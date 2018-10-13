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Московский листок

"Панамские" поставщики расеянского металлолома в Турцию спасены в Крыму

Опубликовано 13.10.2018 в разделе комментариев 1

турция флот деиндустриализация крымнаш
"Панамские" поставщики расеянского металлолома в Турцию спасены в Крыму

Теплоход с металлоломом под флагом Панамы затонул в Черном море в 50 милях от берега Крыма за пределами российских территориальных вод, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота в субботу. 

"В 6:43 по Москве оперативный дежурный получил сообщение от морского спасательного центра Севастополь о том, что в границах их спасательного района получен сигнал бедствия. Капитан теплохода под флагом Панамы сообщил, что судно находится в опасном состоянии и попросил снять экипаж", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, в 9:20 по московскому времени подоспевший к месту греческий танкер забрал с терпящего бедствие судна восемь членов экипажа - двух граждан Турции и шесть граждан Азербайджана. 

Терпящее бедствие судно, по данным Росморречфлота, полностью затонуло. Спасенные моряки будут доставлены в порт Новороссийска.

Флаг Панамы, безусловно, чисто символический, судя по национальному составу экипажа - таких "пиратов" с железяками между РФ и Турцией много плавает: более слабая российская экономика вынуждена снабжать индустриально более развитую экономику Турции всем необходимым, включая никель. Судно очевидно вывозило туда российский металлолом, о чём стыдливо умалчивают официозные СМИ...

Напомним, последним аналогичным инцидентом близ Крыма было бедствие, случившееся с буксиром "Шквал". Семерых членов экипажа буксира, терпевшего бедствие у берегов Крыма, 8 сентября подняли на борт сухогруза со спасательного плота, пострадавших не было. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России. 

Участвовавший в спасательной операции буксир «Меркурий» обнаружил плот. «На плоту весь экипаж из семи человек»,— сообщил ТАСС представитель МЧС. Поднять людей на борт буксира ранее не могли из-за волнения на море. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Если страна богата залежами металлолома, почему бы не поделиться?
С.П.Вдиван написал 13.10.2018 15:50
Да еще с попутным обустройством нерестилищ подводных обитателей.
А лом каких металлов сплавляли ?
Нержавеющих, надеюсь ?
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