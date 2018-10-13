Кличко считает горячее водоснабжение непозволительной роскошью для киевлян

В Киеве рассматривают возможность отказа от централизованного горячего водоснабжения. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, содержать сети, подогревать и транспортировать воду по трубам — это дорого, передает ТАСС.

Градоначальник назвал Киев единственным городом в Восточной Европе, где горячую воду распределяют централизованно. «В европейских странах, в Соединенных Штатах тепловодоснабжение — это котельные, это бойлерные, которые находятся в отдельных домах или квартирах», — пояснил Кличко.

Он отметил, что потеря тепла при транспортировке воды — значительное затруднение. «Локальная теплогенерация намного эффективнее, чем потери, которые происходят по пути при центральном теплоснабжении», — подчеркнул мэр.

Кличко добавил, что вопросом занимается специальная комиссия, итоги ее работы скоро озвучат.

Ранее градоначальник заявил, что перебои с горячей водой в Киеве, продолжающиеся несколько месяцев, возникли из-за проблем с поставками газа. Он рассказал, что сам использует бойлер.

- Район, в котором живёт сам Кличко, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - Оболонь и парк Наталка, это элитный район новостроек с пентхаусами, где показательная чистота, а вот с горячей водой - действительно в округе "не айс", то есть наоборот, как раз ice, ледяной такой колорит после пяти месяцев отсутствия горячей воды: заходишь в ванную, а там почти как в холодильнике потому что подаётся только холодная вода, привычные сушилки для полотенец, обогревающие воздух ванной не работают... Что касается затратности для буржуазии содержания вообще всего населения Киева - это вопрос серьёзный, и зимнее отопление домов, а не только сушилок для полотенец, тоже будет под вопросом. СССР вообще много непонятного нынешним буржуям понастроил, что сейчас выглядит как артефакты. Ну, вы ведь помните, что я говорил в самом начале: не один памятник Ленину выкорчёвывают вандалы-регрессанты, они будут выкорчёвывать завоевания социализма ещё долго - так что с горячей водой, похоже, как и с отоплением (тоже ведь можно элетричеством, колориферами!) киевлянам придётся проститься надолго. Зато в околокличковском парке Наталка - новая "качалка" уличная, корой сосны усыпанная, как московские газоны... Скоро подробнее о своём последнем визите туда расскажу. Вообще, поразительная "конгениальность" социального регресса "враждующих" столиц: Собянин только радовался что москвичи стали меньше газа потреблять, а тут и Кличко со встречной инициативой - а ну его вообще ко всем чертям, этот пережиток социализма и централизованного комфорта!

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