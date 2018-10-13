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Московский листок

Арест имущества футболиста-миллионера стал праздником в обворованном обществе

Опубликовано 13.10.2018 в разделе комментариев 3

футбол классоваяненависть мундиаль
Арест имущества футболиста-миллионера стал праздником в обворованном обществе

Никулинский районный суд арестовал имущество и банковские счета полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи Глушаковой в рамках бракоразводного процесса. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Людмила Коснырева. 

«В суде 28 сентября зарегистрирован иск Глушаковой Дарьи Александровны к Глушакову Денису Борисовичу о разделе совместно нажитого имущества между супругами», - сказала она. 

По ее словам, иск принят к производству, беседа назначена на 22 октября в 14:30. «В рамках данного иска вынесено определение о наложении обеспечительных мер на совместное имущество, а именно на квартиры, машины и банковские счета», - рассказала Л.Коснырева, уточнив, что арест имущества выражается в запрете на регистрацию, переход прав собственности на квартиры, автомобили и регистрацию сделок по данному имуществу, это касается и банковских счетов.

Ранее сообщалось, что Д.Глушакова подала на развод. Также она просит определить место жительства ребенка с матерью и взыскать алименты на ребенка, а также взыскать алиментов на мать до достижения ребенком трехлетнего возраста.

От редакции: Казалось бы, новость проходная, заурядная, бытовая - но отчего она сегодня оказывается в топе? Ответ очевиден: футболисты-миллионеры своим наглым поведением и роскошествами стали вызывать отторжение в обществе, которое всё туже в большинстве своём затягивает пояса. С одной стороны, это же самое общество летом получало удовольствие больше от зрелищ, чем от хлеба, на котором приходилось экономить - но теперь, когда за мундиаль пришлось расплачиваться продлением трудовой вахты, пенсионной реформой, как-то футболисты-миллионеры стали менее милы общественному мнению. Потому что умение работать ногами и иногда головой, но только в качестве ударной поверхности для мяча, - как-то не вызывает уважения у тех, кто работает и головой и руками дни напролёт, а зарабатывает только на поддержание штанов.

Что поделаешь: какова Постэпоха, таковы и приоритеты. В СССР, в социалистическом обществе почётными профессиями были связанные с квалифицированным физическим и умственным трудом, шахтёр-ударник мог получать зарплату выше министра. Спортсмены, любимцы масс тоже были почитаемы, но не как профессионалы, которых можно купить и продать в любую команду любой страны, а как плоть от плоти трудового народа СССР. Ныне же - кем гордиться? Хамоватыми продажными легионерами? Чужды они простому человеку, а на роскошь посещения стадиона он давно уже не находит трудовых грошиков. Так что играют они теперь только для "членов правительства" (что когда-то один советский кинофильм 1950-х годов ставил футболистам в заслугу наряду с тем, что играли для простых сограждан). Сдвиг произошёл и тут классовый. В итоге бедноту развлекают миллионеры при посредничестве буржуазного телевиденья. И уж как они там семейно живут, что делят при разводах - их, буржуйское дело, обрыдли они, как и те, кого они развлекали на мундиале за наш счёт.

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
ну очень любопытный написал 13.10.2018 14:06
Хоть какую-то новость "пламенный революционер" может не рассматривать с точки зрения древнего эзотерического учения под названием "марксизм"?И еще один вопрос-в литературном классе экспериментальной школы случайно не учили будущего "писателя" по мемуарам Воронцовой-Дашковой?Очень уж похоже по стилю изложения.
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зажраВШИеся !
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 13.10.2018 13:50
,,,ЗДРАВСТВуйТЕ,,,
ДЛЯ Общества НЫНЕшние футболисты -
КАК...для организма ГЛИСТЫ...
* Они ПАРАЗИТЫ = ГАДЫ!
* Они ВРЕДНЫ и им НЕ рады!
Также,как и ИМ ПОДОБНЫЕ "спортсмены"!
Такие-же КАК - ОЛИГАРХИ-"бiзнесмены"!
* и НЕ важно В КАКОМ ВИДЕ паразит,
КАЖДЫЙ-из-нИХ - на шее Общества сidit
от ИХнего ЗАЖРАВШЕГОСЯ вiда - ТОШНИТ!
` ` ` ` `
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
* Хорошего Вам(ВСЕМ...)настроения!
- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 13-10-18.
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(без названия)
Очевидец совсем невероятец написал 13.10.2018 13:43
В топе новость потому, что русские пропаганд-оны пытаются отвлечь внимание от террористов чепига-мишкин
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