Саратовская министерша-миллионерша лишилась должности, но правящий класс не лишён доверия

Бывший министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова, которая оказалась в центре скандала о прожиточном минимуме, заработала в 2017 году 2,3 млн руб. Об этом свидетельствует информация на сайте правительства региона.

В пятницу, 12 октября, Соколова была уволена с поста после заявлений о прожиточном минимуме для пенсионеров. По ее словам, 3,5 тыс. руб. достаточно для удовлетворения «минимальных физических потребностей». В то же время сама Соколова в беседе с депутатом городского заксобрания отказалась жить на эту сумму, поскольку «статус министра этого не позволит».

Согласно документам на сайте правительства области, в 2017 году Соколова задекларировала доход в 2 млн 296 тыс. руб. Она также указала, что владеет жилым домом и приусадебным участком. В пользовании у нее находилась квартира площадью 46,5 кв. м.

От редакции: Отрадно наблюдать, как меняется общественное мнение - неужели быть миллионером становится стыдно в обществе победившего капитализма? Или всё ещё держится на плаву миф про то, что бывают и трудолюбивые миллионеры, что не все они паразиты просто потому что прибавочная стоимость и наёмный труд есть грабёж рабочих, наёмных работников - ВСЕГДА, просто потому что отношения частной собственности таковы, в какой бы части земного шара они не действовали. Однако то, как накинулись все журналисты, живущие не на прожиточный минимум (за исключением некоторых моих экс-коллег по "Литератруной России", которые год назад реально получали 8 тысяч - в Москве!!!) - выдаёт не их, журналистскую, а всенародную классовую ненависть уже не только к олиграхату (миллиардерам), но и к правящему классу вообще.

Этого Путину стоило бы испугаться гораздо больше каких-то личных падений рейтинга и прямых многочисленных ему упрёков во вранье, - и начать системную работу в СМИ над имиджем правящего класса, и явно не так, как пытался телеканал "Россия-24" недавно пиарить Алишера Усманова, один вид и барская речь которого способны отпугнуть даже самого расположенного к буржуазии душой дорогого россиянина... В общем, проблемки генерируются, растут у буржуёв и расти будут лавинообразно - и это сейчас не повод для диванной радости, а поле для нашей работы и наступления, товарищи - на фронте информационной классовой борьбы. Который пока важнейший.

Д.Ч.

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