Арест имущества футболиста-миллионера стал праздником в обворованном обществе

Никулинский районный суд арестовал имущество и банковские счета полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи Глушаковой в рамках бракоразводного процесса. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Людмила Коснырева.

«В суде 28 сентября зарегистрирован иск Глушаковой Дарьи Александровны к Глушакову Денису Борисовичу о разделе совместно нажитого имущества между супругами», - сказала она.

По ее словам, иск принят к производству, беседа назначена на 22 октября в 14:30. «В рамках данного иска вынесено определение о наложении обеспечительных мер на совместное имущество, а именно на квартиры, машины и банковские счета», - рассказала Л.Коснырева, уточнив, что арест имущества выражается в запрете на регистрацию, переход прав собственности на квартиры, автомобили и регистрацию сделок по данному имуществу, это касается и банковских счетов.

Ранее сообщалось, что Д.Глушакова подала на развод. Также она просит определить место жительства ребенка с матерью и взыскать алименты на ребенка, а также взыскать алиментов на мать до достижения ребенком трехлетнего возраста.

От редакции: Казалось бы, новость проходная, заурядная, бытовая - но отчего она сегодня оказывается в топе? Ответ очевиден: футболисты-миллионеры своим наглым поведением и роскошествами стали вызывать отторжение в обществе, которое всё туже в большинстве своём затягивает пояса. С одной стороны, это же самое общество летом получало удовольствие больше от зрелищ, чем от хлеба, на котором приходилось экономить - но теперь, когда за мундиаль пришлось расплачиваться продлением трудовой вахты, пенсионной реформой, как-то футболисты-миллионеры стали менее милы общественному мнению. Потому что умение работать ногами и иногда головой, но только в качестве ударной поверхности для мяча, - как-то не вызывает уважения у тех, кто работает и головой и руками дни напролёт, а зарабатывает только на поддержание штанов.

Что поделаешь: какова Постэпоха, таковы и приоритеты. В СССР, в социалистическом обществе почётными профессиями были связанные с квалифицированным физическим и умственным трудом, шахтёр-ударник мог получать зарплату выше министра. Спортсмены, любимцы масс тоже были почитаемы, но не как профессионалы, которых можно купить и продать в любую команду любой страны, а как плоть от плоти трудового народа СССР. Ныне же - кем гордиться? Хамоватыми продажными легионерами? Чужды они простому человеку, а на роскошь посещения стадиона он давно уже не находит трудовых грошиков. Так что играют они теперь только для "членов правительства" (что когда-то один советский кинофильм 1950-х годов ставил футболистам в заслугу наряду с тем, что играли для простых сограждан). Сдвиг произошёл и тут классовый. В итоге бедноту развлекают миллионеры при посредничестве буржуазного телевиденья. И уж как они там семейно живут, что делят при разводах - их, буржуйское дело, обрыдли они, как и те, кого они развлекали на мундиале за наш счёт.

Д.Ч.

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