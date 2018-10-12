Темп роста ВВП России снизился до уровня статистической погрешности

Темп роста ВВП РФ в августе снизился до 1% в годовом выражении с 1,8 % месяцем ранее, говорится в сентябрьском обзоре Минэкономразвития "Картина экономики". Отмечается, что рост ВВП за январь-август составил 1,6% год к году.

"В октябре Минэкономразвития России ожидает инфляцию на уровне 0,4-0,5% месяц к месяцу. В годовом выражении рост потребительских цен ускорится до 3,5-3,7%. При сохранении курса рубля на текущих уровнях инфляция по итогам 2018 года составит 3,7-3,9%. Достижение инфляцией прогнозного значения в 3,4% г/г на конец года может произойти при выходе курса рубля на прогнозную траекторию начиная с октября", - говорится в документе.

По данным министерства, основной вклад в замедление роста в августе внесло сельское хозяйство.

"Резкое ухудшение его годовой динамики было обусловлено в первую очередь высокой базой августа прошлого года, когда из-за смещения календарного графика уборки урожая наблюдался догоняющий рост сбора основных сельскохозяйственных культур. Среди базовых отраслей некоторое замедление роста наблюдалось в промышленности и транспорте", - отмечается в обзоре.

Напомним, президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что к 2025 году ВВП России должен увеличиться в полтора раза. По его словам, страна должна закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира. «Это очень сложная задача. Уверен, мы готовы эту задачу решить»,— сказал Владимир Путин.