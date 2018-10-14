Ким Чен Ын посетил реконструированный театр оркестра "Самчжиён"

Председатель ТПК, председатель Госсовета КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА, высший руководитель нашей партии, государства и армии товарищ Ким Чен Ын 10 октября руководил на месте делами Театра оркестра «Самчжиён» в преддверии его открытия.

Театр оркестра «Самчжиён», перестроенный и обновивший свой облик на берегу реки Потхон, является величайшим храмом культуры и искусства, монументальным сооружением идейно и художественно сильной державы эпохи Трудовой партии.

Театр является зримым достижением современных архитектурных разработок, оснащён новейшей техникой и гордится своеобразной и изящной архитектурно-изобразительной стилистикой, что в нем гармонично слились античность, современная красота и артистичность.

Театр оркестра «Самчжиён» общей площадью в 36 тыс. 610㎡ состоит из кругообразного холла для исполнения натуральным звучанием, вообще не использующего ни одного микрофона и динамиков, с более чем 1200 местами для зрителей и кабинета звукозаписи, здания для творчества, здания для репетиций, кабинета гримёров, служебных кабинетов и бытовых помещений. В них всё безупречно устроено для творческой деятельности, для подготовки представления, созданы идеальные бытовые условия и творческая атмосфера для литераторов, инструменталистов и прочих деятелей искусства, работающих с оркестром.

Уважаемый высший руководитель целый час осматривал обстановку вне и внутри театра, конкретно ознакомился с положением дел в строительстве.

Товарищ Ким Чен Ын, любуясь панорамой театра, его античностью и изяществом, сказал, что в центре столицы расположилось еще одно красивое здание, и оно безусловно украшает городской пейзаж. Каждый раз, когда он проезжал мимо этого места, смотря на устаревшее здание, уважаемый высший руководитель размышлял об улучшении облика театра. Но сейчас его так великолепно реконструировали, что на душе легко, и народ действительно обрадуется обновленному театру.

В разных точках огромного холла для исполнения товарищ Ким Чен Ын лично слушал исполнение оркестра «Самчжиён» и сопоставлял звуковые характеристики.

- Звучание оркестра в холле действительно хорошо, натуральное звучание музыкальных инструментов без изменения передаётся, как оно есть, виртуозное исполнение оркестра слышится чисто и тонко, так как прекрасная акустика здания передает то лирическое, спокойное чувство, с которым играют музыканты, и достоинство оркестра тем более выделяется. Это грандиозное новаторство в архитектурно-акустической сфере и увенчанный успехом театр, - так товарищ Ким Чен Ын выразил полное удовлетворение реконструкцией.

Уважаемый высший руководитель передал в дар театру крупногабаритный рояль - на память об открытии театра оркестра «Самчжиён» после реконструкции, по случаю знаменательного дня основания нашей партии.

Уважаемый высший руководитель осмотрел один за другим разные места, включая здание для творчества, здание для репетиций, кабинет звукозаписи, помещение для повседневной жизни, столовую, ознакомился с положением дел строительства и подготовки к эксплуатации.

Уважаемый высший руководитель отметил, что театр оркестра «Самчжиён» изыскан, нежен, очарователен и одновременно грандиозен. В форме и содержании его архитектуры утонченно слились современный вкус и античность. Особенно понравилось ему то, как построили безупречный музыкальный холл, основанный на акустическом проектировании с помощью современной науки и техники.

- Этот театр великий храм искусства, и проектирование его замечательно своеобразностью, и строительство его прошло на высшем уровне, - отметил товарищ Ким Чен Ын.

Пока строили это монументальное сооружение, уважаемого высшего руководителя томила тоска по Полководцу.

"Ведь мы осуществили чаяние нашего Полководца, всегда старавшегося выстроить для народа художественный театр с наилучшими акустическими характеристиками" - горячо отметил он.

- Никто не сможет затмить слаженную работу военнослужащих 267 войсковой части КНА, выполнившей реконструкцию театра, - сказал он и выразил благодарность от имени ЦВК партии военнослужащим, на мировом уровне и качественно завершившим трудное, огромное строительство по приказу партии.

Он высоко оценил то, что хотя оркестр «Самчжиён» недавно организован, но в короткое время сформировал свое уникальное лицо и замечательно провел несколько выступлений, представляющих всю страну, и тем завоевывает известность внутри и вне страны.

- Оркестр должен и далее оживленно развертывать свою страстную, технически отточенную художественно-творческую деятельность, высоко неся в области искусства идеи нашей партии - с тем, чтобы беззаветно служить нашему государству, - велел он.

Уважаемый высший руководитель выразил надежду и уверенность, что все работники театра: литераторы и другие деятели искусства оркестра «Самчжиён» своим художественным мастерством откроют новый период расцвета чучхейского искусства - и сфотографировался с ними на память в круглом холле.