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Московский листок

Про блокаду Ленинграда снимут комедию

Опубликовано 13.10.2018 в разделе комментариев 1

Про блокаду Ленинграда снимут комедию

Российский режиссер Алексей Красовский приступает к созданию нового фильма о временах блокадного Ленинграда, в жанре черной комедии. 

Работа получила название «Праздник». По сценарию, действие фильма происходит в новогоднюю ночь в осажденном городе. Главными героями станут члены семьи, живущей на так называемом «особом положении». Они решают тайно отпраздновать Новый год, их стол ломится от еды, но к ним приходят голодные гости, которых никто не звал. 

Чтобы снять картину, создателям пришлось прибегнуть к помощи краудфандинга. Ранее на фильм планировали собрать 1,5 млн рублей, однако сбор остановили всего на 127 тысячах.

***

Блокада Ленинграда? Уссаться, как весело!

На подходе эротический триллер "Освенцим" и история любви подростков в фильме "Чикатило"...

Голодные гости - это, наверно, семья Савичевых. Ну которые "Савичевы умерли все. Осталась одна Таня". Таня, если кто не знает, потом тоже умерла. Просто ее дневник фигурировал в материалах Нюрнберга. По-моему, очень смешно: девочка умерла, а дневник зачитывают в суде. Нет, ну просто обоссаться!

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Застольный анекдот советских времен:
**** написал 13.10.2018 00:06
Идут по дороге два блокадных ленинградца.
Смотрят - лежит блевотина.
Первый ее а-мня-мня-мня...
Второй ему говорит:
- Что ты съел, это же блевотина!
Первый:
- Буээээээ!
Второй:
- А-мня-мня-мня...
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