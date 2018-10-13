Саудиты преспокойно убили и расчленили журналиста в Турции

Допрос, пытки и момент убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги (другие варианты написания фамилии - Хадкажди, Хашукджи, Кашикчы), пропавшего после посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября, записались на его Apple Watch. Об этом пишет проправительственная турецкая газета Sabah со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, перед посещением консульства Хашогги оставил своей невесте iPhone и перевел часы Apple Watch в режим записи. Смартфон синхронизировался с часами. В результате аудиозапись допроса, пыток и убийства журналиста была передана на iPhone и затем автоматически загружена на приложение Apple iCloud, передает содержание статьи РИА "Новости".

Sabah сообщает, что представители саудовской разведки заметили часы на руке журналиста и попытались стереть данные с них, используя отпечатки пальцев Хашогги, и отчасти преуспели, но некоторые записи сохранились. Впрочем, у часов Apple нет функции верификации пользователя по отпечатку, отмечает CNN.

11 октября американская газета The Washington Post, колумнистом которой был Хашогги, сообщила, что представители турецких властей уведомили коллег в США о наличии видео- и аудиозаписей, свидетельствующих об убийстве и расчленении журналиста саудовскими спецслужбами в здании генконсульства арабского королевства.

По словам источников газеты, на записи слышен голос Хашогги и голоса мужчин, говорящих по-арабски. "Слышно, как его допрашивают, пытают, а затем убивают", - сообщил один из собеседников WP. Судя по последним данным, когда Хашогги вошел в здание консульства, на него напали и завязалась борьба, пишет Русская служба ВВС.

Источник в турецких спецслужбах подтвердил BBC Arabic существование аудио- и видеозаписей. Неясно, слышал ли или видел их кто-то из турецких официальных лиц. Один из ведущих колумнистов Кемель Озтюрк, которого считают близким к турецкому правительству, также заявил, что есть видео, на котором запечатлен момент убийства Хашогги.

Турецкое телевидение уже демонстрировало записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как журналист заходит в консульство. Кроме того, турецкие СМИ публиковали фото и видео прибытия в Турцию предполагаемого "отряда убйиц" Хашогги из 15 человек, которых в стране считают сотрудниками саудовской разведки. По данным прессы, в команде был полковник саудовской разведки Махер Мутреб, а также патологоанатом. Отряд прибыл в Стамбул за несколько часов до исчезновения Хашогги и отбыл вскоре после него.

Напомним, проживающий с 2017 года в США Хашогги 2 октября пришел в генконсульство Саудовской Аравии, чтобы оформить документы для вступления в брак со своей невестой, гражданкой Турции. Саму женщину в здание не пустили. После нескольких часов ожидания сотрудники консульства заявили ей, что Хашогги уже ушел. С тех пор журналиста никто не видел.

Хашогги активно критиковал саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, при этом не считал себя диссидентом. Он был советником двух саудовских принцев, критиковал некоторые аспекты политики своей страны, например, войну в Йемене и ограничение свободы слова, но поддерживал социальные реформы нового наследного принца, отмечает ВВС.

Турецкие власти считают, что журналист был убит в здании генконсульства и расчленен, а его останки вывезли в темном фургоне. Саудовская сторона отрицает свою причастность к исчезновению и возможному убийству Хашогги. Министр внутренних дел Саудовской Аравии Абдуазиз бин Сауд бин Найеф бин Абдулазиз аль Сауд заявил, что власти королевства проведут расследование, которое должно выявить "всю правду".

От редакции: Вот уж совпадение, причём печальное: два мусульманских журналиста, Джамаль и Джемаль (Орхан) убиты в один год, и нити от убийств ведут на самые верха сырьевых империй. Только Саудиты ощущают всё же раздражение американских партнёров, а силовигархия за кровавую работу своей ЧВК нисколько не стыдится. Наоборот, наверное, завидуют "питерские" безнаказанности Саудитов - в ту сторону и "развиваются" общественные отношения в стране, бывшей сверхдержаве, которую они превратили в свою вотчину, в сырьевое позорище.

Что касается Саудитов - им США сейчас всё простят, - ведь простили же публичное обезглавливание феминистки Эсры Аль-Хамгам в августе?.. Ни одна "правозащитная" организация не обеспокоилась убийством феминистской активистки, единственной провинностью которой перед правящей династией нефтяных королей было участие в мирных протестах. Вот они и наглеют, безнаказанные монархи... В этой истории единственный трамплин для того, чтоб вопиющий случай подавления свободы слова не был замят и забыт - это то, что случилось это в Турции, а она с США сейчас не в лучших отношениях.

Д.Ч.

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