Кличко считает горячее водоснабжение непозволительной роскошью для киевлян

В Киеве рассматривают возможность отказа от централизованного горячего водоснабжения. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, содержать сети, подогревать и транспортировать воду по трубам — это дорого, передает ТАСС.
Градоначальник назвал Киев единственным городом в Восточной Европе, где горячую воду распределяют централизованно. «В европейских странах, в Соединенных Штатах тепловодоснабжение — это котельные, это бойлерные, которые находятся в отдельных домах или квартирах», — пояснил Кличко.
Он отметил, что потеря тепла при транспортировке воды — значительное затруднение. «Локальная теплогенерация намного эффективнее, чем потери, которые происходят по пути при центральном теплоснабжении», — подчеркнул мэр.
Кличко добавил, что вопросом занимается специальная комиссия, итоги ее работы скоро озвучат.
Ранее градоначальник заявил, что перебои с горячей водой в Киеве, продолжающиеся несколько месяцев, возникли из-за проблем с поставками газа. Он рассказал, что сам использует бойлер.
- Район, в котором живёт сам Кличко, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - Оболонь и парк Наталка, это элитный район новостроек с пентхаусами, где показательная чистота, а вот с горячей водой - действительно в округе "не айс", то есть наоборот, как раз ice, ледяной такой колорит после пяти месяцев отсутствия горячей воды: заходишь в ванную, а там почти как в холодильнике потому что подаётся только холодная вода, привычные сушилки для полотенец, обогревающие воздух ванной не работают... Что касается затратности для буржуазии содержания вообще всего населения Киева - это вопрос серьёзный, и зимнее отопление домов, а не только сушилок для полотенец, тоже будет под вопросом. СССР вообще много непонятного нынешним буржуям понастроил, что сейчас выглядит как артефакты. Ну, вы ведь помните, что я говорил в самом начале: не один памятник Ленину выкорчёвывают вандалы-регрессанты, они будут выкорчёвывать завоевания социализма ещё долго - так что с горячей водой, похоже, как и с отоплением (тоже ведь можно элетричеством, колориферами!) киевлянам придётся проститься надолго. Зато в околокличковском парке Наталка - новая "качалка" уличная, корой сосны усыпанная, как московские газоны... Скоро подробнее о своём последнем визите туда расскажу. Вообще, поразительная "конгениальность" социального регресса "враждующих" столиц: Собянин только радовался что москвичи стали меньше газа потреблять, а тут и Кличко со встречной инициативой - а ну его вообще ко всем чертям, этот пережиток социализма и централизованного комфорта!
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йй написал 13.10.2018 12:47
> эффективнее, чем потери, которые
> происходят по пути при центральном
> теплоснабжении", — подчеркнул мэр.
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В СССР теплогенерация производилась на ТЭЦ, как второстепенный продукт при электрогенерации. Ведь после турбин на электростанциях пар выходит все еще очень высокой температуры. Вот он и используется для нагрева воды, и общий КПД выработки электричество + тепло на ТЭЦ находится где-то на 98% (именно так). Тепла пропадает очень мало.
По либеральному же тепло после ТЭЦ надо просто выбрасывать в атмосферу, а для отопления и горячей воды жечь газ по новой.
Возможно это оттого, что к централизованное теплоснабжение не вписывается в рыночную экономику. Оно же масштабное, монолитное -- либо есть для всех, либо нет вовсе. И сие, конечно, неправильно. А котлы вот мелкие, и прекрасно поддаются рыночному распределению. Есть деньги -- есть котел. Нет денег -- нет котла.
11 написал 13.10.2018 12:18
РВС написал 13.10.2018 12:12
Демократия это колбаса написал 13.10.2018 11:51
Вторая Фрунзенская улица, аккурат на Комсомольский проспект выходит.
Крон-принц Антошка ГХ написал 13.10.2018 11:45
По нормам в четыре раза платишь больше, чем за кубометры расходуемого газа на отопление одинаковой площади. Плюс к тому, можно подтапливать летом на часок другой ночью, плюсом горячая вода входит в стоимость. И не зависишь от соседей!
Продолжу, котлы отопительные показывают кпд 96 процентов, не русские конешно же.
Нет, все аргументы побоку, ленинпартиякомсомол! С фотографиями.
Ну возрази?