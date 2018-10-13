Даже путинский назначенец Развожаев заступается за кандидата-коммуниста

Врио главы Хакасии Михаил Развожаев попросил региональный избирком вернуть на выборы губернатора кандидата из КПРФ Валентина Коновалова.

«На мой взгляд, при выдвижении кандидата Коновалова и при проведении им предвыборной агитации с формально-юридической точки зрения были допущены грубые нарушения, а с общечеловеческой — просто нелепые ошибки. И прокуратура Хакасии, и избирательная комиссия региона действовали строго в соответствии с требованиями закона, и их решения юридически безупречны. Но стоит ли на основании технических, процедурных ошибок лишать возможности избирателей самим высказаться в отношении того или иного кандидата?», — цитирует обращение Развозжаева пресс-служба правительства Хакасии.

«Люди сами прекрасно могут оценить достоинства и недостатки каждого кандидата, не нужно это делать за них. Выбрать руководителя региона — это право жителей Хакасии», — подчеркнул врио главы региона.

Напомним, Развожаева назначил президент РФ Владимир Путин 3 октября. Он проработает всего месяц — Путин попросил еговзять под контроль ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам, и помочь провести чистые и открытые выборы.

9 сентября в Хакасии прошел первый тур губернаторских выборов. Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов набрал 44,81% голосов избирателей, глава региона Виктор Зимин — 32,42%, глава регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Филягин — 11,23% голосов.

А уже 11 сентября Избирательная комиссия Хакасии начала готовить иск об отмене регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалова на выборах главы республики из-за неправильно оформленных документов. «Поступило представление прокуратуры. При подаче документов от КПРФ было неверно указано наименование отделения партии. Комиссия рассмотрела представление и приняла решение подать в суд иск об отмене регистрации кандидата Коновалова. Сейчас иск готовится»,— сообщили «РИА Новости» в республиканском избиркоме.

ЦИК России отслеживает ситуацию с выборами главы Хакасии, сообщил его член Евгений Шевченко. «ЦИК России запросил все соответствующие материалы и отслеживает ситуацию. В любом случае решение остается за Верховным судом республики Хакасия»,— сказал он.

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