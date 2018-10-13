Про блокаду Ленинграда снимут комедию

Российский режиссер Алексей Красовский приступает к созданию нового фильма о временах блокадного Ленинграда, в жанре черной комедии.

Работа получила название «Праздник». По сценарию, действие фильма происходит в новогоднюю ночь в осажденном городе. Главными героями станут члены семьи, живущей на так называемом «особом положении». Они решают тайно отпраздновать Новый год, их стол ломится от еды, но к ним приходят голодные гости, которых никто не звал.

Чтобы снять картину, создателям пришлось прибегнуть к помощи краудфандинга. Ранее на фильм планировали собрать 1,5 млн рублей, однако сбор остановили всего на 127 тысячах.

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Блокада Ленинграда? Уссаться, как весело!

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Голодные гости - это, наверно, семья Савичевых. Ну которые "Савичевы умерли все. Осталась одна Таня". Таня, если кто не знает, потом тоже умерла. Просто ее дневник фигурировал в материалах Нюрнберга. По-моему, очень смешно: девочка умерла, а дневник зачитывают в суде. Нет, ну просто обоссаться!

А.Б.