 2,3 млн рублей. В Саратове вообще много женщин-руководителей. Все довольно-таки ничего себе и неплохо зарабатывают... Переехать, что ли, в Саратов?

Но если ты не женщина красивая и не министр, то минимум в 7 тысяч. Нет, не поеду...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
стоик1221 написал 12.10.2018 14:56
сортирный Карлик уже вручил Соколовой звезду Героя секретным указом за особые заслуги по геноциду русских?
у сортирного Карлика - Герои только Сердюковы, Васильевы, Кадыровы и Башировы с Петровыми ... все секретным указам по той же причине?
Остальным нищенскую зарплату и пенсию , чтобы подохли скорее?
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(без названия)
насреддин написал 12.10.2018 14:43
За то и уволили, что сдала с потрохами всю социальную политику вымирающего "социального государства". Ну, не из уважения к пенсионерам же. Но вы за нее не переживайте, найдут ей новую синекуру на пару лимонов в год.
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(без названия)
Чингачгук написал 12.10.2018 14:23
Вообще говоря,"прожиточный минимум",это-та планка ниже которой уже ничего быть не может.А поскольку общий прожиточнвй минимум установлен на уровне 11 с копейками тысяч,то он касается всех,независимо-зарплата это,пенсия,либо пособие.Так же неплохо бы установить "максимум для чиновников",в качестве "минимума"определив,скажем-среднюю зарплату по стране,а максимум умножить на два.Ведь,в конечном счете,размер зарплаты должен быть адекватным пользе,которую человек приносит своей "деятельностью",а что же такого "сверхполезного"совершают чиновники,получаюшие по 200-300 тысяч в месяц?Да за такую зарплату надо не уходить с работы сутками,и то "будет мало".Ведь они не бмзнесмены,ничего не развивают и "не двигают",а просто тупо живут за счет бюджета,то есть,сидят на казенных подачках,как и любые "бюджетники",но,не слишком ли эти подачки для них "роскошные"?
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Учить текст,
а продумывать детали написал 12.10.2018 14:08
Закрыть границы ны выезд. Путькинскую банду люто избить и вышвырнуть на мусорные полигоны.
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(без названия)
La Terrible написал 12.10.2018 14:07
А в маскве некоторые охреневшие зиц-председатели - директора шарашек гребут и поболее, чем саратовские министры-капиталисты, а своим работникам предлагают впахивать на их карман за те же 7 тысяч. И? Где благословенные пендели под ох...евшие ж.опы?
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 12.10.2018 14:02
Их ВСЕХ можно пнуть под зад. И в Саратове и в Москве.
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Про справедливость, успех и неуспех
и кое-что еще написал 12.10.2018 14:01
"Было бы справедливо, чтобы благосостояние чиновника целиком зависело от успеха или неуспеха его деятельности."
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
В некоторых низовых административных единицах Норвегии (фюльке по ихнему) существует система самоналогообложения. Т.е. граждане САМОСТОЯТЕЛЬНО определяют, сколько им заплатить налогов в местный бюджет. Эксперимент, надо сказать, удался. Сумма собранных налогов в некоторых фюльке увеличилась в сравнении с обычной системой. Поговаривают о переходе страны полностью на систему самоналогообложения в течение ближайших 10 лет.
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