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Московский листок

Генерал Полторак мягко отстранён от власти президентом постмайданной Украины

Опубликовано 13.10.2018 в разделе комментариев 1

украина всу евромайдан кадры
Генерал Полторак мягко отстранён от власти президентом постмайданной Украины

Глава Минобороны Украины Степан Полторак подал рапорт об увольнении с воинской службы, украинский президент Петр Порошенко принял отставку. Об этом сообщает телеканал «112 Украина». 

Полторак уволился в звании генерала армии. При этом он останется во главе Минобороны как гражданский министр, так как по украинским законам с 1 января 2019 года во главе ведомства должно встать гражданское лицо. Обязанности главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) также будут разделены между двумя руководителями. 

Порошенко объяснил такое решение тем, что ценит вклад Полторака «в возрождение ВСУ, а также восстановление и становление Национальной гвардии». Также глава государства вручил министру орден Богдана Хмельницкого I степени.

Напомним, 4 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал масштабные маневры в Азовском море. В Государственной думе его заявление назвали провокацией. Российские политики также отметили, что в преддверии выборов украинские чиновники пиарятся, а флот республики находится в плачевном состоянии. 

Кроме того, стало известно, что в украинских учениях «Чистое небо-2018», запланированных на 8–19 октября, примут участие военные стран НАТО. 

Маневры пройдут в Хмельницкой и Винницкой областях, в них задействуют несколько десятков самолетов, в том числе американские и польские истребители. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
makvroman написал 13.10.2018 22:13
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