В науке главное - массовость!

Более 300 тысяч участников собрал фестиваль NAUKA 0+ в день его открытия в Москве. Крупнейший научно-популярный форум, получивший название NAUKA 0+, стартовал в пятницу, 12 октября. В первый день состоялись порядка 700 лекций, семинаров, мастер-классов и экскурсий. Посетителями мероприятий стали около 300 тысяч человек, среди которых и дети, и взрослые.

Отметим, в текущем году главная тема фестиваля — Megascience, ее представили под аккомпанемент оркестра.

«На фестиваль уже не первый год возложена важнейшая миссия — популяризация отечественной науки и достижений наших ученых в молодежной среде», — отметила министр просвещения РФ Ольга Васильева на церемонии открытия.

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В этой информации прекрасно всё!

300 тысяч зевак собрал научный фестиваль! Во какая у нас наука мощная! Megascience у нас, а не хухры-мухры.

Тут ведь как? Чем больше народу, тем мощней наука.

Товарищи ученые! Не сумлевайтесь, милые:

Коль что у вас не ладится — ну, там, не тот aффект, —

Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами,

Денечек покумекаем — и выправим дефект.

Правда, как раз сейчас вручают Нобелевские премии - что-то пока российских ученых не видно и не слышно. Наверно, мало народу согнали на фестиваль, больше надо, мощней. Лопат надо опять же побольше.

Так и представляю себе Эйнштейна, работающего над общей теорией относительности, а вокруг 300 тысяч долболобов орут:

- Альберт, давай! Альберт, порви их!

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Вообще с фестивалями в столице просто замечательно!

Вот только что открыли научный фестиваль, а уже открывается фестиваль мотоциклистов. Тоже ученые люди, надо понимать. Не знаю, как насчет "собственных платонов и быстрых разумом невтонов", но байкеров ожидается аж 40 тысяч! Наверняка чего-нибудь откроют. Мотоцикл - двигатель прогресса и внутреннего сгорания!

А еще в Москве открывается фестиваль современного искусства «Территория», фестиваль корейского кино с 11 по 17 октября, на Бородинском поле пройдет фестиваль, посвященный 77-летию битвы за Москву... И всё одновременно. Закончатся эти фестивали, начнутся другие, сразу, без перерыва на обед и пописать.

Интересно, а когда же в этом городе работают, а?

Анатолий Баранов