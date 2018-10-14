Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ким Чен Ын посетил реконструированный театр оркестра "Самчжиён"

Опубликовано 14.10.2018 в разделе комментариев 0

кндр искусство архитектура чучхе
Ким Чен Ын посетил реконструированный театр оркестра "Самчжиён"

Председатель ТПК, председатель Госсовета КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА, высший руководитель нашей партии, государства и армии товарищ Ким Чен Ын 10 октября руководил на месте делами Театра оркестра «Самчжиён» в преддверии его открытия. 

Театр оркестра «Самчжиён», перестроенный и обновивший свой облик на берегу реки Потхон, является величайшим храмом культуры и искусства, монументальным сооружением идейно и художественно сильной державы эпохи Трудовой партии.

Театр является зримым достижением современных архитектурных разработок, оснащён новейшей техникой и гордится своеобразной и изящной архитектурно-изобразительной стилистикой, что в нем гармонично слились античность, современная красота и артистичность.

 

Театр оркестра «Самчжиён» общей площадью в 36 тыс. 610㎡ состоит из кругообразного холла для исполнения натуральным звучанием, вообще не использующего ни одного микрофона и динамиков, с более чем 1200 местами для зрителей и кабинета звукозаписи, здания для творчества, здания для репетиций, кабинета гримёров, служебных кабинетов и бытовых помещений. В них всё безупречно устроено для творческой деятельности, для подготовки представления, созданы идеальные бытовые условия и творческая атмосфера для литераторов, инструменталистов и прочих деятелей искусства, работающих с оркестром.

Уважаемый высший руководитель целый час осматривал обстановку вне и внутри театра, конкретно ознакомился с положением дел в строительстве. 

Товарищ Ким Чен Ын, любуясь панорамой театра, его античностью и изяществом, сказал, что в центре столицы расположилось еще одно красивое здание, и оно безусловно украшает городской пейзаж. Каждый раз, когда он  проезжал мимо этого места, смотря на устаревшее здание, уважаемый высший руководитель размышлял об улучшении облика театра. Но сейчас его так великолепно реконструировали, что на душе легко, и народ действительно обрадуется обновленному театру.

 

В разных точках огромного холла для исполнения товарищ Ким Чен Ын лично слушал исполнение оркестра «Самчжиён» и сопоставлял звуковые характеристики. 

- Звучание оркестра в холле действительно хорошо, натуральное звучание музыкальных инструментов без изменения передаётся, как оно есть, виртуозное исполнение оркестра слышится чисто и тонко, так как прекрасная акустика здания передает то лирическое, спокойное чувство, с которым играют музыканты, и достоинство оркестра тем более выделяется. Это грандиозное новаторство в архитектурно-акустической сфере и увенчанный успехом театр, - так товарищ Ким Чен Ын выразил полное удовлетворение реконструкцией. 

Уважаемый высший руководитель передал в дар театру крупногабаритный рояль - на память об открытии театра оркестра «Самчжиён» после реконструкции, по случаю знаменательного дня основания нашей партии.

 

Уважаемый высший руководитель осмотрел один за другим разные места, включая здание для творчества, здание для репетиций, кабинет звукозаписи, помещение для повседневной жизни, столовую, ознакомился с положением дел строительства и подготовки к эксплуатации. 

Уважаемый высший руководитель отметил, что театр оркестра «Самчжиён» изыскан, нежен, очарователен и одновременно грандиозен. В форме и содержании его архитектуры утонченно слились современный вкус и античность. Особенно понравилось ему то, как построили безупречный музыкальный холл, основанный на акустическом проектировании с помощью современной науки и техники.

- Этот театр великий храм искусства, и проектирование его замечательно своеобразностью, и строительство его прошло на высшем уровне, - отметил товарищ Ким Чен Ын.

 

Пока строили это монументальное сооружение, уважаемого высшего руководителя томила тоска по Полководцу.

"Ведь мы осуществили чаяние нашего Полководца, всегда старавшегося выстроить для народа художественный театр с наилучшими акустическими характеристиками" - горячо отметил он.

 

- Никто не сможет затмить слаженную работу военнослужащих 267 войсковой части КНА, выполнившей реконструкцию театра, - сказал он и выразил благодарность от имени ЦВК партии военнослужащим, на мировом уровне и качественно завершившим трудное, огромное строительство по приказу партии.

Он высоко оценил то, что хотя оркестр «Самчжиён» недавно организован, но в короткое время сформировал свое уникальное лицо и замечательно провел несколько выступлений, представляющих всю страну, и тем завоевывает известность внутри и вне страны.

- Оркестр должен и далее оживленно развертывать свою страстную, технически отточенную художественно-творческую деятельность, высоко неся в области искусства идеи нашей партии - с тем, чтобы беззаветно служить нашему государству, - велел он.

Уважаемый высший руководитель выразил надежду и уверенность, что все работники театра: литераторы и другие  деятели искусства оркестра «Самчжиён» своим художественным мастерством откроют новый период расцвета чучхейского искусства - и сфотографировался с ними на память в круглом холле.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к повышению возраста продажи алкоголя?:
Результаты
Интернет-ТВ
Вечер "25 лет Чёрнoму Oктябрю"
Вечер "25 лет Чёрнoму Oктябрю"
11.10.2018
О липовой дедолларизации
О липовой дедолларизации
13.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ким Чен Ын посетил реконструированный театр оркестра "Самчжиён" (0)
Саудиты преспокойно убили и расчленили журналиста в Турции (1)
Генерал Полторак мягко отстранён от власти президентом постмайданной Украины (1)
Даже путинский назначенец Развожаев заступается за кандидата-коммуниста (2)
"Панамские" поставщики расеянского металлолома в Турцию спасены в Крыму (3)
Арест имущества футболиста-миллионера стал праздником в обворованном обществе (9)
Саратовская министерша-миллионерша лишилась должности, но правящий класс не лишён доверия (6)
Кличко считает горячее водоснабжение непозволительной роскошью для киевлян (11)
В науке главное - массовость! (4)
Хватиткoрмитьмадрид (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Наш любимый левoфрoнтoвец Иoсиф Григoрьевич Абрамсон дал интервью Санкт-Петербургским ведoмoстям
Максим Калашников Максим Калашников: 13-й нацпроект Василия Мельниченко
Дарья Митина Дарья Митина: Current mood
Максим Калашников Максим Калашников: Украинские танки на российском топливе убивают людей в Донбассе - нет проблемы
Дарья Митина Дарья Митина: Пoле битвы
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss